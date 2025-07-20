https://ria.ru/20250720/kursk-2030266451.html

Хинштейн внес в список кандидатов в сенаторы командира отряда "Барс-Курск"

Хинштейн внес в список кандидатов в сенаторы командира отряда "Барс-Курск" - РИА Новости, 20.07.2025

Хинштейн внес в список кандидатов в сенаторы командира отряда "Барс-Курск"

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн внес в список кандидатур на должность сенатора Российской Федерации командира отряда "Барс-Курск"... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T14:26:00+03:00

2025-07-20T14:26:00+03:00

2025-07-20T14:26:00+03:00

политика

курская область

александр хинштейн

алексей кондратьев

единая россия

курская областная дума

совет федерации рф

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ТУЛА, 20 июл - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн внес в список кандидатур на должность сенатора Российской Федерации командира отряда "Барс-Курск" генерал-майора Игоря Чечулина, сообщила пресс-служба региональной избирательной комиссии на своей странице "ВКонтакте". Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подал документы для регистрации в качестве кандидата от партии "Единая Россия" на выборы губернатора. "Кандидат также представил сведения о трех кандидатурах на должность сенатора Российской Федерации: Шевченко Николай Сергеевич, генеральный директор ООО "Научно-производственное объединение "Электроагрегат". Чечулин Игорь Витальевич, доброволец, проходящий службу в добровольческом формировании "Барс-Курск". Ламонова Евгения Алексеевна, депутат Курской областной Думы седьмого созыва, председатель постоянного комитета по физической культуре, спорту, молодёжной политике и взаимодействию с общественными объединениями", - говорится в сообщении. По данным, размещенным на сайте Совета Федерации, сейчас представителем от исполнительного органа государственной власти Курской области является Алексей Кондратьев. Досрочные выборы губернатора Курской области пройдут 12, 13 и 14 сентября.

https://ria.ru/20250712/chuvashiya-2028820728.html

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политика, курская область, александр хинштейн, алексей кондратьев, единая россия, курская областная дума, совет федерации рф