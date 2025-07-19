https://ria.ru/20250719/zelenskij-2030201664.html
Зеленский утвердил новый состав совета СНБО Украины
Зеленский утвердил новый состав совета СНБО Украины - РИА Новости, 19.07.2025
Зеленский утвердил новый состав совета СНБО Украины
Владимир Зеленский утвердил новый состав совета Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины, соответствующий указ опубликован на его сайте. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T21:29:00+03:00
2025-07-19T21:29:00+03:00
2025-07-19T21:29:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский утвердил новый состав совета Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины, соответствующий указ опубликован на его сайте. В четверг украинский парламент проголосовал за состав нового правительства. Новым премьер-министром страны стала Юлия Свириденко, старый премьер Денис Шмыгаль занял пост министра обороны. Согласно тексту документа о СНБО, в него, помимо самого Зеленского, Свириденко и Шмыгаля, также вошли министр юстиции Украины Герман Галущенко, министр энергетики Светлана Гринчук, глава офиса Зеленского Андрей Ермак, президент национальной академии наук Анатолий Загородний, глава службы внешней разведки Олег Иващенко, министр внутренних дел Игорь Клименко, генеральный прокурор Руслан Кравченко, министр здравоохранения Виктор Ляшко, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, министр финансов Сергей Марченко, глава Национального банка Андрей Пышный, глава госслужбы финмониторинга Филипп Пронин, глава МИД Андрей Сибига, главком ВСУ Александр Сырский, министр экономики Алексей Соболев, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, секретарь СНБО Рустем Умеров, первый вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
https://ria.ru/20250719/zelenskiy-2030187114.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, денис шмыгаль, герман галущенко, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Герман Галущенко, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Зеленский утвердил новый состав совета СНБО Украины
Зеленский утвердил новый состав совета Совета по нацбезопасности и обороне