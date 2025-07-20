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В Москве обнаружили редкую красноухую черепаху - РИА Новости, 20.07.2025
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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
10:25 20.07.2025 (обновлено: 14:25 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/cherepakha-2030244528.html
В Москве обнаружили редкую красноухую черепаху
В Москве обнаружили редкую красноухую черепаху - РИА Новости, 20.07.2025
В Москве обнаружили редкую красноухую черепаху
Редкую красноухую черепаху обнаружили в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T10:25:00+03:00
2025-07-20T14:25:00+03:00
хорошие новости
северная америка
миссисипи
российская академия наук
москва
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Редкую красноухую черепаху обнаружили в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Красноухую черепаху обнаружили в акватории Бабаевского пруда биологи Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН. Этот вид пресноводной рептилии считается чужеродным для природных условий средней полосы России", — говорится в заявлении. Отмечается, что эти пресноводные рептилии родом из теплых краев, но способны выживать в условиях длительных холодных зим. Кроме того, изначальное место обитания красноухой черепахи — Северная Америка, исторически она встречалась только в бассейне Миссисипи и на расположенной рядом территории Мексики. Позже она распространилась по всему миру, став инвазионной, а в некоторых странах ее на официальном уровне признали вредителем.
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северная америка, миссисипи, российская академия наук, москва
Хорошие новости, Северная Америка, Миссисипи, Российская академия наук, Москва
В Москве обнаружили редкую красноухую черепаху

В Москве в акватории Бабаевского пруда обнаружили редкую красноухую черепаху

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкКрасноухая черепаха
Красноухая черепаха - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Красноухая черепаха. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Редкую красноухую черепаху обнаружили в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Красноухую черепаху обнаружили в акватории Бабаевского пруда биологи Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН. Этот вид пресноводной рептилии считается чужеродным для природных условий средней полосы России", — говорится в заявлении.
Отмечается, что эти пресноводные рептилии родом из теплых краев, но способны выживать в условиях длительных холодных зим. Кроме того, изначальное место обитания красноухой черепахи — Северная Америка, исторически она встречалась только в бассейне Миссисипи и на расположенной рядом территории Мексики. Позже она распространилась по всему миру, став инвазионной, а в некоторых странах ее на официальном уровне признали вредителем.
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