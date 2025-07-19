https://ria.ru/20250719/peregon-2030112767.html

На перегоне в Ростовской области возобновили движение поездов

На перегоне в Ростовской области возобновили движение поездов - РИА Новости, 19.07.2025

На перегоне в Ростовской области возобновили движение поездов

Движение поездов на электротяге открыто на перегоне Лихая - Замчалово Ростовской области, сообщается в Telegram-канале РЖД. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T09:30:00+03:00

2025-07-19T09:30:00+03:00

2025-07-19T09:46:00+03:00

ростовская область

ржд

происшествия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Движение поездов на электротяге открыто на перегоне Лихая - Замчалово Ростовской области, сообщается в Telegram-канале РЖД.Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, задержаны более более 50 поездов. Дополнительный поезд из Воронежа в Москву запустят из-за задержек составов. Позднее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение. Компания также сообщала, что десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области, где было приостановлено движение, поезда пропускаются на тепловозной тяге, а глава РЖД Олег Белозеров взял ситуацию под личный контроль."На перегоне Лихая - Замчалово Ростовской области открыто движение поездов на электротяге. В 9.19 на станции Лихая Ростовской области подано напряжение в контактную сеть. Движение поездов на перегоне Лихая - Замчалово открыто на электротяге по двум путям", - говорится в сообщении.Отмечается, что задержанные поезда постепенно отправляются по своим маршрутам, а РЖД принимают все меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов."РЖД принимают все необходимые меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов. Восстановительные работы на перегоне Лихая — Замчалово продолжаются", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250719/poezd-2030101214.html

https://ria.ru/20250716/rzhd-2029360293.html

ростовская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ростовская область, ржд, происшествия