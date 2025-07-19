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Депутат Рады раскрыл секретные планы Запада против России - РИА Новости, 19.07.2025
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22:49 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/ukraina-2030208014.html
Депутат Рады раскрыл секретные планы Запада против России
Депутат Рады раскрыл секретные планы Запада против России - РИА Новости, 19.07.2025
Депутат Рады раскрыл секретные планы Запада против России
Так называемая "коалиция желающих" стремится ввести войска на Украину, чтобы предотвратить возможность заключения перемирия и продолжить конфликт, пишет в своем РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T22:49:00+03:00
2025-07-19T22:49:00+03:00
в мире
украина
россия
лондон
александр дубинский
эммануэль макрон
сергей лавров
верховная рада украины
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Так называемая "коалиция желающих" стремится ввести войска на Украину, чтобы предотвратить возможность заключения перемирия и продолжить конфликт, пишет в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Надо подчеркнуть, что смысл действий “коалиции желающих” ввести на Украину войска — не допустить перемирия как такового &lt;..&gt; Перемирие это не финальный мир, а европейские войска в этом случае будут преградой для возобновления боевых действий, если перемирие сорвется. Поэтому РФ никогда не согласится на такое перемирие, если под его эгидой в Украину зайдут иностранные войска. Это и надобно кукловодам Зеленского, спонсорам клана “вечной войны”. Их задача — не выпускать РФ из ловушки украинской войны. Ценности Украина для них не несет, это страна-приманка", — считает он.По мнению депутата, Лондон, Париж и Берлин создают "мирные" схемы урегулирования конфликта, которые на деле лишь затягивают его и не позволяют ему закончиться. Это делается в попытках ослабить Россию.На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что число стран — участниц так называемой "коалиции желающих" для помощи Украине достигло 30.Пресс-бюро Службы внешней разведки России в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины намерен развернуть в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД России ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.Москва расценивает идею "коалиции желающих" о "многонациональных силах" как подготовку интервенции, такие "силы" на Украине будут законной целью России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
https://ria.ru/20250719/ukraina-2030159318.html
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в мире, украина, россия, лондон, александр дубинский, эммануэль макрон, сергей лавров, верховная рада украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Лондон, Александр Дубинский, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Депутат Рады раскрыл секретные планы Запада против России

Дубинский: Запад разыгрывает украинскую карту для ослабления России

© AP Photo / Omar HavanaФлаг Украины и флаги ЕС
Флаг Украины и флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаг Украины и флаги ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Так называемая "коалиция желающих" стремится ввести войска на Украину, чтобы предотвратить возможность заключения перемирия и продолжить конфликт, пишет в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Надо подчеркнуть, что смысл действий “коалиции желающих” ввести на Украину войска — не допустить перемирия как такового <..> Перемирие это не финальный мир, а европейские войска в этом случае будут преградой для возобновления боевых действий, если перемирие сорвется. Поэтому РФ никогда не согласится на такое перемирие, если под его эгидой в Украину зайдут иностранные войска. Это и надобно кукловодам Зеленского, спонсорам клана “вечной войны”. Их задача — не выпускать РФ из ловушки украинской войны. Ценности Украина для них не несет, это страна-приманка", — считает он.
Флаги Украины и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
На Западе сделали мрачное заявление о ЕС из-за Украины
Вчера, 16:02
По мнению депутата, Лондон, Париж и Берлин создают "мирные" схемы урегулирования конфликта, которые на деле лишь затягивают его и не позволяют ему закончиться. Это делается в попытках ослабить Россию.
На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что число стран — участниц так называемой "коалиции желающих" для помощи Украине достигло 30.
Пресс-бюро Службы внешней разведки России в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины намерен развернуть в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.
Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД России ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Москва расценивает идею "коалиции желающих" о "многонациональных силах" как подготовку интервенции, такие "силы" на Украине будут законной целью России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Макрон выступил с дерзким заявлением против России после беседы с Зеленским
Вчера, 09:55
 
В миреУкраинаРоссияЛондонАлександр ДубинскийЭммануэль МакронСергей ЛавровВерховная Рада УкраиныСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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