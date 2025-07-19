https://ria.ru/20250719/tramp-2030083527.html

Трамп подал иск против Руперта Мердока

Трамп подал иск против Руперта Мердока - РИА Новости, 19.07.2025

Трамп подал иск против Руперта Мердока

Президент США Дональд Трамп подал иск против своего соратника, медиамагната Руперта Мердока и его компаний за клевету после того, как принадлежащая Мердоку... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T00:03:00+03:00

2025-07-19T00:03:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подал иск против своего соратника, медиамагната Руперта Мердока и его компаний за клевету после того, как принадлежащая Мердоку газета Wall Street Journal сообщила о непристойном рисунке, который тот якобы 20 с лишним лет назад подарил Джеффри Эпштейну, обвиненному в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.Иск, озаглавленный TRUMP v. DOW JONES & COMPANY, появился в реестре судебных дел США, он был подан в суд по южному округу штата Флорида, где Трамп является резидентом. Газета Wall Street Journal принадлежит компании Dow Jones & Company, которая, в свою очередь, входит в News Corporation Мердока.Темой иска названы "клевета и оскорбления".Трамп ранее заявил, что ждет возможности услышать показания основателя медиахолдинга News Corporation Мердока в рамках будущего иска о диффамации.В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

https://ria.ru/20250718/tramp-2030067822.html

https://ria.ru/20250718/statya-2029841760.html

https://ria.ru/20250719/ssha-2030083616.html

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руперт мердок, сша, флорида, в мире, дональд трамп, джеффри эпштейн, dow jones