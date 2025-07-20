https://ria.ru/20250720/kamchatka-2030256534.html

На Камчатке зафиксировали почти 30 афтершоков

На Камчатке зафиксировали почти 30 афтершоков - РИА Новости, 20.07.2025

На Камчатке зафиксировали почти 30 афтершоков

На Камчатке произошли 26 афтершоков после двух мощных землетрясений, сообщил РИА Новости представитель краевого филиала Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T12:36:00+03:00

2025-07-20T12:36:00+03:00

2025-07-20T13:37:00+03:00

происшествия

камчатка

тихий океан

петропавловск-камчатский

владимир солодов

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

парамушир

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ВЛАДИВОСТОК, 20 июл — РИА Новости. На Камчатке произошли 26 афтершоков после двух мощных землетрясений, сообщил РИА Новости представитель краевого филиала Единой геофизической службы РАН. "После сильных землетрясений произошло 26 афтершоков, сила толчков идет на спад", — сказал собеседник агентства. По его словам, самая мощная магнитуда достигала 7,6.В воскресенье на Камчатке произошла серия землетрясений. Краевое управление МЧС объявило угрозу цунами для нескольких населенных пунктов. Сообщалось, что высота волн у Петропавловска-Камчатского может достичь двух метров. Предупреждение о цунами также выпустили для Северных Курил. Спасатели предупредили о возможном подходе волны к островам Парамушир и Шумшу. Через несколько часов тревогу отменили в обоих районах. Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

https://ria.ru/20250720/zemletryasenie-2030222871.html

камчатка

тихий океан

петропавловск-камчатский

парамушир

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, камчатка, тихий океан, петропавловск-камчатский, владимир солодов, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), парамушир