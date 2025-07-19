https://ria.ru/20250719/kater-2030092885.html

Безэкипажный катер "Визир" стал быстрее, рассказали в КМЗ

Безэкипажный катер "Визир" стал быстрее, рассказали в КМЗ - РИА Новости, 19.07.2025

Безэкипажный катер "Визир" стал быстрее, рассказали в КМЗ

Безэкипажный катер (БЭК, морской дрон) "Визир" стал быстрее на 25 процентов, развивая скорость до 90 километров в час, за счет нового бензинового двигателя,... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T03:27:00+03:00

2025-07-19T03:27:00+03:00

2025-07-19T03:27:00+03:00

экономика

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александр михеев

рособоронэкспорт

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Безэкипажный катер (БЭК, морской дрон) "Визир" стал быстрее на 25 процентов, развивая скорость до 90 километров в час, за счет нового бензинового двигателя, сообщил РИА Новости управляющий директор военно-промышленного холдинга "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) Михаил Даниленко. Холдинг ВПК KMЗ сегодня специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности, на производстве катеров для силовых структур России и морских дронов. "Что можно сказать про "Визир", это то, что он в этом году сменил дизельный двигатель на бензиновый, чтобы стать быстрее на 25 процентов, то есть он выйдет на скорость 90 километров в час", - сказал Даниленко. Ранее генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что компания начала в 2024 году продвижение на внешний рынок новых безэкипажных катеров "Визир", "Оркан", "БЭК-1000", впервые продемонстрированных иностранным заказчикам на Международном военно-морском салоне в Кронштадте в том же году.

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экономика, россия, кронштадт, александр михеев, рособоронэкспорт