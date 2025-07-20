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В Госдуме считают преждевременным называть даты блокировки WhatsApp - РИА Новости, 20.07.2025
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19:50 20.07.2025 (обновлено: 19:51 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/bojarskij-2030300073.html
В Госдуме считают преждевременным называть даты блокировки WhatsApp
В Госдуме считают преждевременным называть даты блокировки WhatsApp - РИА Новости, 20.07.2025
В Госдуме считают преждевременным называть даты блокировки WhatsApp
Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский считает, что называть даты блокировки WhatsApp и поводы для нее преждевременно. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T19:50:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский считает, что называть даты блокировки WhatsApp и поводы для нее преждевременно. &quot;Называть точные какие-то даты и поводы для блокировок (WhatsApp - ред.) я считаю преждевременно&quot;, - сказал Боярский на видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале.Парламентарий добавил, что ко всем иностранным платформам есть претензии в части невыполнения российского законодательства, локализации данных и противодействия мошенничеству. Ранее первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин выразил мнению, что WhatsApp пора готовиться к уходу с рынка РФ, с большой долей вероятности он попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который разрабатывает правительство РФ. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября предложить дополнительные ограничения на использование в РФ программного обеспечения (ПО) из недружественных стран, включая коммуникационные сервисы.
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россия, сергей боярский, антон горелкин, владимир путин, whatsapp inc., госдума рф, общество
Россия, Сергей Боярский, Антон Горелкин, Владимир Путин, WhatsApp Inc., Госдума РФ, Общество
В Госдуме считают преждевременным называть даты блокировки WhatsApp

Боярский: называть даты блокировки WhatsApp и поводы для нее преждевременно

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкWhatsApp
WhatsApp - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский считает, что называть даты блокировки WhatsApp и поводы для нее преждевременно.
«

"Называть точные какие-то даты и поводы для блокировок (WhatsApp - ред.) я считаю преждевременно", - сказал Боярский на видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

Парламентарий добавил, что ко всем иностранным платформам есть претензии в части невыполнения российского законодательства, локализации данных и противодействия мошенничеству.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин выразил мнению, что WhatsApp пора готовиться к уходу с рынка РФ, с большой долей вероятности он попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который разрабатывает правительство РФ.
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября предложить дополнительные ограничения на использование в РФ программного обеспечения (ПО) из недружественных стран, включая коммуникационные сервисы.
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