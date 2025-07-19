https://ria.ru/20250719/pavlograde-2030120283.html

В Павлограде прогремел взрыв

В Павлограде прогремел взрыв - РИА Новости, 19.07.2025

В Павлограде прогремел взрыв

Очередной взрыв прозвучал в городе Павлоград Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T10:30:00+03:00

2025-07-19T10:30:00+03:00

2025-07-19T10:30:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Очередной взрыв прозвучал в городе Павлоград Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". С начала суток украинские СМИ минимум дважды сообщали о взрывах в Павлограде. Приблизительно через полтора часа ТСН сообщил об очередных взрывах. "Новый взрыв в Павлограде. Паблики пишут о ракетной атаке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на момент публикации тревога звучит в Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Ранее в субботу глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщал о поражении промышленных предприятий в Павлограде. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250719/vsu-2030101564.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

в мире, павлоград, россия, днепропетровская область, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины