https://ria.ru/20250719/vsu-2030179621.html

Военный эксперт рассказал о гибели полковника ВСУ в небе над Одессой

Военный эксперт рассказал о гибели полковника ВСУ в небе над Одессой - РИА Новости, 19.07.2025

Военный эксперт рассказал о гибели полковника ВСУ в небе над Одессой

Полковник ВСУ Константин Оборин был уничтожен при попытке сбить на своем Як-52 российские БПЛА "Герань" в небе над Одессой, сообщил РИА Новости военный эксперт... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T18:31:00+03:00

2025-07-19T18:31:00+03:00

2025-07-19T18:43:00+03:00

безопасность

одесса

афганистан

андрей марочко

вооруженные силы украины

як-52

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150648/28/1506482813_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_83b17f63346e00364f431dcba5bc99d1.jpg

ЛУГАНСК, 19 июл – РИА Новости. Полковник ВСУ Константин Оборин был уничтожен при попытке сбить на своем Як-52 российские БПЛА "Герань" в небе над Одессой, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ночь на 19 июля в небе под Одессой погиб полковник Константин Оборин. Он пилотировал спортивно-тренировочный самолет Як-52. Задачей было сбивать российские "Герани", - рассказал Марочко. Он добавил, что Як-52 не оборудован штатным вооружением. Стрельба по "Гераням" ведется вторым пилотом из личного оружия – пистолета или пулемета. О судьбе второго пилота пока ничего не известно. "Оборин в прошлом служил в Советской армии и воевал в Афганистане. После распада страны остался служить в ВСУ, после ушел на пенсию. Был председателем Союза ветеранов Афганистана в Одессе. Обладал навыками пилота-инструктора, был опытным парашютистом. Оборин руководил авиаклубом "Одесса". С началом СВО вступил в формирования киевского режима", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250719/plennyy-2030163275.html

одесса

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, одесса, афганистан, андрей марочко, вооруженные силы украины, як-52, в мире