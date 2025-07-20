https://ria.ru/20250720/bojarskij-2030300073.html

В Госдуме считают преждевременным называть даты блокировки WhatsApp

В Госдуме считают преждевременным называть даты блокировки WhatsApp - РИА Новости, 20.07.2025

В Госдуме считают преждевременным называть даты блокировки WhatsApp

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский считает, что называть даты блокировки WhatsApp и поводы для нее преждевременно. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T19:50:00+03:00

2025-07-20T19:50:00+03:00

2025-07-20T19:51:00+03:00

россия

сергей боярский

антон горелкин

владимир путин

whatsapp inc.

госдума рф

общество

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский считает, что называть даты блокировки WhatsApp и поводы для нее преждевременно. "Называть точные какие-то даты и поводы для блокировок (WhatsApp - ред.) я считаю преждевременно", - сказал Боярский на видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале.Парламентарий добавил, что ко всем иностранным платформам есть претензии в части невыполнения российского законодательства, локализации данных и противодействия мошенничеству. Ранее первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин выразил мнению, что WhatsApp пора готовиться к уходу с рынка РФ, с большой долей вероятности он попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который разрабатывает правительство РФ. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября предложить дополнительные ограничения на использование в РФ программного обеспечения (ПО) из недружественных стран, включая коммуникационные сервисы.

https://ria.ru/20241223/whatsapp-1990892140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сергей боярский, антон горелкин, владимир путин, whatsapp inc., госдума рф, общество