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Публикация стенограмм по делу Эпштейна не устроит левых, заявил Трамп - РИА Новости, 19.07.2025
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17:15 19.07.2025 (обновлено: 17:16 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/tramp-2030169976.html
Публикация стенограмм по делу Эпштейна не устроит левых, заявил Трамп
Публикация стенограмм по делу Эпштейна не устроит левых, заявил Трамп - РИА Новости, 19.07.2025
Публикация стенограмм по делу Эпштейна не устроит левых, заявил Трамп
Даже полная публикация стенограмм судебных заседаний по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, не устроит... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T17:15:00+03:00
2025-07-19T17:16:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
флорида
джеффри эпштейн
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Даже полная публикация стенограмм судебных заседаний по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, не устроит радикальных "левых безумцев", который требуют раскрытия информации, заявил в субботу президент США Дональд Трамп. "Даже если суд даст свое полное и безоговорочное согласие, ничто не удовлетворит нарушителей спокойствия и радикальных левых безумцев, обращающихся с этим запросом", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Американский лидер добавил, что полная публикация стенограммы слушаний будет возможна только при одобрении со стороны судебной инстанции. В пятницу Трамп попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Ранее лидер республиканской партии в сенате США Джон Тьюн призвал полностью раскрыть информацию по делу Эпштейна на фоне обвинений в адрес Трампа о связях с ним. В среду Трамп заявил, что обвинения в его предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". В интервью телеканалу Real America's Voice Трамп назвал наивными и неустойчивыми тех республиканцев, которые обвиняют его в предполагаемых связях с покойным финансистом. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
https://ria.ru/20250606/tramp-2021298937.html
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нью-йорк (город)
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в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, дональд трамп, джон тьюн
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп, Джон Тьюн
Публикация стенограмм по делу Эпштейна не устроит левых, заявил Трамп

Трамп: публикация стенограмм по делу Эпштейна не устроит левых безумцев

© Getty Images / Joe RaedleПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Getty Images / Joe Raedle
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Даже полная публикация стенограмм судебных заседаний по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, не устроит радикальных "левых безумцев", который требуют раскрытия информации, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.
"Даже если суд даст свое полное и безоговорочное согласие, ничто не удовлетворит нарушителей спокойствия и радикальных левых безумцев, обращающихся с этим запросом", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Трамп и Эпстин были близки несколько лет, пишет Times
6 июня, 12:55
Американский лидер добавил, что полная публикация стенограммы слушаний будет возможна только при одобрении со стороны судебной инстанции.
В пятницу Трамп попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна.
Ранее лидер республиканской партии в сенате США Джон Тьюн призвал полностью раскрыть информацию по делу Эпштейна на фоне обвинений в адрес Трампа о связях с ним.
В среду Трамп заявил, что обвинения в его предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". В интервью телеканалу Real America's Voice Трамп назвал наивными и неустойчивыми тех республиканцев, которые обвиняют его в предполагаемых связях с покойным финансистом.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Трамп возмутился вопросом журналистов об Эпстине
8 июля, 23:27
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДжеффри ЭпштейнДональд ТрампДжон Тьюн
 
 
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