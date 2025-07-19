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Безэкипажный катер "Визир" стал быстрее, рассказали в КМЗ - РИА Новости, 19.07.2025
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03:27 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/kater-2030092885.html
Безэкипажный катер "Визир" стал быстрее, рассказали в КМЗ
Безэкипажный катер "Визир" стал быстрее, рассказали в КМЗ - РИА Новости, 19.07.2025
Безэкипажный катер "Визир" стал быстрее, рассказали в КМЗ
Безэкипажный катер (БЭК, морской дрон) "Визир" стал быстрее на 25 процентов, развивая скорость до 90 километров в час, за счет нового бензинового двигателя,... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T03:27:00+03:00
2025-07-19T03:27:00+03:00
экономика
россия
кронштадт
александр михеев
рособоронэкспорт
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Безэкипажный катер (БЭК, морской дрон) "Визир" стал быстрее на 25 процентов, развивая скорость до 90 километров в час, за счет нового бензинового двигателя, сообщил РИА Новости управляющий директор военно-промышленного холдинга "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) Михаил Даниленко. Холдинг ВПК KMЗ сегодня специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности, на производстве катеров для силовых структур России и морских дронов. "Что можно сказать про "Визир", это то, что он в этом году сменил дизельный двигатель на бензиновый, чтобы стать быстрее на 25 процентов, то есть он выйдет на скорость 90 километров в час", - сказал Даниленко. Ранее генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что компания начала в 2024 году продвижение на внешний рынок новых безэкипажных катеров "Визир", "Оркан", "БЭК-1000", впервые продемонстрированных иностранным заказчикам на Международном военно-морском салоне в Кронштадте в том же году.
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экономика, россия, кронштадт, александр михеев, рособоронэкспорт
Экономика, Россия, Кронштадт, Александр Михеев, Рособоронэкспорт
Безэкипажный катер "Визир" стал быстрее, рассказали в КМЗ

KMЗ: катер "Визир" стал быстрее на 25 процентов за счет бензинового двигателя

© KMZТяжелый морской дрон на базе "Визира", разработанный KMZ
Тяжелый морской дрон на базе Визира, разработанный KMZ - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© KMZ
Тяжелый морской дрон на базе "Визира", разработанный KMZ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Безэкипажный катер (БЭК, морской дрон) "Визир" стал быстрее на 25 процентов, развивая скорость до 90 километров в час, за счет нового бензинового двигателя, сообщил РИА Новости управляющий директор военно-промышленного холдинга "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) Михаил Даниленко.
Холдинг ВПК KMЗ сегодня специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности, на производстве катеров для силовых структур России и морских дронов.
"Что можно сказать про "Визир", это то, что он в этом году сменил дизельный двигатель на бензиновый, чтобы стать быстрее на 25 процентов, то есть он выйдет на скорость 90 километров в час", - сказал Даниленко.
Ранее генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что компания начала в 2024 году продвижение на внешний рынок новых безэкипажных катеров "Визир", "Оркан", "БЭК-1000", впервые продемонстрированных иностранным заказчикам на Международном военно-морском салоне в Кронштадте в том же году.
Военно-промышленный холдинг Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ) - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
"КМЗ" создал новейший катер ПК-1200 со встроенной РЭБ
27 июня, 05:26
 
ЭкономикаРоссияКронштадтАлександр МихеевРособоронэкспорт
 
 
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