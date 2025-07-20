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В Воронежской области вновь объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области вновь объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 20.07.2025
В Воронежской области вновь объявили опасность атаки БПЛА
Губернатор Воронежской области Александр Гусев вновь предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T23:15:00+03:00
2025-07-20T23:15:00+03:00
2025-07-20T23:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев вновь предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена 19.15 мск. Она длилась 3 часа 12 минут, её отменили в 22.27 мск. Повторно сигнал был запущен в 22.55 мск. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА", - сообщил Гусев в своём Telegram-канале.Отмечается, что силы ПВО наготове.
https://ria.ru/20250720/ukraina-2030187520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области вновь объявили опасность атаки БПЛА
Губернатор Гусев: в Воронежской области вновь объявлена опасность атаки БПЛА