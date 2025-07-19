https://ria.ru/20250719/zaharova-2030196514.html

Захарова рассказала, о чем будет ее песня с рэпером Птахой

Захарова рассказала, о чем будет ее песня с рэпером Птахой - РИА Новости, 19.07.2025

Захарова рассказала, о чем будет ее песня с рэпером Птахой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала РИА Новости, о чем будет песня, над которой она работает совместно с рэпером Птахой (Давидом... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T20:44:00+03:00

2025-07-19T20:44:00+03:00

2025-07-19T20:44:00+03:00

россия

мария захарова

давид нуриев

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала РИА Новости, о чем будет песня, над которой она работает совместно с рэпером Птахой (Давидом Нуриевым). "Тот самый случай, когда лучше всего подходит "про жизнь": мечта, судьба, любовь", - сказала она. Ранее, выступая на VK Fest, Захарова рассказала, что рэпер позвонил ей полгода назад, она ему ответила, и две недели назад была готова демоверсия композиции. Дипломат назвала историю "удивительной" и призналась, что не могла бы такое представить, учитывая различия между творчеством Птахи и своим собственным.

россия

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, мария захарова, давид нуриев