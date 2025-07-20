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В Госдуме считают преждевременным называть даты блокировки WhatsApp
В Госдуме считают преждевременным называть даты блокировки WhatsApp - РИА Новости, 20.07.2025
В Госдуме считают преждевременным называть даты блокировки WhatsApp
Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский считает, что называть даты блокировки WhatsApp и поводы для нее преждевременно. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T19:50:00+03:00
2025-07-20T19:50:00+03:00
2025-07-20T19:51:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский считает, что называть даты блокировки WhatsApp и поводы для нее преждевременно. "Называть точные какие-то даты и поводы для блокировок (WhatsApp - ред.) я считаю преждевременно", - сказал Боярский на видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале.Парламентарий добавил, что ко всем иностранным платформам есть претензии в части невыполнения российского законодательства, локализации данных и противодействия мошенничеству. Ранее первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин выразил мнению, что WhatsApp пора готовиться к уходу с рынка РФ, с большой долей вероятности он попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который разрабатывает правительство РФ. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября предложить дополнительные ограничения на использование в РФ программного обеспечения (ПО) из недружественных стран, включая коммуникационные сервисы.
https://ria.ru/20241223/whatsapp-1990892140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, сергей боярский, антон горелкин, владимир путин, whatsapp inc., госдума рф, общество
Россия, Сергей Боярский, Антон Горелкин, Владимир Путин, WhatsApp Inc., Госдума РФ, Общество
В Госдуме считают преждевременным называть даты блокировки WhatsApp
Боярский: называть даты блокировки WhatsApp и поводы для нее преждевременно