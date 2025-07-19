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Стало известно, сколько россиян получили звание Героя России за 3,5 года - РИА Новости, 19.07.2025
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06:31 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/rossijane-2030100444.html
Стало известно, сколько россиян получили звание Героя России за 3,5 года
Стало известно, сколько россиян получили звание Героя России за 3,5 года - РИА Новости, 19.07.2025
Стало известно, сколько россиян получили звание Героя России за 3,5 года
Звание Героя России за последние 3,5 года получили 480 россиян, среди них - космонавты и участники Великой Отечественной войны, но большая часть - 460 человек - РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T06:31:00+03:00
2025-07-19T06:31:00+03:00
россия
курская область
республика бурятия
михаил гудков
владимир путин
ян новиков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Звание Героя России за последние 3,5 года получили 480 россиян, среди них - космонавты и участники Великой Отечественной войны, но большая часть - 460 человек - участники специальной военной операции, выяснило РИА Новости, изучив официальные документы и открытые данные. Указы о присвоении звания подписывает президент РФ. Звание Героя России, согласно публичным данным, было присвоено 460 участникам специальной военной операции, в лидерах - военнослужащие из Бурятии (19 человек), Забайкальского края (16 человек), Дагестана (15 человек), Якутии (12 человек). Первым участником спецоперации, получившим звание Героя России, стал дагестанец Нурмагомед Гаджимагомедов. Президент России Владимир Путин 3 марта 2022 года на совещании с постоянными членами Совбеза рассказал, что Гаджимагомедов в бою уверенно командовал своими бойцами, уже получив тяжелое ранение, сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. Один из самых известных подвигов за время специальной военной операции совершил уроженец Бурятии Балдан Цыдыпов - в 2022 году он спас более 150 сослуживцев, попавших в засаду украинских националистов. В числе Героев России из Якутии – штурмовик Андрей Григорьев, вступивший в рукопашный бой с противником во время попытки ВСУ контратаковать село Трудовое в ДНР. Медаль "Золотая Звезда" получил подполковник Иван Пащенко - участник операции по освобождению территорий Курской области от украинских боевиков. Боевую работу в Курской области выполнял и единственный дважды Герой России заместитель главкома ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков. Ранее он командовал 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты. Президент РФ наградил Гудкова второй медалью "Золотая Звезда" посмертно в июле. Первую медаль Гудков получил осенью 2023 года. В парламенте также предложили присвоить звание Героя России участникам операции "Поток" в Курской области. Данных о награждении опубликовано не было. Помимо участников спецоперации награды получили гендиректор концерна ВКО "Алмаз – Антей" Ян Новиков, военный корреспондент Евгений Поддубный, главврач Алешковской ЦРБ в Херсонской области Владимир Харлан, 101-летний ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков, летчик-испытатель Василий Севастьянов, а также 12 космонавтов-испытателей: Иван Вагнер, Сергей Кудь-Сверчков, Петр Дубров, Денис Матвеев, Сергей Корсаков, Анна Кикина, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев, Константин Борисов, Александр Гребенкин, Николай Чуб, Сергей Прокопьев. На этой неделе Путин присвоил звание Героя России посмертно участнику Великой Отечественной войны Алексею Бересту, 30 апреля 1945 года он возглавил выполнение боевой задачи по водружению знамени Военного совета 3-й ударной армии на куполе рейхстага. Берест погиб 3 ноября 1970 года, спасая девочку из-под колес поезда.
https://ria.ru/20250111/geroy-1993263192.html
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россия
курская область
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россия, курская область, республика бурятия, михаил гудков, владимир путин, ян новиков, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Республика Бурятия, Михаил Гудков, Владимир Путин, Ян Новиков, Вооруженные силы Украины
Стало известно, сколько россиян получили звание Героя России за 3,5 года

Звание Героя России за 3,5 года получили 480 россиян

© РИА Новости / Алексей Никольский Золотая медаль "Герой России"
 Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Золотая медаль "Герой России". Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Звание Героя России за последние 3,5 года получили 480 россиян, среди них - космонавты и участники Великой Отечественной войны, но большая часть - 460 человек - участники специальной военной операции, выяснило РИА Новости, изучив официальные документы и открытые данные.
Указы о присвоении звания подписывает президент РФ.
Якутский штурмовик ВС России Андрей Григорьев - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Путин присвоил звание Героя России штурмовику Григорьеву из Якутии
11 января, 15:29
Звание Героя России, согласно публичным данным, было присвоено 460 участникам специальной военной операции, в лидерах - военнослужащие из Бурятии (19 человек), Забайкальского края (16 человек), Дагестана (15 человек), Якутии (12 человек).
Первым участником спецоперации, получившим звание Героя России, стал дагестанец Нурмагомед Гаджимагомедов. Президент России Владимир Путин 3 марта 2022 года на совещании с постоянными членами Совбеза рассказал, что Гаджимагомедов в бою уверенно командовал своими бойцами, уже получив тяжелое ранение, сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя.
Один из самых известных подвигов за время специальной военной операции совершил уроженец Бурятии Балдан Цыдыпов - в 2022 году он спас более 150 сослуживцев, попавших в засаду украинских националистов. В числе Героев России из Якутии – штурмовик Андрей Григорьев, вступивший в рукопашный бой с противником во время попытки ВСУ контратаковать село Трудовое в ДНР.
Медаль "Золотая Звезда" получил подполковник Иван Пащенко - участник операции по освобождению территорий Курской области от украинских боевиков.
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Герой России Ферар рассказал о боевом настрое подчиненных
10 июля, 12:10
Боевую работу в Курской области выполнял и единственный дважды Герой России заместитель главкома ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков. Ранее он командовал 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты. Президент РФ наградил Гудкова второй медалью "Золотая Звезда" посмертно в июле. Первую медаль Гудков получил осенью 2023 года.
В парламенте также предложили присвоить звание Героя России участникам операции "Поток" в Курской области. Данных о награждении опубликовано не было.
Помимо участников спецоперации награды получили гендиректор концерна ВКО "Алмаз – Антей" Ян Новиков, военный корреспондент Евгений Поддубный, главврач Алешковской ЦРБ в Херсонской области Владимир Харлан, 101-летний ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков, летчик-испытатель Василий Севастьянов, а также 12 космонавтов-испытателей: Иван Вагнер, Сергей Кудь-Сверчков, Петр Дубров, Денис Матвеев, Сергей Корсаков, Анна Кикина, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев, Константин Борисов, Александр Гребенкин, Николай Чуб, Сергей Прокопьев.
На этой неделе Путин присвоил звание Героя России посмертно участнику Великой Отечественной войны Алексею Бересту, 30 апреля 1945 года он возглавил выполнение боевой задачи по водружению знамени Военного совета 3-й ударной армии на куполе рейхстага. Берест погиб 3 ноября 1970 года, спасая девочку из-под колес поезда.
Назар Енин - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Ставропольскому бойцу присвоили звание Героя России посмертно
13 апреля, 15:25
 
РоссияКурская областьРеспублика БурятияМихаил ГудковВладимир ПутинЯн НовиковВооруженные силы Украины
 
 
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