Торговые отношения с Мальтой практически заморожены, заявил посол
Лопухов: товарооборот с Мальтой в 2024 году упал до рекордно низкой отметки
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Торгово-экономические отношения России с Мальтой можно назвать замороженными на фоне падения объема товарооборота в 2024 году до рекордно низкой отметки в 132 тысячи евро, рассказал в интервью РИА Новости посол России в островном государстве Андрей Лопухов.
"В настоящее время торгово-экономические отношения России с Мальтой можно назвать замороженными. Объем товарооборота в 2024 году, по данным мальтийского национального бюро статистики, составил всего 132 тысячи евро - это абсолютный минимум. Для сравнения: в 2017-2019 годах этот показатель стабильно превышал 200 миллионов евро в год. Потенциал, как видим, был серьезный", - сказал дипломат агентству.
При этом собеседник упомянул и наличие положительных примеров российско-мальтийского сотрудничества в деловой сфере.
"Один из них - успешно работающие в Санкт-Петербурге гостиничный комплекс "Коринтия" и торговый центр "Невский Плаза". Это крупный инвестиционный проект мальтийской компании, вложившей в российскую экономику более 100 миллионов евро. Причем, несмотря на санкции, ни о каком сворачивании бизнеса речь не идет. И это показатель. Здравый деловой подход сильнее политической истерики. Мы уверены, что в долгосрочной перспективе бизнес найдет путь к восстановлению контактов, и Мальта - не исключение", - заключил посол.
В субботу, 19 июля, отмечается 58-летие установления дипломатических отношений между Россией и Мальтой.
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