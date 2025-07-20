https://ria.ru/20250720/opasnost-2030316271.html

В Воронежской области вновь объявили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области вновь объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 20.07.2025

В Воронежской области вновь объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев вновь предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T23:15:00+03:00

2025-07-20T23:15:00+03:00

2025-07-20T23:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев вновь предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена 19.15 мск. Она длилась 3 часа 12 минут, её отменили в 22.27 мск. Повторно сигнал был запущен в 22.55 мск. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА", - сообщил Гусев в своём Telegram-канале.Отмечается, что силы ПВО наготове.

https://ria.ru/20250720/ukraina-2030187520.html

воронежская область

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Наталья Макарова

безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)