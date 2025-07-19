На перегоне в Ростовской области возобновили движение поездов
На перегоне в Ростовской области возобновили движение поездов на электротяге
Железная дорога. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Движение поездов на электротяге открыто на перегоне Лихая - Замчалово Ростовской области, сообщается в Telegram-канале РЖД.
Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, задержаны более более 50 поездов. Дополнительный поезд из Воронежа в Москву запустят из-за задержек составов. Позднее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение. Компания также сообщала, что десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области, где было приостановлено движение, поезда пропускаются на тепловозной тяге, а глава РЖД Олег Белозеров взял ситуацию под личный контроль.
"На перегоне Лихая - Замчалово Ростовской области открыто движение поездов на электротяге. В 9.19 на станции Лихая Ростовской области подано напряжение в контактную сеть. Движение поездов на перегоне Лихая - Замчалово открыто на электротяге по двум путям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанные поезда постепенно отправляются по своим маршрутам, а РЖД принимают все меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов.
"РЖД принимают все необходимые меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов. Восстановительные работы на перегоне Лихая — Замчалово продолжаются", - говорится в сообщении.