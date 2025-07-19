https://ria.ru/20250719/zelenskiy-2030095994.html

"До последнего украинца": в Турции остались в шоке от решения Зеленского

"До последнего украинца": в Турции остались в шоке от решения Зеленского - РИА Новости, 19.07.2025

"До последнего украинца": в Турции остались в шоке от решения Зеленского

Владимир Зеленский отвергает миротворческую инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и усиливает меры по террору украинского населения, собираясь... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T04:38:00+03:00

2025-07-19T04:38:00+03:00

2025-07-19T15:11:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский отвергает миротворческую инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и усиливает меры по террору украинского населения, собираясь воевать до конца из-за желания удержать власть в своих руках, пишет турецкая газета dikGAZETE."Несмотря на критическую социально-экономическую напряженность в стране, режим Владимира Зеленского, похоже, полон решимости продолжать военные действия буквально до последнего украинца", — говорится в материале.Как утверждает издание, на Украине все чаще раздаются голоса о том, что продолжение войны бессмысленно и необходимо достичь компромисса между конфликтующими сторонами."Люди хотят мира сейчас. Общество к этому готово. Вот почему мирное решение облегчит страдания измученного украинского народа", — подчеркивает издание.Вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил конфликт на Украине и подчеркнул важность третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле.В прошлое воскресенье замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица в беседе с Kyiv Independent заявил, что формат стамбульских переговоров с Россией практически исчерпал себя.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.Как отмечали в Кремле, Москва выступает за то, чтобы добавить динамики переговорному процессу с Киевом.

https://ria.ru/20250718/zelenskiy-2030074873.html

https://ria.ru/20250718/mir-2029857050.html

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