https://ria.ru/20250719/tramp-2030201828.html

Трамп и Эпштейн на протяжении многих лет были друзьями, пишет NYT

Трамп и Эпштейн на протяжении многих лет были друзьями, пишет NYT - РИА Новости, 19.07.2025

Трамп и Эпштейн на протяжении многих лет были друзьями, пишет NYT

Президент США Дональд Трамп и финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, на протяжении 15 лет были близкими друзьями и РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T21:29:00+03:00

2025-07-19T21:29:00+03:00

2025-07-19T21:29:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, на протяжении 15 лет были близкими друзьями и регулярно проводили вместе время до того, как расстаться в 2004 году, пишет газета New York Times. "Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн провели почти 15 лет, общаясь бок о бок как публичные друзья. В особняке Эпштейна на Верхнем Ист-Сайде (на Манхэттене - ред.) устраивались роскошные ужины, а в частном клубе и резиденции Трампа в Мар-а-Лаго - шумные вечеринки с чирлидерами и моделями", - пишет издание. Газета, ссылаясь на показания в деле Эпштейна, отмечает, что одна из девушек, обвинявших финансиста в изнасиловании, попала к нему, работая в имении Трампа в Мар-а-Лаго. Другая заявляла, что Трамп приставал к ней в день, когда Эпштейн привел ее в башню Trump Tower на Манхэттене. По данным NYT, Трамп и Эпштейн познакомились около 1990 года, когда финансист купил недвижимость рядом с Мар-а-Лаго. Трамп, в свою очередь, купил Мар-а-Лаго на пять лет раньше и "зарекомендовал себя как дерзкий плейбой". Американские журналисты за это время неоднократно снимали Трампа и Эпштейна вместе. Кроме того, по информации издания, в 1992 году Трамп устроил в Мар-а-Лаго вечеринку для молодых девушек, где Эпштейн был единственным гостем, чем удивил организатора мероприятия, предпринимателя из Флориды Джорджа Хурани. Деловой партнер и девушка Хурани Джилл Харт позднее обвинила Трампа в сексуальных домогательствах, заявив, что будущий президент США в ночь того мероприятия завел ее в спальню, "насильно целовал и ласкал, а затем не дал уйти". "Она также заявила, что 22-летняя участница шоу рассказала ей, что Трамп позже той же ночью без приглашения забрался к ней в постель", - пишет газета. При этом Харт отозвала обвинение в 1997 году, после того как Трамп, отрицавший его, урегулировал иск. Издание также приводит воспоминания бывшей модели Стейси Уильямс, которая утверждала, что Трамп приставал к ней, когда их познакомил Эпштейн. "По словам Уильямс, после того, как Трамп встретил их в зале ожидания у своего офиса, он притянул ее к себе, касаясь груди, талии и ягодиц… "Я определённо чувствовала себя куском мяса, доставленным в этот офис для какой-то игры", - пишет газета, приводя заявление Уильямс из интервью 2024 года, которое предвыборный штаб Трампа опровергал. Указывается, что Трамп и Эпштейн прекратили свою дружбу примерно в 2004 году, не поделив особняк на берегу океана в Палм-Бич, штат Флорида, который будущий президент США в итоге купил за более чем 41 миллион долларов. "Позже Трамп рассказал соратникам, что у него была еще одна причина порвать с Эпштейном: его давний друг, по его словам, вел себя неподобающим образом с дочерью одного из членов клуба Мар-а-Лаго, и Трамп был вынужден исключить его из клуба", - говорится в публикации. В среду Трамп заявил, что обвинения в его адрес из-за предполагаемых связей с Эпштейном являются "новой аферой демократов". В интервью телеканалу Real America's Voice он назвал наивными и неустойчивыми тех республиканцев, которые присоединились к этим обвинениям. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

https://ria.ru/20250719/tramp-2030169976.html

https://ria.ru/20250708/tramp-2028035596.html

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в мире, сша, манхэттен, флорида, дональд трамп, джеффри эпштейн