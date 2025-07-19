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Верховный суд Украины рассмотрит иск о назначении президентских выборов
Верховный суд Украины рассмотрит иск о назначении президентских выборов - РИА Новости, 19.07.2025
Верховный суд Украины рассмотрит иск о назначении президентских выборов
Верховный суд Украины рассмотрит в понедельник иск о назначении президентских выборов после истечения срока полномочий Владимира Зеленского, сообщил находящийся РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T11:19:00+03:00
2025-07-19T11:19:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Верховный суд Украины рассмотрит в понедельник иск о назначении президентских выборов после истечения срока полномочий Владимира Зеленского, сообщил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что Зеленский остается легитимным до избрания нового главы государства. "Мой иск про назначение выборов на Украине будет рассматриваться в понедельник в Верховном суде в 11.00 (совпадает с мск - ред.)", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. По его мнению, сохранение власти Зеленским из-за отмены президентских выборов ставит под сомнение истинный "выбор народа" Украины и делает происходящее похожим на "выбор без выбора". В июле прошлого года Дубинский заявил, что обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы для сохранения в стране конституционного строя.
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Верховный суд Украины рассмотрит иск о назначении президентских выборов
Дубинский: иск о назначении выборов на Украине рассмотрят в понедельник