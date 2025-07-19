https://ria.ru/20250719/kater-2030092885.html
Безэкипажный катер "Визир" стал быстрее, рассказали в КМЗ
Безэкипажный катер "Визир" стал быстрее, рассказали в КМЗ - РИА Новости, 19.07.2025
Безэкипажный катер "Визир" стал быстрее, рассказали в КМЗ
Безэкипажный катер (БЭК, морской дрон) "Визир" стал быстрее на 25 процентов, развивая скорость до 90 километров в час, за счет нового бензинового двигателя,... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T03:27:00+03:00
2025-07-19T03:27:00+03:00
2025-07-19T03:27:00+03:00
экономика
россия
кронштадт
александр михеев
рособоронэкспорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959673525_0:0:720:405_1920x0_80_0_0_f25b393a0f15f3435ea068fd0a231a87.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Безэкипажный катер (БЭК, морской дрон) "Визир" стал быстрее на 25 процентов, развивая скорость до 90 километров в час, за счет нового бензинового двигателя, сообщил РИА Новости управляющий директор военно-промышленного холдинга "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) Михаил Даниленко. Холдинг ВПК KMЗ сегодня специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности, на производстве катеров для силовых структур России и морских дронов. "Что можно сказать про "Визир", это то, что он в этом году сменил дизельный двигатель на бензиновый, чтобы стать быстрее на 25 процентов, то есть он выйдет на скорость 90 километров в час", - сказал Даниленко. Ранее генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что компания начала в 2024 году продвижение на внешний рынок новых безэкипажных катеров "Визир", "Оркан", "БЭК-1000", впервые продемонстрированных иностранным заказчикам на Международном военно-морском салоне в Кронштадте в том же году.
https://ria.ru/20250627/kater-2025702193.html
россия
кронштадт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959673525_81:0:621:405_1920x0_80_0_0_911896f3d5005122593f196d5eb6a2e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, кронштадт, александр михеев, рособоронэкспорт
Экономика, Россия, Кронштадт, Александр Михеев, Рособоронэкспорт
Безэкипажный катер "Визир" стал быстрее, рассказали в КМЗ
KMЗ: катер "Визир" стал быстрее на 25 процентов за счет бензинового двигателя