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Трамп пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана

Трамп пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана - РИА Новости, 19.07.2025

Трамп пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана в случае их строительства. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T16:15:00+03:00

2025-07-19T16:15:00+03:00

2025-07-19T17:02:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана в случае их строительства."Все три ядерных объекта в Иране полностью разрушены и (или) уничтожены. Потребовались бы годы, чтобы вернуть их в эксплуатацию, и, если бы Иран этого хотел, ему было бы гораздо выгоднее начать все заново, в трех разных местах, прежде чем эти объекты будут уничтожены, если он решит это сделать", — написал он. В субботу официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи сообщил, что если санкционное давление продолжится, то Тегеран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия и начать обогащать уран выше уровня в 60 процентов.Президент исламской республики Масуд Пезешкиан 2 июля приостановил сотрудничество с МАГАТЭ. Условием его восстановления в ИРИ назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий

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в мире, иран, сша, израиль, масуд пезешкиан, дональд трамп, рафаэль гросси, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте