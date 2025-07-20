https://ria.ru/20250720/ege-2030223844.html

Рособрнадзор не планирует вносить изменения в процедуру пересдачи ЕГЭ

Рособрнадзор не планирует вносить изменения в процедуру пересдачи ЕГЭ - РИА Новости, 20.07.2025

Рособрнадзор не планирует вносить изменения в процедуру пересдачи ЕГЭ

Рособрнадзор не планирует вносить изменения в процедуру пересдачи одного из предметов ЕГЭ, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T04:29:00+03:00

2025-07-20T04:29:00+03:00

2025-07-20T04:29:00+03:00

общество

россия

анзор музаев

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Рособрнадзор не планирует вносить изменения в процедуру пересдачи одного из предметов ЕГЭ, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев. "Учитывая положительную динамику по итогам анализа результатов пересдач и отсутствие вот уже два года каких-то проблем при организационно-технологической схеме пересдач, по состоянию на сегодня не планируется внесение каких-либо изменений", - сказал руководитель Рособрнадзора. Музаев добавил, что Рособрнадзор ежегодно собирает предложения по совершенствованию процедур ЕГЭ в целом. "В этом году мы до 15 августа ждем предложений на электронную почту ege2025@obrnadzor.gov.ru. Конструктивные предложения будут рассмотрены, обсуждены с профессиональным сообществом и при необходимости учтены", - заключил глава ведомства. Право пересдачи одного из предметов ЕГЭ было инициировано президентом России Владимиром Путиным в 2024 году. Пересдать экзамен могут только выпускники текущего года, при этом предыдущий результат по этому предмету аннулируется.

https://ria.ru/20250719/ege-2030124580.html

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общество, россия, анзор музаев, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)