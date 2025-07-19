Захарова рассказала, о чем будет ее песня с рэпером Птахой

Захарова рассказала, что песня, над которой работает с рэпером Птахой, про жизнь
Проходящий в этом году VK Fest — юбилейный, десятый. Его уже принимали в Челябинске, Казани, Сириусе (Сочи) и Санкт-Петербурге.
Проходящий в этом году VK Fest — юбилейный, десятый. Его уже принимали в Челябинске, Казани, Сириусе (Сочи) и Санкт-Петербурге.
На Синей сцене 19 июля выступают Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Anna Asti, Элджей, Iowa, "Комната культуры", "Хлеб", "Три дня дождя", nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS. На фото: солистка группы Ay Yola на VK Fest 2025 в Москве.
На Синей сцене 19 июля выступают Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Anna Asti, Элджей, Iowa, "Комната культуры", "Хлеб", "Три дня дождя", nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS. На фото: солистка группы Ay Yola на VK Fest 2025 в Москве.
На Белую сцену выходят Хаски, Минаева, Jakone, КУОК, A.V.G, ICEGERGERT и другие.
На Белую сцену выходят Хаски, Минаева, Jakone, КУОК, A.V.G, ICEGERGERT и другие.
Шоу Синей дорожки впервые стало доступно для всех гостей фестиваля. Среди его ведущих — Ксения Собчак и Прохор Шаляпин, а также Александр Рогов, Алексей Сухарев, Алексей Жидковский и Олег Пилягин. Звезды показали образы, созданные специально к десятилетию VK Fest.
Шоу Синей дорожки впервые стало доступно для всех гостей фестиваля. Среди его ведущих — Ксения Собчак и Прохор Шаляпин, а также Александр Рогов, Алексей Сухарев, Алексей Жидковский и Олег Пилягин. Звезды показали образы, созданные специально к десятилетию VK Fest.
Программа фестиваля рассчитана на все возрасты, и многие зрители пришли в "Лужники" семьями. Непогода не стала помехой — гостям предлагали бесплатные дождевики.
Программа фестиваля рассчитана на все возрасты, и многие зрители пришли в "Лужники" семьями. Непогода не стала помехой — гостям предлагали бесплатные дождевики.
Программа фестиваля включает не только концерты и музыкальные шоу. Для посетителей подготовили мастер-классы, спортивные турниры, танцевальные батлы, встречи с блогерами и конкурсы.
Программа фестиваля включает не только концерты и музыкальные шоу. Для посетителей подготовили мастер-классы, спортивные турниры, танцевальные батлы, встречи с блогерами и конкурсы.
Фестивалем в Москве VK Fest 2025 завершает свой тур по России.
Фестивалем в Москве VK Fest 2025 завершает свой тур по России.
Проходящий в этом году VK Fest — юбилейный, десятый. Его уже принимали в Челябинске, Казани, Сириусе (Сочи) и Санкт-Петербурге.
На Синей сцене 19 июля выступают Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Anna Asti, Элджей, Iowa, "Комната культуры", "Хлеб", "Три дня дождя", nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS. На фото: солистка группы Ay Yola на VK Fest 2025 в Москве.
На Белую сцену выходят Хаски, Минаева, Jakone, КУОК, A.V.G, ICEGERGERT и другие.
Шоу Синей дорожки впервые стало доступно для всех гостей фестиваля. Среди его ведущих — Ксения Собчак и Прохор Шаляпин, а также Александр Рогов, Алексей Сухарев, Алексей Жидковский и Олег Пилягин. Звезды показали образы, созданные специально к десятилетию VK Fest.
Программа фестиваля рассчитана на все возрасты, и многие зрители пришли в "Лужники" семьями. Непогода не стала помехой — гостям предлагали бесплатные дождевики.
Программа фестиваля включает не только концерты и музыкальные шоу. Для посетителей подготовили мастер-классы, спортивные турниры, танцевальные батлы, встречи с блогерами и конкурсы.
Фестивалем в Москве VK Fest 2025 завершает свой тур по России.