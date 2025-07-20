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На Камчатке зафиксировали почти 30 афтершоков - РИА Новости, 20.07.2025
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12:36 20.07.2025 (обновлено: 13:37 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/kamchatka-2030256534.html
На Камчатке зафиксировали почти 30 афтершоков
На Камчатке зафиксировали почти 30 афтершоков - РИА Новости, 20.07.2025
На Камчатке зафиксировали почти 30 афтершоков
На Камчатке произошли 26 афтершоков после двух мощных землетрясений, сообщил РИА Новости представитель краевого филиала Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T12:36:00+03:00
2025-07-20T13:37:00+03:00
происшествия
камчатка
тихий океан
петропавловск-камчатский
владимир солодов
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
парамушир
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июл — РИА Новости. На Камчатке произошли 26 афтершоков после двух мощных землетрясений, сообщил РИА Новости представитель краевого филиала Единой геофизической службы РАН. "После сильных землетрясений произошло 26 афтершоков, сила толчков идет на спад", — сказал собеседник агентства. По его словам, самая мощная магнитуда достигала 7,6.В воскресенье на Камчатке произошла серия землетрясений. Краевое управление МЧС объявило угрозу цунами для нескольких населенных пунктов. Сообщалось, что высота волн у Петропавловска-Камчатского может достичь двух метров. Предупреждение о цунами также выпустили для Северных Курил. Спасатели предупредили о возможном подходе волны к островам Парамушир и Шумшу. Через несколько часов тревогу отменили в обоих районах. Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.
https://ria.ru/20250720/zemletryasenie-2030222871.html
камчатка
тихий океан
петропавловск-камчатский
парамушир
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происшествия, камчатка, тихий океан, петропавловск-камчатский, владимир солодов, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), парамушир
Происшествия, Камчатка, Тихий океан, Петропавловск-Камчатский, Владимир Солодов, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Парамушир
На Камчатке зафиксировали почти 30 афтершоков

На Камчатке произошли почти 30 афтершоков после двух мощных землетрясений

© Фото : соцсетиЗемлетрясение магнитудой 7,6 зарегистрировано на юго-востоке Камчатки
Землетрясение магнитудой 7,6 зарегистрировано на юго-востоке Камчатки - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© Фото : соцсети
Землетрясение магнитудой 7,6 зарегистрировано на юго-востоке Камчатки
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июл — РИА Новости. На Камчатке произошли 26 афтершоков после двух мощных землетрясений, сообщил РИА Новости представитель краевого филиала Единой геофизической службы РАН.
"После сильных землетрясений произошло 26 афтершоков, сила толчков идет на спад", — сказал собеседник агентства.
© Фото : Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАНУгроза цунами объявлена для ряда населенных пунктов Камчатки после землетрясений в акватории Тихого океана
Угроза цунами объявлена для ряда населенных пунктов Камчатки после землетрясений в акватории Тихого океана - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© Фото : Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН
Угроза цунами объявлена для ряда населенных пунктов Камчатки после землетрясений в акватории Тихого океана
По его словам, самая мощная магнитуда достигала 7,6.
В воскресенье на Камчатке произошла серия землетрясений. Краевое управление МЧС объявило угрозу цунами для нескольких населенных пунктов. Сообщалось, что высота волн у Петропавловска-Камчатского может достичь двух метров.
Предупреждение о цунами также выпустили для Северных Курил. Спасатели предупредили о возможном подходе волны к островам Парамушир и Шумшу. Через несколько часов тревогу отменили в обоих районах. Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.
Южные Курилы - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
У южных Курил зарегистрировали землетрясение
Вчера, 03:48
 
ПроисшествияКамчаткаТихий океанПетропавловск-КамчатскийВладимир СолодовРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Парамушир
 
 
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