https://ria.ru/20250720/bpla-2030316090.html

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 20.07.2025

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T23:12:00+03:00

2025-07-20T23:12:00+03:00

2025-07-20T23:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

воронежская область

александр гусев (губернатор)

происшествия

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. Опасность была объявлена в 19.15 мск, она продлилась 3 часа 12 минут. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250720/dnepr-2030255860.html

воронежская область

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безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия