https://ria.ru/20250719/tramp-2030090170.html

Трамп заявил, что подал иск против Мердока в интересах американцев

Трамп заявил, что подал иск против Мердока в интересах американцев - РИА Новости, 19.07.2025

Трамп заявил, что подал иск против Мердока в интересах американцев

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что его иск против медиамагната Руперта Мердока был подан не только в его личных интересах, но и якобы в интересах РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T01:57:00+03:00

2025-07-19T01:57:00+03:00

2025-07-19T02:13:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что его иск против медиамагната Руперта Мердока был подан не только в его личных интересах, но и якобы в интересах американцев против фейковых новостей."Этот иск подан не только от имени вашего любимого президента, меня, но и для того, чтобы продолжить отстаивать интересы всех американцев, которые больше не будут терпеть оскорбительные действия фейковых новостных СМИ", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.При этом сумма претензий Трампа составляет как минимум 10 миллиардов долларов в якобы нанесенном ему ущербе, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на иск.Ранее в реестре судебных дел США появилась информация о подаче иска Трампом в адрес Мердока и принадлежащей ему газеты Wall Street Journal и материнских компаний за "клевету и оскорбления" Газета Wall Street Journal утверждает, что 20 лет назад Трамп подарил обвиненному в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансисту Джеффри Эпштейну на 50-летие непристойный рисунок с поздравлением. Как сообщает газета, предполагаемый рисунок Трампа находится в альбоме, который подруга финансиста Гилейн Максвелл составила к его юбилею. Согласно документам и источникам, на которые ссылается издание, в альбоме были стихи, фотографии и поздравления от бизнесменов, ученых, бывших девушек Эпштейна и его друзей детства.В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

https://ria.ru/20250718/tramp-2029833994.html

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в мире, дональд трамп, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, руперт мердок