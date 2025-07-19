Рейтинг@Mail.ru
Трамп подал иск против Руперта Мердока - РИА Новости, 19.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:03 19.07.2025 (обновлено: 00:42 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/tramp-2030083527.html
Трамп подал иск против Руперта Мердока
Трамп подал иск против Руперта Мердока - РИА Новости, 19.07.2025
Трамп подал иск против Руперта Мердока
Президент США Дональд Трамп подал иск против своего соратника, медиамагната Руперта Мердока и его компаний за клевету после того, как принадлежащая Мердоку... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T00:03:00+03:00
2025-07-19T00:42:00+03:00
руперт мердок
сша
флорида
в мире
дональд трамп
джеффри эпштейн
dow jones
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029641395_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3c85cdf5a75b083dee388f400c18d25.jpg
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подал иск против своего соратника, медиамагната Руперта Мердока и его компаний за клевету после того, как принадлежащая Мердоку газета Wall Street Journal сообщила о непристойном рисунке, который тот якобы 20 с лишним лет назад подарил Джеффри Эпштейну, обвиненному в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.Иск, озаглавленный TRUMP v. DOW JONES &amp; COMPANY, появился в реестре судебных дел США, он был подан в суд по южному округу штата Флорида, где Трамп является резидентом. Газета Wall Street Journal принадлежит компании Dow Jones &amp; Company, которая, в свою очередь, входит в News Corporation Мердока.Темой иска названы "клевета и оскорбления".Трамп ранее заявил, что ждет возможности услышать показания основателя медиахолдинга News Corporation Мердока в рамках будущего иска о диффамации.В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
https://ria.ru/20250718/tramp-2030067822.html
https://ria.ru/20250718/statya-2029841760.html
https://ria.ru/20250719/ssha-2030083616.html
сша
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029641395_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_592880d63e1411db27c3033666f112f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
руперт мердок, сша, флорида, в мире, дональд трамп, джеффри эпштейн, dow jones
Руперт Мердок, США, Флорида, В мире, Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн, Dow Jones
Трамп подал иск против Руперта Мердока

Трамп подал иск против Руперта Мердока из-за публикации о связи с Эпштейном

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подал иск против своего соратника, медиамагната Руперта Мердока и его компаний за клевету после того, как принадлежащая Мердоку газета Wall Street Journal сообщила о непристойном рисунке, который тот якобы 20 с лишним лет назад подарил Джеффри Эпштейну, обвиненному в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Иск, озаглавленный TRUMP v. DOW JONES & COMPANY, появился в реестре судебных дел США, он был подан в суд по южному округу штата Флорида, где Трамп является резидентом. Газета Wall Street Journal принадлежит компании Dow Jones & Company, которая, в свою очередь, входит в News Corporation Мердока.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Трамп пригрозил допросом 94-летнему Руперту Мердоку
Вчера, 21:06
Темой иска названы "клевета и оскорбления".
Трамп ранее заявил, что ждет возможности услышать показания основателя медиахолдинга News Corporation Мердока в рамках будущего иска о диффамации.

Газета Wall Street Journal утверждает, что 20 лет назад Трамп подарил финансисту Джеффри Эпштейну на 50-летие непристойный рисунок с поздравлением. По данным издания, предполагаемый рисунок Трампа находится в альбоме, который подруга финансиста Гилейн Максвелл составила к его юбилею. Согласно документам и источникам, на которые ссылается издание, в альбоме были стихи, фотографии и поздравления от бизнесменов, ученых, бывших девушек Эпштейна и его друзей детства.

Белый дом - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
СМИ: Белый дом пытался заблокировать статью WSJ о письме Трампа Эпштейну
Вчера, 07:00
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Суд в США отклонил иск Трампа против журналиста
00:03
 
Руперт МердокСШАФлоридаВ миреДональд ТрампДжеффри ЭпштейнDow Jones
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала