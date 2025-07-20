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Губернатор рассказал о прошедшем на Камчатке землетрясении - РИА Новости, 20.07.2025
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12:07 20.07.2025 (обновлено: 12:10 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/kamchatka-2030254052.html
Губернатор рассказал о прошедшем на Камчатке землетрясении
Губернатор рассказал о прошедшем на Камчатке землетрясении - РИА Новости, 20.07.2025
Губернатор рассказал о прошедшем на Камчатке землетрясении
Самые сильные толчки при землетрясении на Камчатке достигали 7,6 балла, значительных повреждений пока не обнаружено, сообщил глава региона Владимир Солодов. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T12:07:00+03:00
2025-07-20T12:10:00+03:00
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
елизовский район
владимир солодов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июл - РИА Новости. Самые сильные толчки при землетрясении на Камчатке достигали 7,6 балла, значительных повреждений пока не обнаружено, сообщил глава региона Владимир Солодов."Сегодня в акватории вблизи Петропавловска-Камчатского произошла серия землетрясений, самые сильные толчки, по оценкам специалистов, достигали 7,6 баллов…. Возможны и повторные толчки. Штатно сработала система предупреждения о возможности цунами, несмотря на незначительную высоту ожидаемой волны. В настоящее время обследованы все медицинские учреждения, продолжается осмотр образовательных и социальных учреждений, значительных повреждений пока не обнаружено", - написал Солодов в своем Telegram-канале.Он отметил, что время подхода первой волны прошло. Ни в одном населенном пункте цунами не наблюдалось.Как сообщает администрация Елизовского района – самого крупного по числу жителей - сведений о пострадавших или разрушениях на территории муниципалитета не поступало. Все объекты топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства функционируют в штатном режиме.Ранее краевой главк МЧС сообщил, что после второго землетрясения в акватории Тихого океана объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов Камчатки. Мэрия Петропавловска-Камчатского сообщила, что высота цунами может достигнуть 2 метров.По предварительной информации Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, вслед за первым землетрясением, у побережья полуострова произошли еще два – магнитудой 6,5 и 7,2. Сейсмологи уточняют данные.
https://ria.ru/20250720/kamchatka-2030246985.html
камчатка
петропавловск-камчатский
елизовский район
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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, елизовский район, владимир солодов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Елизовский район, Владимир Солодов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук
Губернатор рассказал о прошедшем на Камчатке землетрясении

Солодов: самые сильные толчки при землетрясении на Камчатке достигали 7,6 балла

© радио SputnikПоследствия землетрясения на Камчатке
Последствия землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© радио Sputnik
Последствия землетрясения на Камчатке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июл - РИА Новости. Самые сильные толчки при землетрясении на Камчатке достигали 7,6 балла, значительных повреждений пока не обнаружено, сообщил глава региона Владимир Солодов.
"Сегодня в акватории вблизи Петропавловска-Камчатского произошла серия землетрясений, самые сильные толчки, по оценкам специалистов, достигали 7,6 баллов…. Возможны и повторные толчки. Штатно сработала система предупреждения о возможности цунами, несмотря на незначительную высоту ожидаемой волны. В настоящее время обследованы все медицинские учреждения, продолжается осмотр образовательных и социальных учреждений, значительных повреждений пока не обнаружено", - написал Солодов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что время подхода первой волны прошло. Ни в одном населенном пункте цунами не наблюдалось.
Как сообщает администрация Елизовского района – самого крупного по числу жителей - сведений о пострадавших или разрушениях на территории муниципалитета не поступало. Все объекты топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства функционируют в штатном режиме.
Ранее краевой главк МЧС сообщил, что после второго землетрясения в акватории Тихого океана объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов Камчатки. Мэрия Петропавловска-Камчатского сообщила, что высота цунами может достигнуть 2 метров.
По предварительной информации Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, вслед за первым землетрясением, у побережья полуострова произошли еще два – магнитудой 6,5 и 7,2. Сейсмологи уточняют данные.
Побережье полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
На Камчатке объявили угрозу цунами
Вчера, 10:49
 
ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийЕлизовский районВладимир СолодовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Российская академия наук
 
 
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