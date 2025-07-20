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В АКРА озвучили прогноз по урожаю зерна на 2025 год - РИА Новости, 20.07.2025
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08:29 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/ekspert-2030234790.html
В АКРА озвучили прогноз по урожаю зерна на 2025 год
В АКРА озвучили прогноз по урожаю зерна на 2025 год - РИА Новости, 20.07.2025
В АКРА озвучили прогноз по урожаю зерна на 2025 год
Урожай зерна в РФ в 2025 году ожидается на уровне 128-130 миллионов тонн на фоне восстановления средней урожайности после неблагоприятных погодных условий: это... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T08:29:00+03:00
2025-07-20T08:29:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Урожай зерна в РФ в 2025 году ожидается на уровне 128-130 миллионов тонн на фоне восстановления средней урожайности после неблагоприятных погодных условий: это больше, чем в прошлом, но существенно ниже, чем в 2022 и 2023 годах, заявил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "По зерновым культурам в 2025 году ожидается результат несколько лучше прошлогоднего (125,9 миллиона тонн) - примерно на уровне 128-130 миллионов тонн - за счет некоторого восстановления средней урожайности после неблагоприятных погодных условий. Тем не менее, этот показатель довольно существенно ниже рекордных уровней 2022-2023 годов (157,6 и 144,9 миллиона тонн соответственно), когда урожаи достигали максимальных значений благодаря благоприятным климатическим условиям", - рассказал эксперт. В то же время, отмечает он, урожай масличных культур в 2025 году имеет все шансы превзойти показатели предыдущих лет, что связано в первую очередь с расширением посевных площадей, обусловленным их высокой маржинальностью и ростом спроса на масложировую продукцию, особенно на экспортных рынках. В июле глава Минсельхоза РФ Оксана Лут рассказала журналистам, что министерство сохраняет прогноз по урожаю зерна в 2025 году порядка 135 миллионов тонн, в том числе пшеницы - 90 миллионов тонн. До этого, в мае, Лут сообщала, что министерство надеется, что в 2025 году показатели урожая зерна превысят прошлогодние - при условии ожидаемой хорошей погоды.
https://ria.ru/20250717/putin-2029704359.html
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экономика, россия, оксана лут, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Оксана Лут, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
В АКРА озвучили прогноз по урожаю зерна на 2025 год

АКРА: урожай зерна в России в 2025 году составит 128-130 миллионов тонн

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Урожай зерна в РФ в 2025 году ожидается на уровне 128-130 миллионов тонн на фоне восстановления средней урожайности после неблагоприятных погодных условий: это больше, чем в прошлом, но существенно ниже, чем в 2022 и 2023 годах, заявил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
"По зерновым культурам в 2025 году ожидается результат несколько лучше прошлогоднего (125,9 миллиона тонн) - примерно на уровне 128-130 миллионов тонн - за счет некоторого восстановления средней урожайности после неблагоприятных погодных условий. Тем не менее, этот показатель довольно существенно ниже рекордных уровней 2022-2023 годов (157,6 и 144,9 миллиона тонн соответственно), когда урожаи достигали максимальных значений благодаря благоприятным климатическим условиям", - рассказал эксперт.
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В то же время, отмечает он, урожай масличных культур в 2025 году имеет все шансы превзойти показатели предыдущих лет, что связано в первую очередь с расширением посевных площадей, обусловленным их высокой маржинальностью и ростом спроса на масложировую продукцию, особенно на экспортных рынках.
В июле глава Минсельхоза РФ Оксана Лут рассказала журналистам, что министерство сохраняет прогноз по урожаю зерна в 2025 году порядка 135 миллионов тонн, в том числе пшеницы - 90 миллионов тонн. До этого, в мае, Лут сообщала, что министерство надеется, что в 2025 году показатели урожая зерна превысят прошлогодние - при условии ожидаемой хорошей погоды.
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