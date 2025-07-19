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СМИ раскрыли тактику Трампа по России и Украине - РИА Новости, 19.07.2025
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20:57 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/tramp-2030197355.html
СМИ раскрыли тактику Трампа по России и Украине
СМИ раскрыли тактику Трампа по России и Украине - РИА Новости, 19.07.2025
СМИ раскрыли тактику Трампа по России и Украине
Президент США Дональд Трамп пытается повлиять на Россию и Украину с помощью угроз и внезапных разворотов во внешней политике, но вряд ли его цель состоит в... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T20:57:00+03:00
2025-07-19T20:57:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
юджель оздемир
нато
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пытается повлиять на Россию и Украину с помощью угроз и внезапных разворотов во внешней политике, но вряд ли его цель состоит в прекращении конфликта между Москвой и Киевом, пишет обозреватель Юджель Оздемир в своей статье для турецкого издания Evrensel."Для президента США Дональда Трампа стало обычным делом пытаться достичь желаемого результата в обход дипломатических правил, угрожая странам и лидерам, унижая их. Поэтому он делает поистине непредсказуемые ходы. А когда не может добиться своего, то очень быстро совершает разворот на 180 градусов. &lt;..&gt; Один из самых наглядных примеров — Украина", — говорится в материале.По мнению автора статьи, добившись от Владимира Зеленского уступчивости через перспективу мирного урегулирования, Трамп сейчас применяет тактику военного давления для воздействия на президента России Владимира Путина. Глава США резко изменил свой курс и восстановил поставки вооружений Киеву, а по некоторым данным, на минувшей неделе даже говорил с Зеленским об атаках на российскую столицу. Помимо прочего, американский лидер своими действиями побудил Европу принять решение о закупке вооружения для Украины у США. Как считает журналист, Трамп преследует двойную выгоду. Его недавний маневр позволяет ему одновременно получать прибыль от продажи вооружений, провоцируя Киев и европейские страны на агрессию против России, и в то же время оказывать давление на Путина с целью остановить военные операции."В условиях, когда американский империализм побеждает в любом случае, возникает вопрос, действительно ли Трамп хочет положить конец военному конфликту. Сливки с украинского конфликта, который шаг за шагом перекладывается на плечи Европы, снимают США, а его бремя возлагается и будет возлагаться на европейские народы. Поэтому прекращение конфликта не является неотложной задачей для Соединенных Штатов и их лидера", — отмечает Оздемир.Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники утверждал, что президент США Дональд Трамп не исключает возможности передачи Украине дальнобойных ракет и в недавнем разговоре с Владимиром Зеленским поинтересовался, способна ли Украина наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу. По информации телеканала, украинская сторона "восприняла этот вопрос серьезно" и заявила, что нанесение таких ударов возможно при наличии соответствующих вооружений. CNN уточняет, что вопрос был одним из многих, поднятых Трампом в ходе разговора, и мог быть задан мимоходом. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп в разговоре с Зеленским не призывал его к ударам по Москве и Петербургу вопреки утверждению газеты Financial Times и что президент США "неустанно работает" над тем, чтобы положить конец конфликту на Украине.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250719/ssha-2030162014.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, юджель оздемир, нато
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Юджель Оздемир, НАТО
СМИ раскрыли тактику Трампа по России и Украине

Evrensel: Трамп пытается влиять на Москву и Киев с помощью угроз

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пытается повлиять на Россию и Украину с помощью угроз и внезапных разворотов во внешней политике, но вряд ли его цель состоит в прекращении конфликта между Москвой и Киевом, пишет обозреватель Юджель Оздемир в своей статье для турецкого издания Evrensel.
"Для президента США Дональда Трампа стало обычным делом пытаться достичь желаемого результата в обход дипломатических правил, угрожая странам и лидерам, унижая их. Поэтому он делает поистине непредсказуемые ходы. А когда не может добиться своего, то очень быстро совершает разворот на 180 градусов. <..> Один из самых наглядных примеров — Украина", — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Трамп пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана
Вчера, 16:15
По мнению автора статьи, добившись от Владимира Зеленского уступчивости через перспективу мирного урегулирования, Трамп сейчас применяет тактику военного давления для воздействия на президента России Владимира Путина. Глава США резко изменил свой курс и восстановил поставки вооружений Киеву, а по некоторым данным, на минувшей неделе даже говорил с Зеленским об атаках на российскую столицу. Помимо прочего, американский лидер своими действиями побудил Европу принять решение о закупке вооружения для Украины у США. Как считает журналист, Трамп преследует двойную выгоду. Его недавний маневр позволяет ему одновременно получать прибыль от продажи вооружений, провоцируя Киев и европейские страны на агрессию против России, и в то же время оказывать давление на Путина с целью остановить военные операции.
"В условиях, когда американский империализм побеждает в любом случае, возникает вопрос, действительно ли Трамп хочет положить конец военному конфликту. Сливки с украинского конфликта, который шаг за шагом перекладывается на плечи Европы, снимают США, а его бремя возлагается и будет возлагаться на европейские народы. Поэтому прекращение конфликта не является неотложной задачей для Соединенных Штатов и их лидера", — отмечает Оздемир.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники утверждал, что президент США Дональд Трамп не исключает возможности передачи Украине дальнобойных ракет и в недавнем разговоре с Владимиром Зеленским поинтересовался, способна ли Украина наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу. По информации телеканала, украинская сторона "восприняла этот вопрос серьезно" и заявила, что нанесение таких ударов возможно при наличии соответствующих вооружений. CNN уточняет, что вопрос был одним из многих, поднятых Трампом в ходе разговора, и мог быть задан мимоходом. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп в разговоре с Зеленским не призывал его к ударам по Москве и Петербургу вопреки утверждению газеты Financial Times и что президент США "неустанно работает" над тем, чтобы положить конец конфликту на Украине.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
"Решил выиграть". На Западе раскрыли план Трампа против России
Вчера, 09:10
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийЮджель ОздемирНАТО
 
 
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