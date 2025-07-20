https://ria.ru/20250720/kamchatka-2030256534.html
На Камчатке зафиксировали почти 30 афтершоков
На Камчатке зафиксировали почти 30 афтершоков - РИА Новости, 20.07.2025
На Камчатке зафиксировали почти 30 афтершоков
На Камчатке произошли 26 афтершоков после двух мощных землетрясений, сообщил РИА Новости представитель краевого филиала Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T12:36:00+03:00
2025-07-20T12:36:00+03:00
2025-07-20T13:37:00+03:00
происшествия
камчатка
тихий океан
петропавловск-камчатский
владимир солодов
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
парамушир
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июл — РИА Новости. На Камчатке произошли 26 афтершоков после двух мощных землетрясений, сообщил РИА Новости представитель краевого филиала Единой геофизической службы РАН. "После сильных землетрясений произошло 26 афтершоков, сила толчков идет на спад", — сказал собеседник агентства. По его словам, самая мощная магнитуда достигала 7,6.В воскресенье на Камчатке произошла серия землетрясений. Краевое управление МЧС объявило угрозу цунами для нескольких населенных пунктов. Сообщалось, что высота волн у Петропавловска-Камчатского может достичь двух метров. Предупреждение о цунами также выпустили для Северных Курил. Спасатели предупредили о возможном подходе волны к островам Парамушир и Шумшу. Через несколько часов тревогу отменили в обоих районах. Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.
https://ria.ru/20250720/zemletryasenie-2030222871.html
камчатка
тихий океан
петропавловск-камчатский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, тихий океан, петропавловск-камчатский, владимир солодов, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), парамушир
Происшествия, Камчатка, Тихий океан, Петропавловск-Камчатский, Владимир Солодов, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Парамушир
На Камчатке зафиксировали почти 30 афтершоков
На Камчатке произошли почти 30 афтершоков после двух мощных землетрясений