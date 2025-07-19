В Павлограде прогремел взрыв
В Павлограде прогремел взрыв на фоне ракетной атаки
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Очередной взрыв прозвучал в городе Павлоград Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua".
С начала суток украинские СМИ минимум дважды сообщали о взрывах в Павлограде. Приблизительно через полтора часа ТСН сообщил об очередных взрывах.
"Новый взрыв в Павлограде. Паблики пишут о ракетной атаке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на момент публикации тревога звучит в Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
Ранее в субботу глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщал о поражении промышленных предприятий в Павлограде.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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