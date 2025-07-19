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Определились победители Международной математической олимпиады - РИА Новости, 19.07.2025
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14:25 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/pobediteli-2030145252.html
Определились победители Международной математической олимпиады
Определились победители Международной математической олимпиады - РИА Новости, 19.07.2025
Определились победители Международной математической олимпиады
Стали известны имена российских школьников, которые получили золотые и одну серебряную медаль на Международной математической олимпиаде, которая прошла в... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T14:25:00+03:00
2025-07-19T14:25:00+03:00
россия
австралия
челябинск
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Стали известны имена российских школьников, которые получили золотые и одну серебряную медаль на Международной математической олимпиаде, которая прошла в Австралии, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ. По данным министерства, золотых медалей удостоены Иван Часовских из Московской области (набрал 42 балла), Дмитрий Гришко из Москвы (набрал 36 баллов), Илья Замоторин из Санкт-Петербурга (набрал 35 баллов), Василий Патрушев из Владивостока (набрал 35 баллов), Артем Садыков из Челябинска (набрал 35 баллов). Кроме того, Иван Кокарев из Челябинска завоевал серебро. Российская сборная показала безупречный результат 66-й Международной математической олимпиаде (IMO), которая завершилась в городе Саншайн-Кост (Австралия). Шесть участников, представлявших Россию, завоевали пять золотых и одну серебряную медаль. Россия входит в десятку стран по качеству образования и в тройку сильнейших по международным олимпиадам. Растет число медалей, в том числе золотых.
https://ria.ru/20250714/putin-2029114020.html
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россия, австралия, челябинск, общество
Россия, Австралия, Челябинск, Общество
Определились победители Международной математической олимпиады

Минпросвещения назвало имена победителей Международной математической олимпиады

© Фото : Правительство России/TelegramРоссийские школьники, завоевавшие пять золотых и одну серебряную медаль на 66-й Международной математической олимпиаде в Австралии
Российские школьники, завоевавшие пять золотых и одну серебряную медаль на 66-й Международной математической олимпиаде в Австралии - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Фото : Правительство России/Telegram
Российские школьники, завоевавшие пять золотых и одну серебряную медаль на 66-й Международной математической олимпиаде в Австралии
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Стали известны имена российских школьников, которые получили золотые и одну серебряную медаль на Международной математической олимпиаде, которая прошла в Австралии, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ.
По данным министерства, золотых медалей удостоены Иван Часовских из Московской области (набрал 42 балла), Дмитрий Гришко из Москвы (набрал 36 баллов), Илья Замоторин из Санкт-Петербурга (набрал 35 баллов), Василий Патрушев из Владивостока (набрал 35 баллов), Артем Садыков из Челябинска (набрал 35 баллов). Кроме того, Иван Кокарев из Челябинска завоевал серебро.
Российская сборная показала безупречный результат 66-й Международной математической олимпиаде (IMO), которая завершилась в городе Саншайн-Кост (Австралия). Шесть участников, представлявших Россию, завоевали пять золотых и одну серебряную медаль.
Россия входит в десятку стран по качеству образования и в тройку сильнейших по международным олимпиадам. Растет число медалей, в том числе золотых.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Путин поздравил школьников с победой на Международной химической олимпиаде
14 июля, 20:56
 
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