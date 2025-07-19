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Трамп пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана - РИА Новости, 19.07.2025
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16:15 19.07.2025 (обновлено: 17:02 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/ssha-2030162014.html
Трамп пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана
Трамп пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана - РИА Новости, 19.07.2025
Трамп пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана
Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана в случае их строительства. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T16:15:00+03:00
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в мире
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ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана в случае их строительства."Все три ядерных объекта в Иране полностью разрушены и (или) уничтожены. Потребовались бы годы, чтобы вернуть их в эксплуатацию, и, если бы Иран этого хотел, ему было бы гораздо выгоднее начать все заново, в трех разных местах, прежде чем эти объекты будут уничтожены, если он решит это сделать", — написал он. В субботу официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи сообщил, что если санкционное давление продолжится, то Тегеран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия и начать обогащать уран выше уровня в 60 процентов.Президент исламской республики Масуд Пезешкиан 2 июля приостановил сотрудничество с МАГАТЭ. Условием его восстановления в ИРИ назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий
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в мире, иран, сша, израиль, масуд пезешкиан, дональд трамп, рафаэль гросси, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Израиль, Масуд Пезешкиан, Дональд Трамп, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана

Трамп пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана в случае их постройки

© Getty Images / Anna MoneymakerПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Getty Images / Anna Moneymaker
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана в случае их строительства.
"Все три ядерных объекта в Иране полностью разрушены и (или) уничтожены. Потребовались бы годы, чтобы вернуть их в эксплуатацию, и, если бы Иран этого хотел, ему было бы гораздо выгоднее начать все заново, в трех разных местах, прежде чем эти объекты будут уничтожены, если он решит это сделать", — написал он.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Иран приветствует любые инициативы по диалогу с США, заявил посол
Вчера, 09:02
В субботу официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи сообщил, что если санкционное давление продолжится, то Тегеран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия и начать обогащать уран выше уровня в 60 процентов.
Президент исламской республики Масуд Пезешкиан 2 июля приостановил сотрудничество с МАГАТЭ. Условием его восстановления в ИРИ назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана.

Тегеран раскритиковал агентство и его гендиректора Рафаэля Гросси за бездействие из-за ударов США и Израиля по иранским ядерным объектам, а также потребовал расследования этих инцидентов.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Иран может нанести еще более сильный удар по США, заявил верховный лидер
16 июля, 17:43

Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий

  • В ночь на 13 июня Израиль инициировал широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
  • Воздушным бомбардировкам подверглись атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
  • Исламская республика отвергла все обвинения и начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
  • Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США: в ночь на 22 июня американцы поразили три иранских ядерных объекта — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
Спутниковый снимок объекта по ядерному обогащению топлива в Фордо в Иране после авиаудара США. 22 июня 2025 года - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Иран сделал новое заявление об ударах США по ядерным объектам
2 июля, 11:36
  • Президент Дональд Трамп утверждает, что все они уничтожены и Тегеран не сможет их восстановить.

Россия решительно осудила действия Соединенных Штатов, отметив, что они грубо нарушают международное право, резолюции Совбеза ООН и Устав организации. Москва призвала МАГАТЭ дать честную реакцию на события.

  • Вечером 23 июня Иран в ответ атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре. За несколько часов до операции ИРИ предупредила о ней Соединенные Штаты через дипломатические каналы. Никто не пострадал.
  • В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия.
  • Тем не менее уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана. ИРИ отвергла эти обвинения и подтвердила перемирие.
  • Трамп обрушился с жесткой критикой на обе стороны конфликта, назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными и потребовал соблюдать прекращение огня.
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
В МИД Ирана назвали хрупким перемирие с Израилем
Вчера, 14:52
 
В миреИранСШАИзраильМасуд ПезешкианДональд ТрампРафаэль ГроссиМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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