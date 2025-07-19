https://ria.ru/20250719/poezda-2030196318.html

После ЧП на перегоне в Ростовской области с задержками следуют 75 поездов

После ЧП на перегоне в Ростовской области с задержками следуют 75 поездов - РИА Новости, 19.07.2025

После ЧП на перегоне в Ростовской области с задержками следуют 75 поездов

Семьдесят пять пассажирских поездов формирования ФПК следуют с задержками в связи с происшествием на перегоне Лихая - Замчалово Ростовской области на сети РЖД,... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T20:42:00+03:00

2025-07-19T20:42:00+03:00

2025-07-19T20:59:00+03:00

ростовская область

ржд

федеральная пассажирская компания

происшествия

юрий слюсарь

олег белозеров

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Семьдесят пять пассажирских поездов формирования ФПК следуют с задержками в связи с происшествием на перегоне Лихая - Замчалово Ростовской области на сети РЖД, сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД).Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, были задержаны более 50 поездов. Позднее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение."В настоящее время в связи с происшествием на перегоне Лихая — Замчалово Ростовской области на сети РЖД с задержками следуют 75 пассажирских поездов формирования АО "ФПК", - говорится в Telegram-канале компании.Отмечается, что железнодорожники делают всё возможное для сокращения времени отклонения от графика пассажирских поездов. Кроме того, сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам.В РЖД сообщали, что из-за задержек составов запустят дополнительный поезд из Воронежа в Москву. Также компания информировала, что десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области, где было приостановлено движение, поезда пропускаются на тепловозной тяге. Глава РЖД Олег Белозеров взял ситуацию под личный контроль. Позднее в РЖД сообщили, что движение поездов на электротяге открыто на перегоне Лихая - Замчалово, а компания принимает все меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов.

https://ria.ru/20250719/krym-2030197219.html

https://ria.ru/20250719/poezda-2030134058.html

ростовская область

воронеж

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ростовская область, ржд, федеральная пассажирская компания, происшествия, юрий слюсарь , олег белозеров, воронеж, москва