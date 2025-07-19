Рейтинг@Mail.ru
Зеленский утвердил новый состав совета СНБО Украины - РИА Новости, 19.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:29 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/zelenskij-2030201664.html
Зеленский утвердил новый состав совета СНБО Украины
Зеленский утвердил новый состав совета СНБО Украины - РИА Новости, 19.07.2025
Зеленский утвердил новый состав совета СНБО Украины
Владимир Зеленский утвердил новый состав совета Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины, соответствующий указ опубликован на его сайте. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T21:29:00+03:00
2025-07-19T21:29:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
денис шмыгаль
герман галущенко
совет национальной безопасности и обороны украины
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ca0eaf08183a43e48876a6ddaaa36a65.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский утвердил новый состав совета Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины, соответствующий указ опубликован на его сайте. В четверг украинский парламент проголосовал за состав нового правительства. Новым премьер-министром страны стала Юлия Свириденко, старый премьер Денис Шмыгаль занял пост министра обороны. Согласно тексту документа о СНБО, в него, помимо самого Зеленского, Свириденко и Шмыгаля, также вошли министр юстиции Украины Герман Галущенко, министр энергетики Светлана Гринчук, глава офиса Зеленского Андрей Ермак, президент национальной академии наук Анатолий Загородний, глава службы внешней разведки Олег Иващенко, министр внутренних дел Игорь Клименко, генеральный прокурор Руслан Кравченко, министр здравоохранения Виктор Ляшко, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, министр финансов Сергей Марченко, глава Национального банка Андрей Пышный, глава госслужбы финмониторинга Филипп Пронин, глава МИД Андрей Сибига, главком ВСУ Александр Сырский, министр экономики Алексей Соболев, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, секретарь СНБО Рустем Умеров, первый вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
https://ria.ru/20250719/zelenskiy-2030187114.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_e1966e085a43114cb8eea9f5e577b638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, денис шмыгаль, герман галущенко, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Герман Галущенко, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Зеленский утвердил новый состав совета СНБО Украины

Зеленский утвердил новый состав совета Совета по нацбезопасности и обороне

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский утвердил новый состав совета Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины, соответствующий указ опубликован на его сайте.
В четверг украинский парламент проголосовал за состав нового правительства. Новым премьер-министром страны стала Юлия Свириденко, старый премьер Денис Шмыгаль занял пост министра обороны.
Согласно тексту документа о СНБО, в него, помимо самого Зеленского, Свириденко и Шмыгаля, также вошли министр юстиции Украины Герман Галущенко, министр энергетики Светлана Гринчук, глава офиса Зеленского Андрей Ермак, президент национальной академии наук Анатолий Загородний, глава службы внешней разведки Олег Иващенко, министр внутренних дел Игорь Клименко, генеральный прокурор Руслан Кравченко, министр здравоохранения Виктор Ляшко, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, министр финансов Сергей Марченко, глава Национального банка Андрей Пышный, глава госслужбы финмониторинга Филипп Пронин, глава МИД Андрей Сибига, главком ВСУ Александр Сырский, министр экономики Алексей Соболев, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, секретарь СНБО Рустем Умеров, первый вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
СМИ узнали о хитром плане Зеленского
Вчера, 19:13
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальГерман ГалущенкоСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала