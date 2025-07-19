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Военный эксперт рассказал о гибели полковника ВСУ в небе над Одессой
Военный эксперт рассказал о гибели полковника ВСУ в небе над Одессой - РИА Новости, 19.07.2025
Военный эксперт рассказал о гибели полковника ВСУ в небе над Одессой
Полковник ВСУ Константин Оборин был уничтожен при попытке сбить на своем Як-52 российские БПЛА "Герань" в небе над Одессой, сообщил РИА Новости военный эксперт... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T18:31:00+03:00
2025-07-19T18:31:00+03:00
2025-07-19T18:43:00+03:00
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ЛУГАНСК, 19 июл – РИА Новости. Полковник ВСУ Константин Оборин был уничтожен при попытке сбить на своем Як-52 российские БПЛА "Герань" в небе над Одессой, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ночь на 19 июля в небе под Одессой погиб полковник Константин Оборин. Он пилотировал спортивно-тренировочный самолет Як-52. Задачей было сбивать российские "Герани", - рассказал Марочко. Он добавил, что Як-52 не оборудован штатным вооружением. Стрельба по "Гераням" ведется вторым пилотом из личного оружия – пистолета или пулемета. О судьбе второго пилота пока ничего не известно. "Оборин в прошлом служил в Советской армии и воевал в Афганистане. После распада страны остался служить в ВСУ, после ушел на пенсию. Был председателем Союза ветеранов Афганистана в Одессе. Обладал навыками пилота-инструктора, был опытным парашютистом. Оборин руководил авиаклубом "Одесса". С началом СВО вступил в формирования киевского режима", - сказал собеседник агентства.
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безопасность, одесса, афганистан, андрей марочко, вооруженные силы украины, як-52, в мире
Безопасность, Одесса, Афганистан, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Як-52, В мире
Военный эксперт рассказал о гибели полковника ВСУ в небе над Одессой
Марочко: полковника ВСУ уничтожили при попытке сбить "Герани" над Одессой