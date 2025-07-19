https://ria.ru/20250719/ukraina-2030208014.html

Депутат Рады раскрыл секретные планы Запада против России

Депутат Рады раскрыл секретные планы Запада против России - РИА Новости, 19.07.2025

Депутат Рады раскрыл секретные планы Запада против России

Так называемая "коалиция желающих" стремится ввести войска на Украину, чтобы предотвратить возможность заключения перемирия и продолжить конфликт, пишет в своем РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T22:49:00+03:00

2025-07-19T22:49:00+03:00

2025-07-19T22:49:00+03:00

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александр дубинский

эммануэль макрон

сергей лавров

верховная рада украины

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Так называемая "коалиция желающих" стремится ввести войска на Украину, чтобы предотвратить возможность заключения перемирия и продолжить конфликт, пишет в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Надо подчеркнуть, что смысл действий “коалиции желающих” ввести на Украину войска — не допустить перемирия как такового <..> Перемирие это не финальный мир, а европейские войска в этом случае будут преградой для возобновления боевых действий, если перемирие сорвется. Поэтому РФ никогда не согласится на такое перемирие, если под его эгидой в Украину зайдут иностранные войска. Это и надобно кукловодам Зеленского, спонсорам клана “вечной войны”. Их задача — не выпускать РФ из ловушки украинской войны. Ценности Украина для них не несет, это страна-приманка", — считает он.По мнению депутата, Лондон, Париж и Берлин создают "мирные" схемы урегулирования конфликта, которые на деле лишь затягивают его и не позволяют ему закончиться. Это делается в попытках ослабить Россию.На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что число стран — участниц так называемой "коалиции желающих" для помощи Украине достигло 30.Пресс-бюро Службы внешней разведки России в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины намерен развернуть в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД России ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.Москва расценивает идею "коалиции желающих" о "многонациональных силах" как подготовку интервенции, такие "силы" на Украине будут законной целью России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

https://ria.ru/20250719/ukraina-2030159318.html

https://ria.ru/20250719/makron-2030115032.html

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в мире, украина, россия, лондон, александр дубинский, эммануэль макрон, сергей лавров, верховная рада украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)