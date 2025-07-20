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В Госдуме доработали проект о прокатных удостоверениях для показа фильмов - РИА Новости, 20.07.2025
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13:27 20.07.2025
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В Госдуме доработали проект о прокатных удостоверениях для показа фильмов
В Госдуме доработали проект о прокатных удостоверениях для показа фильмов - РИА Новости, 20.07.2025
В Госдуме доработали проект о прокатных удостоверениях для показа фильмов
Комитет Госдумы по информполитике доработал ко второму чтению законопроект о прокатных удостоверениях для показа фильмов, обязав владельцев аудиовизуальных... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T13:27:00+03:00
2025-07-20T13:27:00+03:00
общество
россия
антон горелкин
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике доработал ко второму чтению законопроект о прокатных удостоверениях для показа фильмов, обязав владельцев аудиовизуальных сервисов не допускать распространение материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, и блокировать их, следует из текста поправок ко второму чтению, с которым ознакомилось РИА Новости. Госдума приняла данный законопроект в первом чтении 24 июня. Автором поправок ко второму чтению выступил первый зампред профильного комитета Госдумы Антон Горелкин, комитет рекомендует ГД принять их. "Не допускать распространение аудиовизуальных произведений, которые содержат материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующие их отрицание", - сказано в документе. Профильный комитет также одобрил поправку, обязывающую владельцев аудиовизуальных сервисов в течение суток с момента получения требования Роскомнадзора прекратить распространение материалов, в отношении которых Минкультуры России "принято решение об отказе в предоставлении прокатного удостоверения или об отзыве прокатного удостоверения либо выдано заключение о наличии материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующие их отрицание". Кроме того, поправками предусматривается, что пользователи социальных сетей в течение суток должны будут удалить (при наличии) аудиовизуальные произведения, в отношении которых Минкультуры РФ приняло решение об отказе в предоставлении прокатного удостоверения или об отзыве прокатного удостоверения либо выдало заключение о наличии материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующие их отрицание. Уточняется, что в случае принятия закона он вступит в силу с 1 марта 2026 года. Принятым ранее в первом чтении законопроектом расширяется перечень оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения на фильм. Таким основанием будет являться наличие в фильме материалов, пропагандирующих отрицание или дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Минкультуры России наделяется полномочиями по внесению изменений в ранее предоставленное прокатное удостоверение в целях актуализации сведений о запрете распространения фильма среди детей или сведений об ограничении распространения фильма среди детей определенных возрастных категорий в ранее выданном прокатном удостоверении. При этом прокат или показ фильма без учета указанных изменений будет приравниваться к показу фильма без прокатного удостоверения. Также на владельцев аудиовизуальных сервисов возлагается обязанность соблюдать требование о недопустимости распространения фильмов без прокатного удостоверения. Более того, уточняется понятие "показ" фильма, предусмотрев, что таковым будет являться также его распространение посредством аудиовизуального сервиса.
https://ria.ru/20250715/film-2029321854.html
https://ria.ru/20250718/komitet-2029925794.html
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общество, россия, антон горелкин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Россия, Антон Горелкин, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В Госдуме доработали проект о прокатных удостоверениях для показа фильмов

Комитет ГД доработал законопроект о прокатных удостоверениях для показа фильмов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике доработал ко второму чтению законопроект о прокатных удостоверениях для показа фильмов, обязав владельцев аудиовизуальных сервисов не допускать распространение материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, и блокировать их, следует из текста поправок ко второму чтению, с которым ознакомилось РИА Новости.
Госдума приняла данный законопроект в первом чтении 24 июня. Автором поправок ко второму чтению выступил первый зампред профильного комитета Госдумы Антон Горелкин, комитет рекомендует ГД принять их.
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"Не допускать распространение аудиовизуальных произведений, которые содержат материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующие их отрицание", - сказано в документе.
Профильный комитет также одобрил поправку, обязывающую владельцев аудиовизуальных сервисов в течение суток с момента получения требования Роскомнадзора прекратить распространение материалов, в отношении которых Минкультуры России "принято решение об отказе в предоставлении прокатного удостоверения или об отзыве прокатного удостоверения либо выдано заключение о наличии материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующие их отрицание".
Кроме того, поправками предусматривается, что пользователи социальных сетей в течение суток должны будут удалить (при наличии) аудиовизуальные произведения, в отношении которых Минкультуры РФ приняло решение об отказе в предоставлении прокатного удостоверения или об отзыве прокатного удостоверения либо выдало заключение о наличии материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующие их отрицание.
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Уточняется, что в случае принятия закона он вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Принятым ранее в первом чтении законопроектом расширяется перечень оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения на фильм. Таким основанием будет являться наличие в фильме материалов, пропагандирующих отрицание или дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности.
Минкультуры России наделяется полномочиями по внесению изменений в ранее предоставленное прокатное удостоверение в целях актуализации сведений о запрете распространения фильма среди детей или сведений об ограничении распространения фильма среди детей определенных возрастных категорий в ранее выданном прокатном удостоверении.
При этом прокат или показ фильма без учета указанных изменений будет приравниваться к показу фильма без прокатного удостоверения.
Также на владельцев аудиовизуальных сервисов возлагается обязанность соблюдать требование о недопустимости распространения фильмов без прокатного удостоверения. Более того, уточняется понятие "показ" фильма, предусмотрев, что таковым будет являться также его распространение посредством аудиовизуального сервиса.
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