https://ria.ru/20250720/kamchatka-2030246985.html
На Камчатке объявили угрозу цунами
На Камчатке объявили угрозу цунами - РИА Новости, 20.07.2025
На Камчатке объявили угрозу цунами
На Камчатке объявили угрозу цунами для нескольких населенных пунктов, говорится в заявлении краевого управления МЧС. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T10:49:00+03:00
2025-07-20T10:49:00+03:00
2025-07-20T12:29:00+03:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
петропавловск-камчатский
владимир солодов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 июл — РИА Новости. На Камчатке объявили угрозу цунами для нескольких населенных пунктов, говорится в заявлении краевого управления МЧС."Максимальная высота волны прогнозируется в селе Никольское. Там ожидают подход волны высотой до 0,29 метра. В Усть-Камчатске возможен подъем до 0,19 метра", — указало ведомство. При этом у Петропавловска-Камчатского высота цунами может достичь двух метров.По предварительным данным краевого филиала ФИЦ ЕГС РАН, у побережья полуострова произошли три землетрясения магнитудой 5,3, 6,5 и 7,2. За ними последовали почти 30 афтершоков.Как заявил глава региона Владимир Солодов, самые сильные толчки достигали 7,6 балла. Время подхода первой волны уже прошло, ни в одном населенном пункте цунами пока не зафиксировали. Данных о пострадавших или разрушениях нет. Тем временем угрозу цунами объявили и на северных Курилах. "Центр цунами объявил о приближении волны к островам Парамушир и Шумшу Северо-Курильского района", — сообщило управление МЧС по Сахалинской области. Спасатели рекомендует жителям уйти на возвышенность и не приближаться к воде.
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происшествия, тихий океан, камчатка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук, петропавловск-камчатский, владимир солодов
Происшествия, Тихий океан, Камчатка, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук, Петропавловск-Камчатский, Владимир Солодов
На Камчатке объявили угрозу цунами
Для ряда населенных пунктов Камчатки объявили угрозу цунами после землетрясения
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 июл — РИА Новости.
На Камчатке объявили угрозу цунами для нескольких населенных пунктов, говорится в заявлении
краевого управления МЧС.
"Максимальная высота волны прогнозируется в селе Никольское. Там ожидают подход волны высотой до 0,29 метра. В Усть-Камчатске возможен подъем до 0,19 метра", — указало ведомство.
При этом у Петропавловска-Камчатского высота цунами может достичь двух метров.
По предварительным данным краевого филиала ФИЦ ЕГС РАН, у побережья полуострова произошли три землетрясения магнитудой 5,3, 6,5 и 7,2. За ними последовали почти 30 афтершоков.
Как заявил глава региона Владимир Солодов, самые сильные толчки достигали 7,6 балла. Время подхода первой волны уже прошло, ни в одном населенном пункте цунами пока не зафиксировали. Данных о пострадавших или разрушениях нет.
Тем временем угрозу цунами объявили и на северных Курилах.
"Центр цунами объявил о приближении волны к островам Парамушир и Шумшу Северо-Курильского района", — сообщило управление МЧС по Сахалинской области.
Спасатели рекомендует жителям уйти на возвышенность и не приближаться к воде.