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Фон дер Ляйен перекладывает вину на российские СМИ, заявил Слуцкий

Фон дер Ляйен перекладывает вину на российские СМИ, заявил Слуцкий - РИА Новости, 20.07.2025

Фон дер Ляйен перекладывает вину на российские СМИ, заявил Слуцкий

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перекладывает вину на российские СМИ, связывая их деятельность с дискуссиями о своей отставке, чтобы оправдать... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T15:04:00+03:00

2025-07-20T15:04:00+03:00

2025-07-20T15:04:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перекладывает вину на российские СМИ, связывая их деятельность с дискуссиями о своей отставке, чтобы оправдать собственную "бездарную политику", считает глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Ранее немецкий журнал Spiegel сообщил, что эксперты НКО, финансируемой, в том числе, МИД Великобритании, обвинили российские СМИ и, в частности, RT в том, что те повлияли на дискуссии об уходе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен со своего поста. "Урсула фон дер Ляйен продолжает искать "внешних врагов" для оправдания собственной бездарной политики. RT, оказывается, "виноват" в том, что главе ЕК намеревались выразить вотум недоверия. Полнейшая чушь выдается теперь за истину в последней инстанции. Есть такая русская пословица: "Нечего на зеркало пенять…". Голосование по объявлению недоверия фон дер Ляйен показало реальное отношение к линии, которую в угоду – нет, не европейских, а собственных интересов, проводит прогнившая евробюрократия", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. По словам парламентария, в стенах Европарламента фон дер Ляйен и сегодня бросают в лицо: "Вы - позор Европы!". Так, Слуцкий рассказал о том, что ирландский депутат Ричард Бойд Барретт, выступая на последнем заседании Европарламента, обвинил главу Еврокомиссии в лицемерии и двойных стандартах, спрашивая, не стыдно ли ей "улыбаться с экрана и рассказывать сказки о светлом будущем, пока Европа задыхается от растущих цен на энергоносители". "Не стыдно, стыда и принципов у нынешней евроэлиты нет нисколько. Именно поэтому они, перекладывая ответственность, продолжают пытаться вести чужими руками схватку с Россией "до последнего украинца", нисколько не заботясь о том, что играют тысячами жизней и разделяют два братских народа. Соглашусь с Барретом: и фон дер Ляйен, и Макрона, и Мерца, и всех их приспешников ждет самый суровый суд истории", - заключил он.

https://ria.ru/20250718/rossiya-2030078600.html

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в мире, великобритания, европа, россия, урсула фон дер ляйен, леонид слуцкий (политик), еврокомиссия, европарламент, госдума рф