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В Германии обвинили RT во влиянии на дискуссии об отставке фон дер Ляйен - РИА Новости, 19.07.2025
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23:41 19.07.2025 (обновлено: 23:44 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/lyayen-2030211561.html
В Германии обвинили RT во влиянии на дискуссии об отставке фон дер Ляйен
В Германии обвинили RT во влиянии на дискуссии об отставке фон дер Ляйен - РИА Новости, 19.07.2025
В Германии обвинили RT во влиянии на дискуссии об отставке фон дер Ляйен
Эксперты НКО, финансируемой, в том числе, МИД Великобритании, обвинили российские СМИ и в частности RT в том, что те повлияли на дискуссии об уходе главы... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T23:41:00+03:00
2025-07-19T23:44:00+03:00
в мире
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БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Эксперты НКО, финансируемой, в том числе, МИД Великобритании, обвинили российские СМИ и в частности RT в том, что те повлияли на дискуссии об уходе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен со своего поста, пишет немецкий журнал Spiegel. Он ссылается на исследование организации Debunk.org, которая проанализировала статьи российских онлайн-СМИ. Проводившая исследование организация базируется в Литве, это НКО, которая финансируется, в том числе, балтийским новостным порталом Delfi, а также получает средства от German Marshall Fund и британского министерства иностранных дел. Журнал напоминает, что около недели назад фон дер Ляйен прошла через голосование по вотуму недоверия в Европарламенте. По информации журнала, этот запрос на отставку в основном подавали правые политики. Из Германии в голосовании участвовали депутаты от правой "Альтернативы для Германии" (АдГ) и партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ), которые, по утверждению журнала со ссылкой на выводы исследователей, "получили мощную поддержку" от российских СМИ, блогеров и инфлюенсеров в интернете. "В докладе Debunk.org по голосованию в ЕС, который предварительно получил Spiegel, эксперты изучают, как российские нарративы через соцсети проникли в общественные дискуссии европейских стран", - отмечает Spiegel, указывая, что было проанализировано около 284 статей российских онлайн-СМИ. "Основным нарративом (35% статей) было утверждение, что только уход фон дер Ляйен спасёт Европу", - добавляет издание. Согласно статье, к крупным порталам, чьи материалы были проанализированы в исследовании НКО, относятся российский канал RT и российское информагентство EADaily. Журнал напоминает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан разместил в своем аккаунте в соцсети X фотомонтаж, отсылающий к обложке журнала Time с надписью Time to go (с англ. "Время уходить") для фон дер Ляйен. "Только этот пост набрал более четырёх миллионов просмотров и около 20 000 репостов", - утверждает издание.
https://ria.ru/20250710/es-2028454156.html
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в мире, великобритания, литва, германия, урсула фон дер ляйен, виктор орбан, еврокомиссия, европарламент, евросоюз
В мире, Великобритания, Литва, Германия, Урсула фон дер Ляйен, Виктор Орбан, Еврокомиссия, Европарламент, Евросоюз
В Германии обвинили RT во влиянии на дискуссии об отставке фон дер Ляйен

Spiegel: российские СМИ повлияли на дискуссии об отставке фон дер Ляйен

© AP Photo / Virginia MayoГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен . Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Эксперты НКО, финансируемой, в том числе, МИД Великобритании, обвинили российские СМИ и в частности RT в том, что те повлияли на дискуссии об уходе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен со своего поста, пишет немецкий журнал Spiegel.
Он ссылается на исследование организации Debunk.org, которая проанализировала статьи российских онлайн-СМИ. Проводившая исследование организация базируется в Литве, это НКО, которая финансируется, в том числе, балтийским новостным порталом Delfi, а также получает средства от German Marshall Fund и британского министерства иностранных дел.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
В Венгрии прокомментировали голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен
10 июля, 22:15
Журнал напоминает, что около недели назад фон дер Ляйен прошла через голосование по вотуму недоверия в Европарламенте. По информации журнала, этот запрос на отставку в основном подавали правые политики. Из Германии в голосовании участвовали депутаты от правой "Альтернативы для Германии" (АдГ) и партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ), которые, по утверждению журнала со ссылкой на выводы исследователей, "получили мощную поддержку" от российских СМИ, блогеров и инфлюенсеров в интернете.
«
"В докладе Debunk.org по голосованию в ЕС, который предварительно получил Spiegel, эксперты изучают, как российские нарративы через соцсети проникли в общественные дискуссии европейских стран", - отмечает Spiegel, указывая, что было проанализировано около 284 статей российских онлайн-СМИ. "Основным нарративом (35% статей) было утверждение, что только уход фон дер Ляйен спасёт Европу", - добавляет издание.
Согласно статье, к крупным порталам, чьи материалы были проанализированы в исследовании НКО, относятся российский канал RT и российское информагентство EADaily.
Журнал напоминает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан разместил в своем аккаунте в соцсети X фотомонтаж, отсылающий к обложке журнала Time с надписью Time to go (с англ. "Время уходить") для фон дер Ляйен. "Только этот пост набрал более четырёх миллионов просмотров и около 20 000 репостов", - утверждает издание.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
"Пришло время": в Германии потребовали санкций против фон дер Ляйен
23 мая, 02:04
 
В миреВеликобританияЛитваГерманияУрсула фон дер ЛяйенВиктор ОрбанЕврокомиссияЕвропарламентЕвросоюз
 
 
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