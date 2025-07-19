https://ria.ru/20250719/poezda-2030122900.html
Задерживаются 12 поездов, следующих в Крым и обратно
Задерживаются 12 поездов, следующих в Крым и обратно - РИА Новости, 19.07.2025
Задерживаются 12 поездов, следующих в Крым и обратно
Двенадцать поездов в Крым и обратно задерживаются, сообщается в Telegram-канале компании "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T10:55:00+03:00
2025-07-19T10:55:00+03:00
2025-07-19T11:51:00+03:00
симферополь
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республика крым
гранд сервис экспресс
происшествия
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Двенадцать поездов в Крым и обратно задерживаются, сообщается в Telegram-канале компании "Гранд Сервис Экспресс". "Сегодня в пути следования задерживаются поезда. Время задержки на 9:00: В Крым: 75/76 Омск — Симферополь, отправлением 16.07 — задержки около шести часов. 97/98 Москва — Симферополь, отправлением отправлением 18.07, задержка порядка семи часов. 17/18 Москва — Симферополь , отправлением 18.07, задержка около семи часов. 68/69 Москва - Симферополь, отправлением 18.07, задержка 6,5 часа. 177/178 Санкт-Петербург — Симферополь, отправлением 18.07, задержка пять часов", — говорится в заявлении. Также задерживаются и поезда из Крыма в Москву, Смоленск и Санкт-Петербург.Компания добавила, что время задержки может поменяться, а пассажиров обеспечат питанием. Там подчеркнули, что приложат все усилия по сокращению времени в пути для этих поездов.
https://ria.ru/20250719/poezd-2030101214.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, москва, республика крым, гранд сервис экспресс , происшествия
Симферополь, Москва, Республика Крым, Гранд Сервис Экспресс , Происшествия
Задерживаются 12 поездов, следующих в Крым и обратно
"Гранд Сервис Экспресс": задерживаются 12 поездов, следующих в Крым и обратно