https://ria.ru/20250720/epshteyn-2030215156.html

СМИ: публикация слушаний по делу Эпштейна затянется

СМИ: публикация слушаний по делу Эпштейна затянется - РИА Новости, 20.07.2025

СМИ: публикация слушаний по делу Эпштейна затянется

Публикация по требованию президента США Дональда Трампа стенограмм судебных заседаний по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T00:44:00+03:00

2025-07-20T00:44:00+03:00

2025-07-20T00:44:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Публикация по требованию президента США Дональда Трампа стенограмм судебных заседаний по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, может затянуться на месяцы, а итоговые документы будут отредактированы, сообщает издание Politico. В среду Трамп заявил, что обвинения в его предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". В интервью телеканалу Real America's Voice американский лидер назвал наивными и неустойчивыми тех республиканцев, которые обвиняют его в предполагаемых связях с покойным финансистом. В пятницу президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. "Требование Трампа делает раскрытие новой информации в лучшем случае неясным и подлежащим сложной юридической экспертизе, которая может занять месяцы", - говорится в публикации издания. Politico отмечает, что документы с заседаний большого жюри присяжных не могут быть опубликованы без разрешения федерального суда, ответственного за рассмотрение уголовного дела Эпштейна. Запрос администрации будет рассматриваться в судах Нью-Йорка и Флориды, уточняет издание. Вместе с тем министерство юстиции, как утверждает Politico, уже известило судебные инстанции о намерениях произвести соответствующее редактирование информации о жертвах и других персональных данных перед публикацией стенограмм. "Даже если Трамп и Бонди добьются успеха, неясно, предоставят ли документы и стенограммы какую-либо новую информацию, помимо уже известной", - указывает издание. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством.

https://ria.ru/20250719/tramp-2030201828.html

https://ria.ru/20250718/podarok-2029839566.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, дональд трамп, politico