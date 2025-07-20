Рейтинг@Mail.ru
Рособрнадзор не планирует вносить изменения в процедуру пересдачи ЕГЭ - РИА Новости, 20.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:29 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/ege-2030223844.html
Рособрнадзор не планирует вносить изменения в процедуру пересдачи ЕГЭ
Рособрнадзор не планирует вносить изменения в процедуру пересдачи ЕГЭ - РИА Новости, 20.07.2025
Рособрнадзор не планирует вносить изменения в процедуру пересдачи ЕГЭ
Рособрнадзор не планирует вносить изменения в процедуру пересдачи одного из предметов ЕГЭ, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T04:29:00+03:00
2025-07-20T04:29:00+03:00
общество
россия
анзор музаев
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020626280_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61c1de34a3035c39e097484c174c83a2.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Рособрнадзор не планирует вносить изменения в процедуру пересдачи одного из предметов ЕГЭ, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев. "Учитывая положительную динамику по итогам анализа результатов пересдач и отсутствие вот уже два года каких-то проблем при организационно-технологической схеме пересдач, по состоянию на сегодня не планируется внесение каких-либо изменений", - сказал руководитель Рособрнадзора. Музаев добавил, что Рособрнадзор ежегодно собирает предложения по совершенствованию процедур ЕГЭ в целом. "В этом году мы до 15 августа ждем предложений на электронную почту ege2025@obrnadzor.gov.ru. Конструктивные предложения будут рассмотрены, обсуждены с профессиональным сообществом и при необходимости учтены", - заключил глава ведомства. Право пересдачи одного из предметов ЕГЭ было инициировано президентом России Владимиром Путиным в 2024 году. Пересдать экзамен могут только выпускники текущего года, при этом предыдущий результат по этому предмету аннулируется.
https://ria.ru/20250719/ege-2030124580.html
https://ria.ru/20250719/ege-2030095797.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020626280_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_40b36fac3b1460f969e8e2beadc217be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, анзор музаев, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Россия, Анзор Музаев, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Рособрнадзор не планирует вносить изменения в процедуру пересдачи ЕГЭ

Музаев: Рособрнадзор не планирует вносить изменения в процедуру пересдачи ЕГЭ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПаспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена
Паспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Паспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Рособрнадзор не планирует вносить изменения в процедуру пересдачи одного из предметов ЕГЭ, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев.
"Учитывая положительную динамику по итогам анализа результатов пересдач и отсутствие вот уже два года каких-то проблем при организационно-технологической схеме пересдач, по состоянию на сегодня не планируется внесение каких-либо изменений", - сказал руководитель Рособрнадзора.
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Рособрнадзор рассказал о результатах пересдачи ЕГЭ
19 июля, 11:05
Музаев добавил, что Рособрнадзор ежегодно собирает предложения по совершенствованию процедур ЕГЭ в целом.
"В этом году мы до 15 августа ждем предложений на электронную почту ege2025@obrnadzor.gov.ru. Конструктивные предложения будут рассмотрены, обсуждены с профессиональным сообществом и при необходимости учтены", - заключил глава ведомства.
Право пересдачи одного из предметов ЕГЭ было инициировано президентом России Владимиром Путиным в 2024 году. Пересдать экзамен могут только выпускники текущего года, при этом предыдущий результат по этому предмету аннулируется.
Паспорт ученика во время сдачи экзамена - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Более 77% пересдавших ЕГЭ улучшили свои баллы
19 июля, 04:34
 
ОбществоРоссияАнзор МузаевВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала