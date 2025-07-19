Рейтинг@Mail.ru
"До последнего украинца": в Турции остались в шоке от решения Зеленского - РИА Новости, 19.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:38 19.07.2025 (обновлено: 15:11 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/zelenskiy-2030095994.html
"До последнего украинца": в Турции остались в шоке от решения Зеленского
"До последнего украинца": в Турции остались в шоке от решения Зеленского - РИА Новости, 19.07.2025
"До последнего украинца": в Турции остались в шоке от решения Зеленского
Владимир Зеленский отвергает миротворческую инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и усиливает меры по террору украинского населения, собираясь... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T04:38:00+03:00
2025-07-19T15:11:00+03:00
в мире
турция
украина
москва
владимир зеленский
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014318359_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5a054949a356137d51401ae5e914d20.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский отвергает миротворческую инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и усиливает меры по террору украинского населения, собираясь воевать до конца из-за желания удержать власть в своих руках, пишет турецкая газета dikGAZETE."Несмотря на критическую социально-экономическую напряженность в стране, режим Владимира Зеленского, похоже, полон решимости продолжать военные действия буквально до последнего украинца", — говорится в материале.Как утверждает издание, на Украине все чаще раздаются голоса о том, что продолжение войны бессмысленно и необходимо достичь компромисса между конфликтующими сторонами."Люди хотят мира сейчас. Общество к этому готово. Вот почему мирное решение облегчит страдания измученного украинского народа", — подчеркивает издание.Вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил конфликт на Украине и подчеркнул важность третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле.В прошлое воскресенье замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица в беседе с Kyiv Independent заявил, что формат стамбульских переговоров с Россией практически исчерпал себя.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.Как отмечали в Кремле, Москва выступает за то, чтобы добавить динамики переговорному процессу с Киевом.
https://ria.ru/20250718/zelenskiy-2030074873.html
https://ria.ru/20250718/mir-2029857050.html
турция
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014318359_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_bbf43dcacda57d9ffa04033bda1d0fb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, украина, москва, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
В мире, Турция, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин
"До последнего украинца": в Турции остались в шоке от решения Зеленского

dikGAZETE: Зеленский отвергает переговоры о мире ради удержания власти

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский отвергает миротворческую инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и усиливает меры по террору украинского населения, собираясь воевать до конца из-за желания удержать власть в своих руках, пишет турецкая газета dikGAZETE.
"Несмотря на критическую социально-экономическую напряженность в стране, режим Владимира Зеленского, похоже, полон решимости продолжать военные действия буквально до последнего украинца", — говорится в материале.
Как утверждает издание, на Украине все чаще раздаются голоса о том, что продолжение войны бессмысленно и необходимо достичь компромисса между конфликтующими сторонами.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
США могут заставить Зеленского уйти, утверждает Херш
18 июля, 22:40
"Люди хотят мира сейчас. Общество к этому готово. Вот почему мирное решение облегчит страдания измученного украинского народа", — подчеркивает издание.
Вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил конфликт на Украине и подчеркнул важность третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле.
В прошлое воскресенье замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица в беседе с Kyiv Independent заявил, что формат стамбульских переговоров с Россией практически исчерпал себя.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
Как отмечали в Кремле, Москва выступает за то, чтобы добавить динамики переговорному процессу с Киевом.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Мир, к которому стремится Зеленский, страшнее конфликта, считают на Украине
18 июля, 09:44
 
В миреТурцияУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала