https://ria.ru/20250719/trepova-2030093640.html

Взыскивать долги с Треповой* будут в Мордовии

Взыскивать долги с Треповой* будут в Мордовии - РИА Новости, 19.07.2025

Взыскивать долги с Треповой* будут в Мордовии

Взыскивать 16,5 миллиона рублей с Дарьи ​Треповой* (внесена в перечень террористов и экстремистов), осужденной за теракт в петербургском кафе, где погиб военкор РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T03:43:00+03:00

2025-07-19T03:43:00+03:00

2025-07-19T03:43:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Взыскивать 16,5 миллиона рублей с Дарьи ​Треповой* (внесена в перечень террористов и экстремистов), осужденной за теракт в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, будут в Мордовии, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными материалами и данными судебных приставов. Трепова* отбывает назначенное судом наказание в Мордовии. Так, 22 исполнительных листа были выданы Вторым Западным окружным военным судом с декабря 2024 года по март 2025 года. Общая сумма задолженности Треповой* по исполнительным производствам превышает 16,5 миллиона рублей, почти все они касаются взыскания долга "по моральному вреду, причиненному преступлением", лишь одно исполнительное производство - задолженность по исполнительному документу на 600 тысяч рублей. Взыскивают долги с террористки приставы Мордовии. Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой* статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали. В январе 2024 года 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал Трепову* виновной в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок 2 года и штрафом 600 тысяч рублей. В середине мая Апелляционный военный суд признал это решение законным, оно вступило в силу. Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам. Также суд удовлетворил иски потерпевших к Треповой* на сумму более 16,5 миллиона рублей.* Внесена в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250605/postradavshaya--2021158871.html

https://realty.ria.ru/20250205/trepova-1997494173.html

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санкт-петербург, россия, владлен татарский