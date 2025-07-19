https://ria.ru/20250719/poezda-2030122900.html

Задерживаются 12 поездов, следующих в Крым и обратно

Задерживаются 12 поездов, следующих в Крым и обратно - РИА Новости, 19.07.2025

Задерживаются 12 поездов, следующих в Крым и обратно

Двенадцать поездов в Крым и обратно задерживаются, сообщается в Telegram-канале компании "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T10:55:00+03:00

2025-07-19T10:55:00+03:00

2025-07-19T11:51:00+03:00

симферополь

москва

республика крым

гранд сервис экспресс

происшествия

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Двенадцать поездов в Крым и обратно задерживаются, сообщается в Telegram-канале компании "Гранд Сервис Экспресс". "Сегодня в пути следования задерживаются поезда. Время задержки на 9:00: В Крым: 75/76 Омск — Симферополь, отправлением 16.07 — задержки около шести часов. 97/98 Москва — Симферополь, отправлением отправлением 18.07, задержка порядка семи часов. 17/18 Москва — Симферополь , отправлением 18.07, задержка около семи часов. 68/69 Москва - Симферополь, отправлением 18.07, задержка 6,5 часа. 177/178 Санкт-Петербург — Симферополь, отправлением 18.07, задержка пять часов", — говорится в заявлении. Также задерживаются и поезда из Крыма в Москву, Смоленск и Санкт-Петербург.Компания добавила, что время задержки может поменяться, а пассажиров обеспечат питанием. Там подчеркнули, что приложат все усилия по сокращению времени в пути для этих поездов.

https://ria.ru/20250719/poezd-2030101214.html

https://ria.ru/20250716/kolesnikov-2029270439.html

симферополь

москва

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

симферополь, москва, республика крым, гранд сервис экспресс , происшествия