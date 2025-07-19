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В Павлограде повреждены несколько промышленных предприятий - РИА Новости, 19.07.2025
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09:58 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/pavlograd-2030115462.html
В Павлограде повреждены несколько промышленных предприятий
В Павлограде повреждены несколько промышленных предприятий - РИА Новости, 19.07.2025
В Павлограде повреждены несколько промышленных предприятий
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что в ночь на субботу ряд промышленных предприятий в Павлограде получили... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T09:58:00+03:00
2025-07-19T09:58:00+03:00
в мире
павлоград
россия
днепропетровская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что в ночь на субботу ряд промышленных предприятий в Павлограде получили повреждения в результате взрывов. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, атаке подвергся город Павлоград, расположенный в Днепропетровской области. "Взрыв за взрывом... Повреждены пожарная часть, промышленные предприятия", - написал Лысак. Украинский телеканал ТСН ранее сообщал о серии взрывов в Павлограде. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250719/vsu-2030101564.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, павлоград, россия, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Павлоград, Россия, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Павлограде повреждены несколько промышленных предприятий

В Павлограде повреждены пожарная часть и несколько промышленных предприятий

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что в ночь на субботу ряд промышленных предприятий в Павлограде получили повреждения в результате взрывов.
Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, атаке подвергся город Павлоград, расположенный в Днепропетровской области.
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"Взрыв за взрывом... Повреждены пожарная часть, промышленные предприятия", - написал Лысак.
Украинский телеканал ТСН ранее сообщал о серии взрывов в Павлограде.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В миреПавлоградРоссияДнепропетровская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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