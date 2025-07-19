https://ria.ru/20250719/vkfest-2030186163.html

Юбилейный VK Fest в Москве

Юбилейный VK Fest в Москве - РИА Новости, 19.07.2025

Юбилейный VK Fest в Москве

В эти выходные в Москве проходит VK Fest. Кадры с фестиваля — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 19.07.2025

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фото

москва

россия

полина гагарина

сергей лазарев

элджей

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В эти выходные в Москве проходит VK Fest. Кадры с фестиваля — в фотоленте РИА Новости.

москва

россия

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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