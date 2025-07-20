https://ria.ru/20250720/kaliningrad-2030238207.html

В Калининграде из-за ограничений отменили пять рейсов

В Калининграде из-за ограничений отменили пять рейсов - РИА Новости, 20.07.2025

В Калининграде из-за ограничений отменили пять рейсов

Пять рейсов отменены, семь задерживаются в аэропорту Калининграда из-за ограничений по использованию воздушного пространства в аэропортах Москвы, сообщает... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T09:14:00+03:00

2025-07-20T09:14:00+03:00

2025-07-20T09:14:00+03:00

москва

калининград

псков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841746238_0:113:3154:1887_1920x0_80_0_0_7021de07b59a701c3ddd31017e592041.jpg

КАЛИНИНГРАД, 20 июл — РИА Новости. Пять рейсов отменены, семь задерживаются в аэропорту Калининграда из-за ограничений по использованию воздушного пространства в аэропортах Москвы, сообщает пресс-служба аэропорта "Храброво" в своем Telegram-канале об изменении расписания. "В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропортах Москвы, в аэропорту "Храброво" отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов", - говорится в сообщении. Пассажиров просят уточнять информацию на сайте и в колл-центре аэропорта. По данным онлайн-табло аэропорта на 8.00 (9.00 мск), 20 июля отменены четыре рейса в Москву и один в Псков. На вылет и прилет задерживаются семь рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

https://ria.ru/20250718/polety-2029785189.html

москва

калининград

псков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, калининград, псков