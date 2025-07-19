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Климов назвал словоблудием слухи о его уходе из Совета Федерации
Климов назвал словоблудием слухи о его уходе из Совета Федерации - РИА Новости, 19.07.2025
Климов назвал словоблудием слухи о его уходе из Совета Федерации
Глава комиссии СФ по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов назвал словоблудием слухи о его "уходе" из Совфеда. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T11:24:00+03:00
2025-07-19T11:24:00+03:00
2025-07-19T11:24:00+03:00
пермский край
политика
россия
совет федерации рф
андрей климов
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава комиссии СФ по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов назвал словоблудием слухи о его "уходе" из Совфеда. Ранее источники РБК рассказали, что Климов может покинуть Совет Федерации. Сенатор представляет в Совфеде исполнительную власть Пермского края, в сентябре в регионе пройдут выборы губернатора. "Вчера журналисты с утра донимали одним и тем же вопросом, касавшимся будущего моей скромной персоны. Подобные обострения любопытства наблюдаю в свой адрес с марта 1990 (года) - каждый раз к очередному электоральному циклу. Вчерашний медийный словоблуд не исключение", - написал Климов в своем Telegram-канале. По его словам, "один из сочинителей пятничных опусов даже выразился в том смысле, что сенатор Климов теперь "борется и сопротивляется" на кабинетно-кулуарной ниве". "Докладываю: гражданин Российской Федерации Климов А. А., как и все предшествующие 35 лет непрерывной парламентской деятельности, вместе с коллегами действительно борется, но за отечественные интересы и против попыток врагов Родины делать нам разные гадости", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250704/sovfed-2027077821.html
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пермский край, политика, россия, совет федерации рф, андрей климов, рбк (медиагруппа)
Пермский край, Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Андрей Климов, РБК (медиагруппа)
Климов назвал словоблудием слухи о его уходе из Совета Федерации
Климов назвал словоблудием слухи о том, что он может покинуть Совфед