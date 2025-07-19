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Трамп считает, что БРИКС якобы теряет свое влияние - РИА Новости, 19.07.2025
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00:45 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/tramp-2030086743.html
Трамп считает, что БРИКС якобы теряет свое влияние
Трамп считает, что БРИКС якобы теряет свое влияние - РИА Новости, 19.07.2025
Трамп считает, что БРИКС якобы теряет свое влияние
Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что БРИКС якобы теряет свое влияние, при этом американский лидер отметил, что объединение попыталось бросить вызов... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T00:45:00+03:00
2025-07-19T00:45:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что БРИКС якобы теряет свое влияние, при этом американский лидер отметил, что объединение попыталось бросить вызов доминирующей роли доллара на мировой арене. "У нас есть эта маленькая группа под названием БРИКС. Она стремительно увядает. Но страны БРИКС хотели попытаться вытеснить доллар", - высказал мнение Трамп, выступая в присутствии журналистов по случаю подписания закона о стейблкоинах в Белом доме. По утверждению американского лидера, угроза со стороны объединения "миновала", когда он пригрозил странам БРИКС введением высоких пошлин. При этом Трамп подчеркнул, что в случае, "если БРИКС попробует сформировать что-то действительно существенное", США "покончат" с этим "очень быстро". БРИКС - межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики (Brazil, Russia, India, China, South Africa). С 1 января 2024 года к БРИКС присоединились в качестве новых полноправных членов Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. С 6 января 2025 года Индонезия стала полноправным членом БРИКС. С 1 января 2025 года странами-партнерами БРИКС стали Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. С 17 января Нигерия стала девятой страной, присоединившейся к БРИКС в качестве государства-партнера. В настоящее время страны БРИКС занимают примерно 36% земной суши и представляют 48,5% мирового населения. Согласно отчету World Economic Outlook, опубликованному в апреле 2025 года Международным валютным фондом (МВФ), рост ВВП стран-членов БРИКС, по прогнозам, превысит средний мировой показатель в 2025 году и достигнет 3,4%, в то время как средний мировой показатель составит 2,8%. В 2024 году рост ВВП стран БРИКС достиг 4%, в то время как общемировой рост составил 3,3%. По данным МВФ, по итогам 2024 года доля БРИКС в мировой экономике достигла рекордных 36,8%, причем отрыв от "Большой семерки" оказался максимальным за все время. Так, вклад стран БРИКС в глобальный ВВП вырос на 0,64 процентного пункта. А G7 потеряла 0,42 процентного пункта – ее доля впервые опустилась ниже 29% (до 28,86%). В результате разрыв между БРИКС и "Большой семеркой" вырос до рекордных восьми процентных пунктов по сравнению с 6,9 годом ранее. В 2025 году, по прогнозам МВФ, доля БРИКС в мировой экономике увеличится до 41%.
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в мире, сша, египет, иран, дональд трамп, брикс, мвф, g7
В мире, США, Египет, Иран, Дональд Трамп, БРИКС, МВФ, G7
Трамп считает, что БРИКС якобы теряет свое влияние

Трамп: БРИКС теряет свое влияние

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что БРИКС якобы теряет свое влияние, при этом американский лидер отметил, что объединение попыталось бросить вызов доминирующей роли доллара на мировой арене.
"У нас есть эта маленькая группа под названием БРИКС. Она стремительно увядает. Но страны БРИКС хотели попытаться вытеснить доллар", - высказал мнение Трамп, выступая в присутствии журналистов по случаю подписания закона о стейблкоинах в Белом доме.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Индийский эксперт назвал странным заявление Трампа о пошлинах против БРИКС
15 июля, 16:34
По утверждению американского лидера, угроза со стороны объединения "миновала", когда он пригрозил странам БРИКС введением высоких пошлин.
При этом Трамп подчеркнул, что в случае, "если БРИКС попробует сформировать что-то действительно существенное", США "покончат" с этим "очень быстро".
БРИКС - межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики (Brazil, Russia, India, China, South Africa). С 1 января 2024 года к БРИКС присоединились в качестве новых полноправных членов Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. С 6 января 2025 года Индонезия стала полноправным членом БРИКС. С 1 января 2025 года странами-партнерами БРИКС стали Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. С 17 января Нигерия стала девятой страной, присоединившейся к БРИКС в качестве государства-партнера. В настоящее время страны БРИКС занимают примерно 36% земной суши и представляют 48,5% мирового населения.
Согласно отчету World Economic Outlook, опубликованному в апреле 2025 года Международным валютным фондом (МВФ), рост ВВП стран-членов БРИКС, по прогнозам, превысит средний мировой показатель в 2025 году и достигнет 3,4%, в то время как средний мировой показатель составит 2,8%. В 2024 году рост ВВП стран БРИКС достиг 4%, в то время как общемировой рост составил 3,3%. По данным МВФ, по итогам 2024 года доля БРИКС в мировой экономике достигла рекордных 36,8%, причем отрыв от "Большой семерки" оказался максимальным за все время. Так, вклад стран БРИКС в глобальный ВВП вырос на 0,64 процентного пункта. А G7 потеряла 0,42 процентного пункта – ее доля впервые опустилась ниже 29% (до 28,86%). В результате разрыв между БРИКС и "Большой семеркой" вырос до рекордных восьми процентных пунктов по сравнению с 6,9 годом ранее.
В 2025 году, по прогнозам МВФ, доля БРИКС в мировой экономике увеличится до 41%.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
В США назвали ключевую ошибку Трампа в ультиматуме России
15 июля, 06:46
 
В миреСШАЕгипетИранДональд ТрампБРИКСМВФG7
 
 
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