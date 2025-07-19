Трамп подал иск против Руперта Мердока
Трамп подал иск против Руперта Мердока из-за публикации о связи с Эпштейном
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подал иск против своего соратника, медиамагната Руперта Мердока и его компаний за клевету после того, как принадлежащая Мердоку газета Wall Street Journal сообщила о непристойном рисунке, который тот якобы 20 с лишним лет назад подарил Джеффри Эпштейну, обвиненному в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Темой иска названы "клевета и оскорбления".
Газета Wall Street Journal утверждает, что 20 лет назад Трамп подарил финансисту Джеффри Эпштейну на 50-летие непристойный рисунок с поздравлением. По данным издания, предполагаемый рисунок Трампа находится в альбоме, который подруга финансиста Гилейн Максвелл составила к его юбилею. Согласно документам и источникам, на которые ссылается издание, в альбоме были стихи, фотографии и поздравления от бизнесменов, ученых, бывших девушек Эпштейна и его друзей детства.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.