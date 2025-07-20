https://ria.ru/20250720/eks-premer-2030247141.html

Бабиш назвал заявление премьера Чехии об оборонных расходах нереалистичным

Бабиш назвал заявление премьера Чехии об оборонных расходах нереалистичным - РИА Новости, 20.07.2025

Бабиш назвал заявление премьера Чехии об оборонных расходах нереалистичным

Лидер чешского оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан") и экс-премьер Андрей Бабиш назвал нереалистичным достижение оборонных расходов уровня... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T10:50:00+03:00

2025-07-20T10:50:00+03:00

2025-07-20T10:50:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Лидер чешского оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан") и экс-премьер Андрей Бабиш назвал нереалистичным достижение оборонных расходов уровня 5% от ВВП. В конце июня агентство ЧТК передавало со ссылкой на премьера Чехии Петра Фиалу, что Прага готова увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. "Я политик, работающий для чешского народа, и мы не подчинённые, и, может, кто-то должен объяснить (президенту США Дональду - ред.) Трампу, что 5% - это нереально...", - заявил Бабиш в интервью газете Financial Times.В Гааге 24-25 июня прошел первый после избрания Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех стран-участниц повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме Рютте указал, что испанские власти не поддержат увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку.

https://ria.ru/20250718/neft-2029956179.html

https://ria.ru/20250630/sanktsii-2026232379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, чехия, прага, андрей бабиш, петр фиала, педро санчес, нато