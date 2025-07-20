https://ria.ru/20250720/merkin-2030262998.html
Умер ветеран ВОВ Зиновий Меркин
Умер ветеран ВОВ Зиновий Меркин - РИА Новости, 20.07.2025
Умер ветеран ВОВ Зиновий Меркин
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнование в связи со смертью почетного гражданина города, ветерана Великой Отечественной войны Зиновия РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T13:43:00+03:00
2025-07-20T13:43:00+03:00
2025-07-20T13:43:00+03:00
санкт-петербург
нарва
кавказ
александр беглов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/14/2030262561_0:0:2798:1574_1920x0_80_0_0_a0df4d8e86279d36bbb63b86b4963809.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнование в связи со смертью почетного гражданина города, ветерана Великой Отечественной войны Зиновия Меркина, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "На 102 году ушел из жизни почётный гражданин Санкт‑Петербурга, ветеран Великой Отечественной войны, заместитель председателя Совета Ленинградской Армии народного ополчения Зиновий Леонидович Меркин", - говорится в сообщении. Губернатор отметил, что с уходом Меркина город понес большую утрату. Он выразил соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам. "Жизнь Зиновия Леонидовича – пример беззаветной любви к Родине и нашему городу. В первые дни Великой Отечественной войны, прибавив себе год, 17-летний Зиновий Меркин ушел на фронт. Был зачислен во 2-й стрелковый полк Ленинградской армии народного ополчения. Первый бой принял под Нарвой. Воевал на Невском пятачке, Курской дуге и на Кавказе. Участвовал в освобождении Украины, Польши, в боях на территории Румынии и Германии. Служил сапером, затем - в общевойсковой разведке. Был четыре раза ранен, но всегда возвращался в строй", - отмечается в тексте соболезнования. После победы в Великой Отечественной войне Меркин вернулся в Ленинград. Почти полвека трудился на промышленных предприятиях. В 90-е годы он начал общественную работу в Совете Ленинградской Армии народного ополчения и до последних своих дней активно занимался патриотическим воспитанием молодежи. Его подвиги и труд отмечены высокими государственными наградами. В их числе - ордена Отечественной войны, Красной Звезды, медаль "За оборону Ленинграда", орден Почета. "В год 80-летия Великой Победы Зиновий Меркин был удостоен высшей петербургской награды – звания "Почётный гражданин Санкт‑Петербурга". Зиновий Леонидович - настоящий ленинградец-петербуржец, человек Поколения Победителей - мужественный, с огромной силой духа и ответственностью за судьбу страны", - отметил губернатор.
санкт-петербург
нарва
кавказ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/14/2030262561_290:0:2690:1800_1920x0_80_0_0_fa80a7704381e576936e3ff1fe07095d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, нарва, кавказ, александр беглов
Санкт-Петербург, Нарва, Кавказ, Александр Беглов
Умер ветеран ВОВ Зиновий Меркин
Ветеран ВОВ Зиновий Меркин умер на 102-м году жизни
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнование в связи со смертью почетного гражданина города, ветерана Великой Отечественной войны Зиновия Меркина, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
«
"На 102 году ушел из жизни почётный гражданин Санкт‑Петербурга, ветеран Великой Отечественной войны, заместитель председателя Совета Ленинградской Армии народного ополчения Зиновий Леонидович Меркин", - говорится в сообщении.
Губернатор отметил, что с уходом Меркина город понес большую утрату. Он выразил соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам.
«
"Жизнь Зиновия Леонидовича – пример беззаветной любви к Родине и нашему городу. В первые дни Великой Отечественной войны, прибавив себе год, 17-летний Зиновий Меркин ушел на фронт. Был зачислен во 2-й стрелковый полк Ленинградской армии народного ополчения. Первый бой принял под Нарвой. Воевал на Невском пятачке, Курской дуге и на Кавказе. Участвовал в освобождении Украины, Польши, в боях на территории Румынии и Германии. Служил сапером, затем - в общевойсковой разведке. Был четыре раза ранен, но всегда возвращался в строй", - отмечается в тексте соболезнования.
После победы в Великой Отечественной войне Меркин вернулся в Ленинград
. Почти полвека трудился на промышленных предприятиях. В 90-е годы он начал общественную работу в Совете Ленинградской Армии народного ополчения и до последних своих дней активно занимался патриотическим воспитанием молодежи. Его подвиги и труд отмечены высокими государственными наградами. В их числе - ордена Отечественной войны, Красной Звезды, медаль "За оборону Ленинграда", орден Почета.
"В год 80-летия Великой Победы Зиновий Меркин был удостоен высшей петербургской награды – звания "Почётный гражданин Санкт‑Петербурга". Зиновий Леонидович - настоящий ленинградец-петербуржец, человек Поколения Победителей - мужественный, с огромной силой духа и ответственностью за судьбу страны", - отметил губернатор.