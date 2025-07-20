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Хинштейн внес в список кандидатов в сенаторы командира отряда "Барс-Курск" - РИА Новости, 20.07.2025
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14:26 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/kursk-2030266451.html
Хинштейн внес в список кандидатов в сенаторы командира отряда "Барс-Курск"
Хинштейн внес в список кандидатов в сенаторы командира отряда "Барс-Курск" - РИА Новости, 20.07.2025
Хинштейн внес в список кандидатов в сенаторы командира отряда "Барс-Курск"
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн внес в список кандидатур на должность сенатора Российской Федерации командира отряда "Барс-Курск"... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T14:26:00+03:00
2025-07-20T14:26:00+03:00
политика
курская область
александр хинштейн
алексей кондратьев
единая россия
курская областная дума
совет федерации рф
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ТУЛА, 20 июл - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн внес в список кандидатур на должность сенатора Российской Федерации командира отряда "Барс-Курск" генерал-майора Игоря Чечулина, сообщила пресс-служба региональной избирательной комиссии на своей странице "ВКонтакте". Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подал документы для регистрации в качестве кандидата от партии "Единая Россия" на выборы губернатора. "Кандидат также представил сведения о трех кандидатурах на должность сенатора Российской Федерации: Шевченко Николай Сергеевич, генеральный директор ООО "Научно-производственное объединение "Электроагрегат". Чечулин Игорь Витальевич, доброволец, проходящий службу в добровольческом формировании "Барс-Курск". Ламонова Евгения Алексеевна, депутат Курской областной Думы седьмого созыва, председатель постоянного комитета по физической культуре, спорту, молодёжной политике и взаимодействию с общественными объединениями", - говорится в сообщении. По данным, размещенным на сайте Совета Федерации, сейчас представителем от исполнительного органа государственной власти Курской области является Алексей Кондратьев. Досрочные выборы губернатора Курской области пройдут 12, 13 и 14 сентября.
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политика, курская область, александр хинштейн, алексей кондратьев, единая россия, курская областная дума, совет федерации рф
Политика, Курская область, Александр Хинштейн, Алексей Кондратьев, Единая Россия, Курская областная Дума, Совет Федерации РФ
Хинштейн внес в список кандидатов в сенаторы командира отряда "Барс-Курск"

Хинштейн внес в список кандидатов на пост сенатора генерал-майора Чечулина

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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ТУЛА, 20 июл - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн внес в список кандидатур на должность сенатора Российской Федерации командира отряда "Барс-Курск" генерал-майора Игоря Чечулина, сообщила пресс-служба региональной избирательной комиссии на своей странице "ВКонтакте".
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подал документы для регистрации в качестве кандидата от партии "Единая Россия" на выборы губернатора.
"Кандидат также представил сведения о трех кандидатурах на должность сенатора Российской Федерации: Шевченко Николай Сергеевич, генеральный директор ООО "Научно-производственное объединение "Электроагрегат". Чечулин Игорь Витальевич, доброволец, проходящий службу в добровольческом формировании "Барс-Курск". Ламонова Евгения Алексеевна, депутат Курской областной Думы седьмого созыва, председатель постоянного комитета по физической культуре, спорту, молодёжной политике и взаимодействию с общественными объединениями", - говорится в сообщении.
По данным, размещенным на сайте Совета Федерации, сейчас представителем от исполнительного органа государственной власти Курской области является Алексей Кондратьев.
Досрочные выборы губернатора Курской области пройдут 12, 13 и 14 сентября.
Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Глава Чувашии предложит Федорова на пост сенатора, если победит на выборах
12 июля, 23:07
 
ПолитикаКурская областьАлександр ХинштейнАлексей КондратьевЕдиная РоссияКурская областная ДумаСовет Федерации РФ
 
 
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