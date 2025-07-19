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Трамп заявил, что Армения и Азербайджан близки к заключению мира - РИА Новости, 19.07.2025
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04:07 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/tramp-2030094142.html
Трамп заявил, что Армения и Азербайджан близки к заключению мира
Трамп заявил, что Армения и Азербайджан близки к заключению мира - РИА Новости, 19.07.2025
Трамп заявил, что Армения и Азербайджан близки к заключению мира
Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что Армения и Азербайджан близки к заключению соглашения о мире. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T04:07:00+03:00
2025-07-19T04:07:00+03:00
в мире
азербайджан
ереван
армения
дональд трамп
сергей копыркин
евросоюз
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что Армения и Азербайджан близки к заключению соглашения о мире. "Армения, Азербайджан, мы сотворили там чудо, и оно (мирное соглашение - ред.) уже близко к цели", - заявил Трамп на ужине с американскими сенаторами, его речь транслировали американские телеканалы. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. В итоге президент Азербайджана заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. Москва предлагает организовать подписание армяно-азербайджанского мирного соглашения на российской площадке, заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в июне.
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в мире, азербайджан, ереван, армения, дональд трамп, сергей копыркин, евросоюз
В мире, Азербайджан, Ереван, Армения, Дональд Трамп, Сергей Копыркин, Евросоюз
Трамп заявил, что Армения и Азербайджан близки к заключению мира

Трамп: Армения и Азербайджан близки к заключению соглашения о мире

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что Армения и Азербайджан близки к заключению соглашения о мире.
"Армения, Азербайджан, мы сотворили там чудо, и оно (мирное соглашение - ред.) уже близко к цели", - заявил Трамп на ужине с американскими сенаторами, его речь транслировали американские телеканалы.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. В итоге президент Азербайджана заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. Москва предлагает организовать подписание армяно-азербайджанского мирного соглашения на российской площадке, заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в июне.
Зангезурский коридор - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
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В миреАзербайджанЕреванАрменияДональд ТрампСергей КопыркинЕвросоюз
 
 
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