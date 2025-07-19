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Пассажирам задержанных в Ростовской области поездов оказывают помощь
Пассажирам задержанных в Ростовской области поездов оказывают помощь - РИА Новости, 19.07.2025
Пассажирам задержанных в Ростовской области поездов оказывают помощь
Сотрудники поездных бригад помогают всем пассажирам поездов, задержанных в Ростовской области, отдельное внимание уделяется детям, сообщили в Федеральной... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T16:04:00+03:00
2025-07-19T16:04:00+03:00
2025-07-19T16:12:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Сотрудники поездных бригад помогают всем пассажирам поездов, задержанных в Ростовской области, отдельное внимание уделяется детям, сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД). Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, были задержаны более более 50 поездов. Позднее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение. "Сотрудники поездных бригад оказывают помощь и содействие всем пассажирам поездов, задержанных в Ростовской области. Отдельное внимание уделяем юным путешественникам, которые едут в составе детских организованных групп", — говорится в сообщении. В ФПК подчеркнули, что беременные женщины, маломобильные, а также пассажиры, которым необходимо медицинское наблюдение, находятся на особом контроле. В РЖД также сообщали, что дополнительный поезд из Воронежа в Москву запустят из-за задержек составов. Также компания информировала, что десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области, где было приостановлено движение, поезда пропускаются на тепловозной тяге. Глава РЖД Олег Белозеров взял ситуацию под личный контроль. Позднее в РЖД сообщили, что движение поездов на электротяге открыто на перегоне Лихая - Замчалово, а компания принимает все меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов. Железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" сообщал о шести поездах, задерживающихся в направлении Крыма, и восьми составах - с полуострова по состоянию на 13.00 мск.
https://ria.ru/20250719/bilet-2030112342.html
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Общество, Ростовская область, Воронеж, Москва, Юрий Слюсарь , Олег Белозеров, РЖД, Федеральная пассажирская компания, Гранд Сервис Экспресс
Пассажирам задержанных в Ростовской области поездов оказывают помощь
ФПК: всем пассажирам задержанных в Ростовской области поездов оказывают помощь