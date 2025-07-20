https://ria.ru/20250720/cherepakha-2030244528.html

В Москве обнаружили редкую красноухую черепаху

В Москве обнаружили редкую красноухую черепаху - РИА Новости, 20.07.2025

В Москве обнаружили редкую красноухую черепаху

Редкую красноухую черепаху обнаружили в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T10:25:00+03:00

2025-07-20T10:25:00+03:00

2025-07-20T14:25:00+03:00

хорошие новости

северная америка

миссисипи

российская академия наук

москва

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Редкую красноухую черепаху обнаружили в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Красноухую черепаху обнаружили в акватории Бабаевского пруда биологи Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН. Этот вид пресноводной рептилии считается чужеродным для природных условий средней полосы России", — говорится в заявлении. Отмечается, что эти пресноводные рептилии родом из теплых краев, но способны выживать в условиях длительных холодных зим. Кроме того, изначальное место обитания красноухой черепахи — Северная Америка, исторически она встречалась только в бассейне Миссисипи и на расположенной рядом территории Мексики. Позже она распространилась по всему миру, став инвазионной, а в некоторых странах ее на официальном уровне признали вредителем.

https://ria.ru/20250719/detenyshi-2030137117.html

северная америка

миссисипи

москва

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северная америка, миссисипи, российская академия наук, москва