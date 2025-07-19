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Военный эксперт рассказал о гибели полковника ВСУ в небе над Одессой - РИА Новости, 19.07.2025
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18:31 19.07.2025 (обновлено: 18:43 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/vsu-2030179621.html
Военный эксперт рассказал о гибели полковника ВСУ в небе над Одессой
Военный эксперт рассказал о гибели полковника ВСУ в небе над Одессой - РИА Новости, 19.07.2025
Военный эксперт рассказал о гибели полковника ВСУ в небе над Одессой
Полковник ВСУ Константин Оборин был уничтожен при попытке сбить на своем Як-52 российские БПЛА "Герань" в небе над Одессой, сообщил РИА Новости военный эксперт... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T18:31:00+03:00
2025-07-19T18:43:00+03:00
безопасность
одесса
афганистан
андрей марочко
вооруженные силы украины
як-52
в мире
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ЛУГАНСК, 19 июл – РИА Новости. Полковник ВСУ Константин Оборин был уничтожен при попытке сбить на своем Як-52 российские БПЛА "Герань" в небе над Одессой, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ночь на 19 июля в небе под Одессой погиб полковник Константин Оборин. Он пилотировал спортивно-тренировочный самолет Як-52. Задачей было сбивать российские "Герани", - рассказал Марочко. Он добавил, что Як-52 не оборудован штатным вооружением. Стрельба по "Гераням" ведется вторым пилотом из личного оружия – пистолета или пулемета. О судьбе второго пилота пока ничего не известно. "Оборин в прошлом служил в Советской армии и воевал в Афганистане. После распада страны остался служить в ВСУ, после ушел на пенсию. Был председателем Союза ветеранов Афганистана в Одессе. Обладал навыками пилота-инструктора, был опытным парашютистом. Оборин руководил авиаклубом "Одесса". С началом СВО вступил в формирования киевского режима", - сказал собеседник агентства.
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безопасность, одесса, афганистан, андрей марочко, вооруженные силы украины, як-52, в мире
Безопасность, Одесса, Афганистан, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Як-52, В мире
Военный эксперт рассказал о гибели полковника ВСУ в небе над Одессой

Марочко: полковника ВСУ уничтожили при попытке сбить "Герани" над Одессой

© РИА НовостиОфициальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 июл – РИА Новости. Полковник ВСУ Константин Оборин был уничтожен при попытке сбить на своем Як-52 российские БПЛА "Герань" в небе над Одессой, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В ночь на 19 июля в небе под Одессой погиб полковник Константин Оборин. Он пилотировал спортивно-тренировочный самолет Як-52. Задачей было сбивать российские "Герани", - рассказал Марочко.
Он добавил, что Як-52 не оборудован штатным вооружением. Стрельба по "Гераням" ведется вторым пилотом из личного оружия – пистолета или пулемета. О судьбе второго пилота пока ничего не известно.
"Оборин в прошлом служил в Советской армии и воевал в Афганистане. После распада страны остался служить в ВСУ, после ушел на пенсию. Был председателем Союза ветеранов Афганистана в Одессе. Обладал навыками пилота-инструктора, был опытным парашютистом. Оборин руководил авиаклубом "Одесса". С началом СВО вступил в формирования киевского режима", - сказал собеседник агентства.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Пленный военнослужащий ВСУ рассказал о героической жертве российских солдат
Вчера, 16:25
 
БезопасностьОдессаАфганистанАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныЯк-52В мире
 
 
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