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Захарова рассказала, о чем будет ее песня с рэпером Птахой - РИА Новости, 19.07.2025
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20:44 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/zaharova-2030196514.html
Захарова рассказала, о чем будет ее песня с рэпером Птахой
Захарова рассказала, о чем будет ее песня с рэпером Птахой - РИА Новости, 19.07.2025
Захарова рассказала, о чем будет ее песня с рэпером Птахой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала РИА Новости, о чем будет песня, над которой она работает совместно с рэпером Птахой (Давидом... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T20:44:00+03:00
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россия
мария захарова
давид нуриев
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала РИА Новости, о чем будет песня, над которой она работает совместно с рэпером Птахой (Давидом Нуриевым). "Тот самый случай, когда лучше всего подходит "про жизнь": мечта, судьба, любовь", - сказала она. Ранее, выступая на VK Fest, Захарова рассказала, что рэпер позвонил ей полгода назад, она ему ответила, и две недели назад была готова демоверсия композиции. Дипломат назвала историю "удивительной" и призналась, что не могла бы такое представить, учитывая различия между творчеством Птахи и своим собственным.
россия
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Наталья Макарова
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60
россия, мария захарова, давид нуриев
Россия, Мария Захарова, Давид Нуриев
Захарова рассказала, о чем будет ее песня с рэпером Птахой

Захарова рассказала, что песня, над которой работает с рэпером Птахой, про жизнь

© Фото : МИД Российской ФедерацииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Фото : МИД Российской Федерации
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала РИА Новости, о чем будет песня, над которой она работает совместно с рэпером Птахой (Давидом Нуриевым).
«
"Тот самый случай, когда лучше всего подходит "про жизнь": мечта, судьба, любовь", - сказала она.
Ранее, выступая на VK Fest, Захарова рассказала, что рэпер позвонил ей полгода назад, она ему ответила, и две недели назад была готова демоверсия композиции. Дипломат назвала историю "удивительной" и призналась, что не могла бы такое представить, учитывая различия между творчеством Птахи и своим собственным.
Юбилейный VK Fest в Москве
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Проходящий в этом году VK Fest — юбилейный, десятый. Его уже принимали в Челябинске, Казани, Сириусе (Сочи) и Санкт-Петербурге.

Девушка фотографируется на фестивале VK Fest 2025 в Москве

Проходящий в этом году VK Fest — юбилейный, десятый. Его уже принимали в Челябинске, Казани, Сириусе (Сочи) и Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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1 из 8
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

На Синей сцене 19 июля выступают Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Anna Asti, Элджей, Iowa, "Комната культуры", "Хлеб", "Три дня дождя", nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS. На фото: солистка группы Ay Yola на VK Fest 2025 в Москве.

Солистка группы Ay Yola выступает на фестивале VK Fest 2025 в Москве

На Синей сцене 19 июля выступают Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Anna Asti, Элджей, Iowa, "Комната культуры", "Хлеб", "Три дня дождя", nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS. На фото: солистка группы Ay Yola на VK Fest 2025 в Москве.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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2 из 8
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

На Белую сцену выходят Хаски, Минаева, Jakone, КУОК, A.V.G, ICEGERGERT и другие.

Зрители на фестивале VK Fest 2025 в Москве

На Белую сцену выходят Хаски, Минаева, Jakone, КУОК, A.V.G, ICEGERGERT и другие.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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3 из 8
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Шоу Синей дорожки впервые стало доступно для всех гостей фестиваля. Среди его ведущих — Ксения Собчак и Прохор Шаляпин, а также Александр Рогов, Алексей Сухарев, Алексей Жидковский и Олег Пилягин. Звезды показали образы, созданные специально к десятилетию VK Fest.

Телеведущая Ксения Собчак и певец Прохор Шаляпин на фестивале VK Fest 2025 в Москве

Шоу Синей дорожки впервые стало доступно для всех гостей фестиваля. Среди его ведущих — Ксения Собчак и Прохор Шаляпин, а также Александр Рогов, Алексей Сухарев, Алексей Жидковский и Олег Пилягин. Звезды показали образы, созданные специально к десятилетию VK Fest.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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4 из 8
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Программа фестиваля рассчитана на все возрасты, и многие зрители пришли в "Лужники" семьями. Непогода не стала помехой — гостям предлагали бесплатные дождевики.

Зрители на фестивале VK Fest 2025 в Москве

Программа фестиваля рассчитана на все возрасты, и многие зрители пришли в "Лужники" семьями. Непогода не стала помехой — гостям предлагали бесплатные дождевики.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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5 из 8
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Программа фестиваля включает не только концерты и музыкальные шоу. Для посетителей подготовили мастер-классы, спортивные турниры, танцевальные батлы, встречи с блогерами и конкурсы.

Зрители на фестивале VK Fest 2025 в Москве

Программа фестиваля включает не только концерты и музыкальные шоу. Для посетителей подготовили мастер-классы, спортивные турниры, танцевальные батлы, встречи с блогерами и конкурсы.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСтилист Александр Рогов и певица Полина Гагарина на фестивале VK Fest 2025 в Москве.
Стилист Александр Рогов и певица Полина Гагарина на фестивале VK Fest 2025 в Москве
Стилист Александр Рогов и певица Полина Гагарина на фестивале VK Fest 2025 в Москве.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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7 из 8
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Фестивалем в Москве VK Fest 2025 завершает свой тур по России.

Артисты группы Ay Yola выступают на фестивале VK Fest 2025 в Москве

Фестивалем в Москве VK Fest 2025 завершает свой тур по России.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
8 из 8

Проходящий в этом году VK Fest — юбилейный, десятый. Его уже принимали в Челябинске, Казани, Сириусе (Сочи) и Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
1 из 8

На Синей сцене 19 июля выступают Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Anna Asti, Элджей, Iowa, "Комната культуры", "Хлеб", "Три дня дождя", nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS. На фото: солистка группы Ay Yola на VK Fest 2025 в Москве.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
2 из 8

На Белую сцену выходят Хаски, Минаева, Jakone, КУОК, A.V.G, ICEGERGERT и другие.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
3 из 8

Шоу Синей дорожки впервые стало доступно для всех гостей фестиваля. Среди его ведущих — Ксения Собчак и Прохор Шаляпин, а также Александр Рогов, Алексей Сухарев, Алексей Жидковский и Олег Пилягин. Звезды показали образы, созданные специально к десятилетию VK Fest.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
4 из 8

Программа фестиваля рассчитана на все возрасты, и многие зрители пришли в "Лужники" семьями. Непогода не стала помехой — гостям предлагали бесплатные дождевики.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
5 из 8

Программа фестиваля включает не только концерты и музыкальные шоу. Для посетителей подготовили мастер-классы, спортивные турниры, танцевальные батлы, встречи с блогерами и конкурсы.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
6 из 8
Стилист Александр Рогов и певица Полина Гагарина на фестивале VK Fest 2025 в Москве.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
7 из 8

Фестивалем в Москве VK Fest 2025 завершает свой тур по России.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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8 из 8
 
РоссияМария ЗахароваДавид Нуриев
 
 
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