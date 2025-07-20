https://ria.ru/20250720/merkin-2030262998.html

Умер ветеран ВОВ Зиновий Меркин

Умер ветеран ВОВ Зиновий Меркин - РИА Новости, 20.07.2025

Умер ветеран ВОВ Зиновий Меркин

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнование в связи со смертью почетного гражданина города, ветерана Великой Отечественной войны Зиновия РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T13:43:00+03:00

2025-07-20T13:43:00+03:00

2025-07-20T13:43:00+03:00

санкт-петербург

нарва

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнование в связи со смертью почетного гражданина города, ветерана Великой Отечественной войны Зиновия Меркина, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "На 102 году ушел из жизни почётный гражданин Санкт‑Петербурга, ветеран Великой Отечественной войны, заместитель председателя Совета Ленинградской Армии народного ополчения Зиновий Леонидович Меркин", - говорится в сообщении. Губернатор отметил, что с уходом Меркина город понес большую утрату. Он выразил соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам. "Жизнь Зиновия Леонидовича – пример беззаветной любви к Родине и нашему городу. В первые дни Великой Отечественной войны, прибавив себе год, 17-летний Зиновий Меркин ушел на фронт. Был зачислен во 2-й стрелковый полк Ленинградской армии народного ополчения. Первый бой принял под Нарвой. Воевал на Невском пятачке, Курской дуге и на Кавказе. Участвовал в освобождении Украины, Польши, в боях на территории Румынии и Германии. Служил сапером, затем - в общевойсковой разведке. Был четыре раза ранен, но всегда возвращался в строй", - отмечается в тексте соболезнования. После победы в Великой Отечественной войне Меркин вернулся в Ленинград. Почти полвека трудился на промышленных предприятиях. В 90-е годы он начал общественную работу в Совете Ленинградской Армии народного ополчения и до последних своих дней активно занимался патриотическим воспитанием молодежи. Его подвиги и труд отмечены высокими государственными наградами. В их числе - ордена Отечественной войны, Красной Звезды, медаль "За оборону Ленинграда", орден Почета. "В год 80-летия Великой Победы Зиновий Меркин был удостоен высшей петербургской награды – звания "Почётный гражданин Санкт‑Петербурга". Зиновий Леонидович - настоящий ленинградец-петербуржец, человек Поколения Победителей - мужественный, с огромной силой духа и ответственностью за судьбу страны", - отметил губернатор.

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санкт-петербург, нарва, кавказ, александр беглов