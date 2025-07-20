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В Петербурге девочку ударило током на остановке

В Петербурге девочку ударило током на остановке - РИА Новости, 20.07.2025

В Петербурге девочку ударило током на остановке

Восьмилетнюю девочку ударило током на остановке общественного транспорта в Петербурге, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T17:43:00+03:00

2025-07-20T17:43:00+03:00

2025-07-20T21:32:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Восьмилетнюю девочку ударило током на остановке общественного транспорта в Петербурге, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу."По предварительным данным, в дневное время 19 июля восьмилетняя девочка, находясь на улице Марата, получила удар электрическим током, взявшись одной рукой за металлический забор, а второй за информационный столб", - говорится в сообщении.Отмечается, что с телесными повреждениями девочка госпитализирована. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.По данному факту следственным отделом проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиями безопасности).В пресс-службе прокуратуры Петербурга добавили, что ведомством начата проверка по факту травмирования ребенка, привлечены представители "Россетей" для установления всех обстоятельств произошедшего

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Восьмилетняя девочка, которую ударило током на остановке в Петербурге Восьмилетнюю девочку ударило током на остановке общественного транспорта в Петербурге, сообщили в СК региона. Восьмилетняя девочка, находясь на улице Марата, получила удар электрическим током, взявшись одной рукой за металлический забор, а второй за информационный столб Девочка была госпитализирована с телесными повреждениями. Ведется проверка, к делу привлечены представители "Россетей". 2025-07-20T17:43 true PT0M08S

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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)