После ЧП на перегоне в Ростовской области с задержками следуют 75 поездов
После ЧП на перегоне под Ростовом задерживаются 75 пассажирских поездов ФПК
Железная дорога. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Семьдесят пять пассажирских поездов формирования ФПК следуют с задержками в связи с происшествием на перегоне Лихая - Замчалово Ростовской области на сети РЖД, сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД).
Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, были задержаны более 50 поездов. Позднее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение.
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"В настоящее время в связи с происшествием на перегоне Лихая — Замчалово Ростовской области на сети РЖД с задержками следуют 75 пассажирских поездов формирования АО "ФПК", - говорится в Telegram-канале компании.
Отмечается, что железнодорожники делают всё возможное для сокращения времени отклонения от графика пассажирских поездов. Кроме того, сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам.
В РЖД сообщали, что из-за задержек составов запустят дополнительный поезд из Воронежа в Москву. Также компания информировала, что десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области, где было приостановлено движение, поезда пропускаются на тепловозной тяге. Глава РЖД Олег Белозеров взял ситуацию под личный контроль. Позднее в РЖД сообщили, что движение поездов на электротяге открыто на перегоне Лихая - Замчалово, а компания принимает все меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов.