https://ria.ru/20250719/tramp-2030094142.html

Трамп заявил, что Армения и Азербайджан близки к заключению мира

Трамп заявил, что Армения и Азербайджан близки к заключению мира - РИА Новости, 19.07.2025

Трамп заявил, что Армения и Азербайджан близки к заключению мира

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что Армения и Азербайджан близки к заключению соглашения о мире. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T04:07:00+03:00

2025-07-19T04:07:00+03:00

2025-07-19T04:07:00+03:00

в мире

азербайджан

ереван

армения

дональд трамп

сергей копыркин

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029179725_1297:409:3169:1462_1920x0_80_0_0_4904f9ab1b73936090812412ca40a154.jpg

ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что Армения и Азербайджан близки к заключению соглашения о мире. "Армения, Азербайджан, мы сотворили там чудо, и оно (мирное соглашение - ред.) уже близко к цели", - заявил Трамп на ужине с американскими сенаторами, его речь транслировали американские телеканалы. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. В итоге президент Азербайджана заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. Москва предлагает организовать подписание армяно-азербайджанского мирного соглашения на российской площадке, заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в июне.

https://ria.ru/20250714/ssha-2029077251.html

азербайджан

ереван

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, азербайджан, ереван, армения, дональд трамп, сергей копыркин, евросоюз