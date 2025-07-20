https://ria.ru/20250720/ekspert-2030234790.html

В АКРА озвучили прогноз по урожаю зерна на 2025 год

В АКРА озвучили прогноз по урожаю зерна на 2025 год - РИА Новости, 20.07.2025

В АКРА озвучили прогноз по урожаю зерна на 2025 год

Урожай зерна в РФ в 2025 году ожидается на уровне 128-130 миллионов тонн на фоне восстановления средней урожайности после неблагоприятных погодных условий: это... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T08:29:00+03:00

2025-07-20T08:29:00+03:00

2025-07-20T08:29:00+03:00

экономика

россия

оксана лут

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Урожай зерна в РФ в 2025 году ожидается на уровне 128-130 миллионов тонн на фоне восстановления средней урожайности после неблагоприятных погодных условий: это больше, чем в прошлом, но существенно ниже, чем в 2022 и 2023 годах, заявил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "По зерновым культурам в 2025 году ожидается результат несколько лучше прошлогоднего (125,9 миллиона тонн) - примерно на уровне 128-130 миллионов тонн - за счет некоторого восстановления средней урожайности после неблагоприятных погодных условий. Тем не менее, этот показатель довольно существенно ниже рекордных уровней 2022-2023 годов (157,6 и 144,9 миллиона тонн соответственно), когда урожаи достигали максимальных значений благодаря благоприятным климатическим условиям", - рассказал эксперт. В то же время, отмечает он, урожай масличных культур в 2025 году имеет все шансы превзойти показатели предыдущих лет, что связано в первую очередь с расширением посевных площадей, обусловленным их высокой маржинальностью и ростом спроса на масложировую продукцию, особенно на экспортных рынках. В июле глава Минсельхоза РФ Оксана Лут рассказала журналистам, что министерство сохраняет прогноз по урожаю зерна в 2025 году порядка 135 миллионов тонн, в том числе пшеницы - 90 миллионов тонн. До этого, в мае, Лут сообщала, что министерство надеется, что в 2025 году показатели урожая зерна превысят прошлогодние - при условии ожидаемой хорошей погоды.

https://ria.ru/20250717/putin-2029704359.html

https://ria.ru/20241126/minselkhoz-1985702000.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, оксана лут, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)