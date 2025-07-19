Трамп пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана
Трамп пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана в случае их постройки
© Getty Images / Anna MoneymakerПрезидент США Дональд Трамп
© Getty Images / Anna Moneymaker
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана в случае их строительства.
"Все три ядерных объекта в Иране полностью разрушены и (или) уничтожены. Потребовались бы годы, чтобы вернуть их в эксплуатацию, и, если бы Иран этого хотел, ему было бы гораздо выгоднее начать все заново, в трех разных местах, прежде чем эти объекты будут уничтожены, если он решит это сделать", — написал он.
В субботу официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи сообщил, что если санкционное давление продолжится, то Тегеран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия и начать обогащать уран выше уровня в 60 процентов.
Президент исламской республики Масуд Пезешкиан 2 июля приостановил сотрудничество с МАГАТЭ. Условием его восстановления в ИРИ назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана.
Тегеран раскритиковал агентство и его гендиректора Рафаэля Гросси за бездействие из-за ударов США и Израиля по иранским ядерным объектам, а также потребовал расследования этих инцидентов.
Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий
- В ночь на 13 июня Израиль инициировал широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
- Воздушным бомбардировкам подверглись атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
- Исламская республика отвергла все обвинения и начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
- Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США: в ночь на 22 июня американцы поразили три иранских ядерных объекта — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
- Президент Дональд Трамп утверждает, что все они уничтожены и Тегеран не сможет их восстановить.
Россия решительно осудила действия Соединенных Штатов, отметив, что они грубо нарушают международное право, резолюции Совбеза ООН и Устав организации. Москва призвала МАГАТЭ дать честную реакцию на события.
- Вечером 23 июня Иран в ответ атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре. За несколько часов до операции ИРИ предупредила о ней Соединенные Штаты через дипломатические каналы. Никто не пострадал.
- В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия.
- Тем не менее уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана. ИРИ отвергла эти обвинения и подтвердила перемирие.
- Трамп обрушился с жесткой критикой на обе стороны конфликта, назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными и потребовал соблюдать прекращение огня.
В МИД Ирана назвали хрупким перемирие с Израилем
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