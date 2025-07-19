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Торговые отношения с Мальтой практически заморожены, заявил посол - РИА Новости, 19.07.2025
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09:09 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/malta-2030109627.html
Торговые отношения с Мальтой практически заморожены, заявил посол
Торговые отношения с Мальтой практически заморожены, заявил посол - РИА Новости, 19.07.2025
Торговые отношения с Мальтой практически заморожены, заявил посол
Торгово-экономические отношения России с Мальтой можно назвать замороженными на фоне падения объема товарооборота в 2024 году до рекордно низкой отметки в 132... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T09:09:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Торгово-экономические отношения России с Мальтой можно назвать замороженными на фоне падения объема товарооборота в 2024 году до рекордно низкой отметки в 132 тысячи евро, рассказал в интервью РИА Новости посол России в островном государстве Андрей Лопухов. "В настоящее время торгово-экономические отношения России с Мальтой можно назвать замороженными. Объем товарооборота в 2024 году, по данным мальтийского национального бюро статистики, составил всего 132 тысячи евро - это абсолютный минимум. Для сравнения: в 2017-2019 годах этот показатель стабильно превышал 200 миллионов евро в год. Потенциал, как видим, был серьезный", - сказал дипломат агентству. При этом собеседник упомянул и наличие положительных примеров российско-мальтийского сотрудничества в деловой сфере. "Один из них - успешно работающие в Санкт-Петербурге гостиничный комплекс "Коринтия" и торговый центр "Невский Плаза". Это крупный инвестиционный проект мальтийской компании, вложившей в российскую экономику более 100 миллионов евро. Причем, несмотря на санкции, ни о каком сворачивании бизнеса речь не идет. И это показатель. Здравый деловой подход сильнее политической истерики. Мы уверены, что в долгосрочной перспективе бизнес найдет путь к восстановлению контактов, и Мальта - не исключение", - заключил посол. В субботу, 19 июля, отмечается 58-летие установления дипломатических отношений между Россией и Мальтой.
https://ria.ru/20250718/torgovlya-2029937667.html
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мальта, россия, санкт-петербург, в мире
Мальта, Россия, Санкт-Петербург, В мире
Торговые отношения с Мальтой практически заморожены, заявил посол

Лопухов: товарооборот с Мальтой в 2024 году упал до рекордно низкой отметки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСухогруз
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Торгово-экономические отношения России с Мальтой можно назвать замороженными на фоне падения объема товарооборота в 2024 году до рекордно низкой отметки в 132 тысячи евро, рассказал в интервью РИА Новости посол России в островном государстве Андрей Лопухов.
"В настоящее время торгово-экономические отношения России с Мальтой можно назвать замороженными. Объем товарооборота в 2024 году, по данным мальтийского национального бюро статистики, составил всего 132 тысячи евро - это абсолютный минимум. Для сравнения: в 2017-2019 годах этот показатель стабильно превышал 200 миллионов евро в год. Потенциал, как видим, был серьезный", - сказал дипломат агентству.
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При этом собеседник упомянул и наличие положительных примеров российско-мальтийского сотрудничества в деловой сфере.
"Один из них - успешно работающие в Санкт-Петербурге гостиничный комплекс "Коринтия" и торговый центр "Невский Плаза". Это крупный инвестиционный проект мальтийской компании, вложившей в российскую экономику более 100 миллионов евро. Причем, несмотря на санкции, ни о каком сворачивании бизнеса речь не идет. И это показатель. Здравый деловой подход сильнее политической истерики. Мы уверены, что в долгосрочной перспективе бизнес найдет путь к восстановлению контактов, и Мальта - не исключение", - заключил посол.
В субботу, 19 июля, отмечается 58-летие установления дипломатических отношений между Россией и Мальтой.
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