https://ria.ru/20250720/opasnost-2030296854.html
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 20.07.2025
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T19:25:00+03:00
2025-07-20T19:25:00+03:00
2025-07-20T19:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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ВОРОНЕЖ, 20 июл - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в воскресенье, в 19.15 мск. "На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20250720/ukraina-2030187520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Воронежский губернатор Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе