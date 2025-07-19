https://ria.ru/20250719/pavlograd-2030115462.html

В Павлограде повреждены несколько промышленных предприятий

В Павлограде повреждены несколько промышленных предприятий - РИА Новости, 19.07.2025

В Павлограде повреждены несколько промышленных предприятий

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что в ночь на субботу ряд промышленных предприятий в Павлограде получили... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T09:58:00+03:00

2025-07-19T09:58:00+03:00

2025-07-19T09:58:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что в ночь на субботу ряд промышленных предприятий в Павлограде получили повреждения в результате взрывов. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, атаке подвергся город Павлоград, расположенный в Днепропетровской области. "Взрыв за взрывом... Повреждены пожарная часть, промышленные предприятия", - написал Лысак. Украинский телеканал ТСН ранее сообщал о серии взрывов в Павлограде. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250719/vsu-2030101564.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

в мире, павлоград, россия, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины