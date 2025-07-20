https://ria.ru/20250720/chp-2030296607.html

Задержанные из-за ЧП в Ростовской области поезда начали вводить в график

Задержанные из-за ЧП в Ростовской области поезда начали вводить в график - РИА Новости, 20.07.2025

Задержанные из-за ЧП в Ростовской области поезда начали вводить в график

Пассажирские поезда, задержанные в связи с происшествием в Ростовской области, постепенно вводятся в график, сообщили в "Федеральной пассажирской компании"... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T19:21:00+03:00

2025-07-20T19:21:00+03:00

2025-07-20T19:32:00+03:00

ростовская область

происшествия

юрий слюсарь

ржд

федеральная пассажирская компания

олег белозеров

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пассажирские поезда, задержанные в связи с происшествием в Ростовской области, постепенно вводятся в график, сообщили в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД)."Пассажирские поезда, задержанные в связи с происшествием в Ростовской области, постепенно вводятся в график. В настоящий момент более 60 поездов сократили время отставания от 30 минут до 7,5 часа", - говорится в сообщении.Кроме того, введены в график 10 пассажирских поездов, также более 60 поездов прибыли на станции назначения.Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, были задержаны 132 пассажирских поезда. Позднее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение. Компания также сообщала, что десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области, где было приостановлено движение, поезда пропускаются на тепловозной тяге. Глава РЖД Олег Белозеров взял ситуацию под личный контроль. Позднее в компании сообщили, что движение поездов на электротяге открыто на перегоне Лихая - Замчалово, а компания принимают все меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов.

https://ria.ru/20250715/poezda-2029261057.html

ростовская область

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ростовская область, происшествия, юрий слюсарь , ржд, федеральная пассажирская компания, олег белозеров