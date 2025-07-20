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В Калининграде из-за ограничений отменили пять рейсов - РИА Новости, 20.07.2025
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https://ria.ru/20250720/kaliningrad-2030238207.html
В Калининграде из-за ограничений отменили пять рейсов
В Калининграде из-за ограничений отменили пять рейсов - РИА Новости, 20.07.2025
В Калининграде из-за ограничений отменили пять рейсов
Пять рейсов отменены, семь задерживаются в аэропорту Калининграда из-за ограничений по использованию воздушного пространства в аэропортах Москвы, сообщает... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T09:14:00+03:00
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КАЛИНИНГРАД, 20 июл — РИА Новости. Пять рейсов отменены, семь задерживаются в аэропорту Калининграда из-за ограничений по использованию воздушного пространства в аэропортах Москвы, сообщает пресс-служба аэропорта "Храброво" в своем Telegram-канале об изменении расписания. "В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропортах Москвы, в аэропорту "Храброво" отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов", - говорится в сообщении. Пассажиров просят уточнять информацию на сайте и в колл-центре аэропорта. По данным онлайн-табло аэропорта на 8.00 (9.00 мск), 20 июля отменены четыре рейса в Москву и один в Псков. На вылет и прилет задерживаются семь рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург.
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В Калининграде из-за ограничений отменили пять рейсов

В аэропорту Калининграда из-за ограничений отменили пять рейсов

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкАэропорт Храброво в Калининграде
Аэропорт Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
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Аэропорт Храброво в Калининграде. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 20 июл — РИА Новости. Пять рейсов отменены, семь задерживаются в аэропорту Калининграда из-за ограничений по использованию воздушного пространства в аэропортах Москвы, сообщает пресс-служба аэропорта "Храброво" в своем Telegram-канале об изменении расписания.
"В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропортах Москвы, в аэропорту "Храброво" отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Пассажиров просят уточнять информацию на сайте и в колл-центре аэропорта.
По данным онлайн-табло аэропорта на 8.00 (9.00 мск), 20 июля отменены четыре рейса в Москву и один в Псков. На вылет и прилет задерживаются семь рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург.
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