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На перегоне в Ростовской области возобновили движение поездов - РИА Новости, 19.07.2025
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09:30 19.07.2025 (обновлено: 09:46 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/peregon-2030112767.html
На перегоне в Ростовской области возобновили движение поездов
На перегоне в Ростовской области возобновили движение поездов - РИА Новости, 19.07.2025
На перегоне в Ростовской области возобновили движение поездов
Движение поездов на электротяге открыто на перегоне Лихая - Замчалово Ростовской области, сообщается в Telegram-канале РЖД. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T09:30:00+03:00
2025-07-19T09:46:00+03:00
ростовская область
ржд
происшествия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Движение поездов на электротяге открыто на перегоне Лихая - Замчалово Ростовской области, сообщается в Telegram-канале РЖД.Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, задержаны более более 50 поездов. Дополнительный поезд из Воронежа в Москву запустят из-за задержек составов. Позднее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение. Компания также сообщала, что десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области, где было приостановлено движение, поезда пропускаются на тепловозной тяге, а глава РЖД Олег Белозеров взял ситуацию под личный контроль."На перегоне Лихая - Замчалово Ростовской области открыто движение поездов на электротяге. В 9.19 на станции Лихая Ростовской области подано напряжение в контактную сеть. Движение поездов на перегоне Лихая - Замчалово открыто на электротяге по двум путям", - говорится в сообщении.Отмечается, что задержанные поезда постепенно отправляются по своим маршрутам, а РЖД принимают все меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов."РЖД принимают все необходимые меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов. Восстановительные работы на перегоне Лихая — Замчалово продолжаются", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250719/poezd-2030101214.html
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ростовская область, ржд, происшествия
Ростовская область, РЖД, Происшествия
На перегоне в Ростовской области возобновили движение поездов

На перегоне в Ростовской области возобновили движение поездов на электротяге

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Движение поездов на электротяге открыто на перегоне Лихая - Замчалово Ростовской области, сообщается в Telegram-канале РЖД.
Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, задержаны более более 50 поездов. Дополнительный поезд из Воронежа в Москву запустят из-за задержек составов. Позднее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение. Компания также сообщала, что десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области, где было приостановлено движение, поезда пропускаются на тепловозной тяге, а глава РЖД Олег Белозеров взял ситуацию под личный контроль.
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"На перегоне Лихая - Замчалово Ростовской области открыто движение поездов на электротяге. В 9.19 на станции Лихая Ростовской области подано напряжение в контактную сеть. Движение поездов на перегоне Лихая - Замчалово открыто на электротяге по двум путям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанные поезда постепенно отправляются по своим маршрутам, а РЖД принимают все меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов.
"РЖД принимают все необходимые меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов. Восстановительные работы на перегоне Лихая — Замчалово продолжаются", - говорится в сообщении.
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