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Барк "Крузенштерн" вернулся в Калининград - РИА Новости, 19.07.2025
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11:00 19.07.2025 (обновлено: 15:04 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/kaliningrad-2030151283.html
Барк "Крузенштерн" вернулся в Калининград
Барк "Крузенштерн" вернулся в Калининград - РИА Новости, 19.07.2025
Барк "Крузенштерн" вернулся в Калининград
Барк "Крузенштерн" вернулся в Калининград из Большой африканской экспедиции, завершив первый рейс навигации 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе КГТУ... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T11:00:00+03:00
2025-07-19T15:04:00+03:00
маврикий
индийский океан
калининград
дмитрий пожарский
ирада зейналова
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
общество
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КАЛИНИНГРАД, 19 июл — РИА Новости. Барк "Крузенштерн" вернулся в Калининград из Большой африканской экспедиции, завершив первый рейс навигации 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе КГТУ (Калининградского технического университета), в оперативном управлении которого находится парусник. "Ранним утром 19 июля 2025 года барк "Крузенштерн" зашёл в Калининградский морской судоходный канал и ошвартовался у причала Калининградского морского рыбного порта. Парусник завершил рейс, проходивший в рамках Большой африканской экспедиции Росрыболовства и ставший первым в навигации 2025 года", - сказали агентству в пресс-службе. Собеседник агентства уточнил, что учебный парусник "Крузенштерн" вышел в первый рейс навигации 18 марта 2025 года. Маршрут проходил по акваториям Балтийского и Северного морей с выходом в Атлантический и Индийский океаны. Во время четырёхмесячного плавания барк совершил заходы в порты Агадир и Касабланка (Королевство Марокко), в порт Кейптаун (Южно-Африканская республика), а также в Порт-Луи (Республика Маврикий). Заход в столицу Маврикия был посвящён событиям 1975 года, которые связаны с оказанием помощи жителям пострадавшего от стихии острова моряками ВМФ Советского Союза, и 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. В 1975 году тропический циклон "Жервез", пронесшийся над островом Маврикий, причинил его жителям огромный ущерб. Тысячи людей остались без крова, вышли из строя линии электропередач и телефонной связи, было нарушено водоснабжение. В это время в северной части Индийского океана несла боевую службу 8-я оперативная эскадра ВМФ Советского Союза, в состав которой входил крейсер "Дмитрий Пожарский". По приказу командования боевой корабль в сопровождении океанографического судна "Севан" и танкера "Полярный" выдвинулись на помощь. За 12 дней, в условиях тропической жары, моряки-тихоокеанцы восстановили 232 километра линий электропередачи, подключили к электросети сотни домов, ввели в строй телефонную связь, отремонтировали госпиталь. "Крузенштерн" посещал остров почти 20 лет назад, в 2006 году, во время второй кругосветной экспедиции. На Маврикии курсанты и экипаж приняли участие в ряде мероприятии, судно посетили официальные лица, включая представителей Росрыболовства, а также посол Российской Федерации в Республике Маврикий Ирада Зейналова", - добавили в пресс-службе. За время рейса "Крузенштерн" прошёл около 20 тысяч морских миль, отработано более 80 парусных авралов. Барк дважды пересёк экватор и нулевой меридиан. На борту судна прошли первую морскую практику почти 140 курсантов из пяти вузов Росрыболовства. Это будущие судоводители, судомеханики и электромеханики. Среди них - шесть девушек и 13 иностранных практикантов из Египта, Марокко, Кубы и Казахстана. Во втором рейсе навигации на "Крузенштерне" пройдут практику курсанты Керченского морского технологического университета, Ейского морского рыбопромышленного техникума, Волго-Каспийского морского рыбопромышленного колледжа (Астрахань) и Мурманского арктического университета. Их заселение на парусник начнется на следующей неделе. Учебно-парусное судно "Крузенштерн" является одним из крупнейших парусников мира. Барк был построен в 1926 году в Бремерхафене. Длина габаритная (с бушпритом) – 114,5 метра, ширина – 14,04 метра, водоизмещение – 5805 тонн, высота мачт – 55 метров над палубой, площадь парусов – от 3,4 тысячи квадратных метров.
https://ria.ru/20250331/pervyeparokhody-2008427162.html
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маврикий, индийский океан, калининград, дмитрий пожарский, ирада зейналова, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), общество
Маврикий, Индийский океан, Калининград, Дмитрий Пожарский, Ирада Зейналова, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Общество
Барк "Крузенштерн" вернулся в Калининград

Барк "Крузенштерн" вернулся в Калининград из Большой африканской экспедиции

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкБарк "Крузенштерн"
Барк Крузенштерн - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Барк "Крузенштерн". Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 19 июл — РИА Новости. Барк "Крузенштерн" вернулся в Калининград из Большой африканской экспедиции, завершив первый рейс навигации 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе КГТУ (Калининградского технического университета), в оперативном управлении которого находится парусник.
"Ранним утром 19 июля 2025 года барк "Крузенштерн" зашёл в Калининградский морской судоходный канал и ошвартовался у причала Калининградского морского рыбного порта. Парусник завершил рейс, проходивший в рамках Большой африканской экспедиции Росрыболовства и ставший первым в навигации 2025 года", - сказали агентству в пресс-службе.
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Собеседник агентства уточнил, что учебный парусник "Крузенштерн" вышел в первый рейс навигации 18 марта 2025 года. Маршрут проходил по акваториям Балтийского и Северного морей с выходом в Атлантический и Индийский океаны. Во время четырёхмесячного плавания барк совершил заходы в порты Агадир и Касабланка (Королевство Марокко), в порт Кейптаун (Южно-Африканская республика), а также в Порт-Луи (Республика Маврикий). Заход в столицу Маврикия был посвящён событиям 1975 года, которые связаны с оказанием помощи жителям пострадавшего от стихии острова моряками ВМФ Советского Союза, и 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.
В 1975 году тропический циклон "Жервез", пронесшийся над островом Маврикий, причинил его жителям огромный ущерб. Тысячи людей остались без крова, вышли из строя линии электропередач и телефонной связи, было нарушено водоснабжение. В это время в северной части Индийского океана несла боевую службу 8-я оперативная эскадра ВМФ Советского Союза, в состав которой входил крейсер "Дмитрий Пожарский". По приказу командования боевой корабль в сопровождении океанографического судна "Севан" и танкера "Полярный" выдвинулись на помощь. За 12 дней, в условиях тропической жары, моряки-тихоокеанцы восстановили 232 километра линий электропередачи, подключили к электросети сотни домов, ввели в строй телефонную связь, отремонтировали госпиталь.
"Крузенштерн" посещал остров почти 20 лет назад, в 2006 году, во время второй кругосветной экспедиции. На Маврикии курсанты и экипаж приняли участие в ряде мероприятии, судно посетили официальные лица, включая представителей Росрыболовства, а также посол Российской Федерации в Республике Маврикий Ирада Зейналова", - добавили в пресс-службе.
За время рейса "Крузенштерн" прошёл около 20 тысяч морских миль, отработано более 80 парусных авралов. Барк дважды пересёк экватор и нулевой меридиан. На борту судна прошли первую морскую практику почти 140 курсантов из пяти вузов Росрыболовства. Это будущие судоводители, судомеханики и электромеханики. Среди них - шесть девушек и 13 иностранных практикантов из Египта, Марокко, Кубы и Казахстана.
Во втором рейсе навигации на "Крузенштерне" пройдут практику курсанты Керченского морского технологического университета, Ейского морского рыбопромышленного техникума, Волго-Каспийского морского рыбопромышленного колледжа (Астрахань) и Мурманского арктического университета. Их заселение на парусник начнется на следующей неделе.
Учебно-парусное судно "Крузенштерн" является одним из крупнейших парусников мира. Барк был построен в 1926 году в Бремерхафене. Длина габаритная (с бушпритом) – 114,5 метра, ширина – 14,04 метра, водоизмещение – 5805 тонн, высота мачт – 55 метров над палубой, площадь парусов – от 3,4 тысячи квадратных метров.
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МаврикийИндийский океанКалининградДмитрий ПожарскийИрада ЗейналоваФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Общество
 
 
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