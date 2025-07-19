https://ria.ru/20250719/pravitelstvo-2030133061.html

Правительство направит в регионы более миллиарда рублей на развитие ЖКХ

Правительство направит в регионы более миллиарда рублей на развитие ЖКХ - РИА Новости, 19.07.2025

Правительство направит в регионы более миллиарда рублей на развитие ЖКХ

Правительство РФ дополнительно направит более 1 миллиарда рублей на развитие предприятий энергетики и ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, сообщила... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T12:20:00+03:00

2025-07-19T12:20:00+03:00

2025-07-19T12:20:00+03:00

экономика

республика дагестан

республика ингушетия

россия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно направит более 1 миллиарда рублей на развитие предприятий энергетики и ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, сообщила пресс-служба кабмина. "Более 1 миллиарда рублей будет дополнительно направлено на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, которые стали пилотными регионами в этом проекте. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении. Средства из резервного фонда правительства необходимы для софинансирования расходов трех регионов в рамках реализации таких программ. Как рассказали в пресс-службе, одно из направлений работы – консолидация регионального имущественного комплекса ЖКХ. Этим занимаются созданные в каждом субъекте единые операторы. Кроме того, мероприятия программ направлены на привлечение в отрасль квалифицированных специалистов. "Также в рамках программ идёт установление экономически обоснованных тарифов. Как правило, они отличаются от действовавших ранее, поэтому на время переходного периода федеральный центр помогает территориям компенсировать потребителям разницу в тарифах", - отметили в кабмине. Реализация пилотных программ устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии началась в 2022 году. Необходимость продолжения такой работы отражена в поручениях председателя правительства, которые он дал по итогам заседания правкомиссии по развитию Северо-Кавказского федерального округа 27 мая 2025 года в Минеральных Водах. Вопрос был одобрен на заседании правительства 17 июля.

https://ria.ru/20250717/pasport-2029772914.html

https://ria.ru/20250716/ingushetiya-2029529318.html

республика дагестан

республика ингушетия

россия

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экономика, республика дагестан, республика ингушетия, россия