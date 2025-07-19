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Иран пригрозил выходом из договора о нераспространении ядерного оружия - РИА Новости, 19.07.2025
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12:27 19.07.2025 (обновлено: 12:48 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/iran-2030134159.html
Иран пригрозил выходом из договора о нераспространении ядерного оружия
Иран пригрозил выходом из договора о нераспространении ядерного оружия - РИА Новости, 19.07.2025
Иран пригрозил выходом из договора о нераспространении ядерного оружия
Иран может выйти из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и начать обогащать уран выше уровня 60% в случае продолжения санкционного давления на... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T12:27:00+03:00
2025-07-19T12:48:00+03:00
в мире
иран
оон
сша
великобритания
жан-ноэль барро
дэвид лэмми
аббас аракчи
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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Иран может выйти из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и начать обогащать уран выше уровня 60% в случае продолжения санкционного давления на исламскую республику, заявил официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи. "Иран на настоящий момент только приостановил добровольное исполнение дополнительного протокола, но при этом до сих пор остается членом ДНЯО, однако при продолжении санкционного давления в повестке дня может оказаться выход из договора, обогащение урана до уровня выше 60%, производство и экспорт модернизированных центрифуг и расширение отношений в ядерной сфере", - приводит его слова агентство Tasnim.В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что возобновление переговоров с США возможно, только если Вашингтон будет готов к взаимовыгодной и сбалансированной ядерной сделке. Аракчи также добавил, что "евротройка" (Великобритания, Германи и Франция) должна отказаться от идеи восстановления международных санкций и начать действовать ответственно, если хочет играть роль в переговорах по ядерной программе.Заявление Аракчи было опубликовано им в соцсети X после того, как министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии Жан-Ноэль Барро, Дэвид Лэмми и Йоханн Вадефуль в телефонном разговоре с главой МИД Ирана заявили, что могут восстановить международные санкции против Тегерана уже к концу лета.Механизм восстановления автоматически возвращает все санкции Совета безопасности ООН, снятые в соответствии с ядерной сделкой 2015 года.Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты.В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и гендиректора агентства Рафаэля Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) - международный договор, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью предотвратить расширение круга стран, обладающих ядерным оружием.
https://ria.ru/20250718/iran-2030034284.html
https://ria.ru/20250717/ssha-2029710793.html
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в мире, иран, оон, сша, великобритания, жан-ноэль барро, дэвид лэмми, аббас аракчи, магатэ
В мире, Иран, ООН, США, Великобритания, Жан-Ноэль Барро, Дэвид Лэмми, Аббас Аракчи, МАГАТЭ
Иран пригрозил выходом из договора о нераспространении ядерного оружия

Резаи: Иран может выйти из ДНЯО в случае продолжения санкционного давления

© Getty Images / NurPhoto/Morteza NikoubazlИранские флаги на фоне Тегерана
Иранские флаги на фоне Тегерана - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Getty Images / NurPhoto/Morteza Nikoubazl
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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Иран может выйти из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и начать обогащать уран выше уровня 60% в случае продолжения санкционного давления на исламскую республику, заявил официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи.
"Иран на настоящий момент только приостановил добровольное исполнение дополнительного протокола, но при этом до сих пор остается членом ДНЯО, однако при продолжении санкционного давления в повестке дня может оказаться выход из договора, обогащение урана до уровня выше 60%, производство и экспорт модернизированных центрифуг и расширение отношений в ядерной сфере", - приводит его слова агентство Tasnim.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Иран и "евротройка" обсудят ядерную сделку, пишет Axios
18 июля, 18:07
В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что возобновление переговоров с США возможно, только если Вашингтон будет готов к взаимовыгодной и сбалансированной ядерной сделке. Аракчи также добавил, что "евротройка" (Великобритания, Германи и Франция) должна отказаться от идеи восстановления международных санкций и начать действовать ответственно, если хочет играть роль в переговорах по ядерной программе.
Заявление Аракчи было опубликовано им в соцсети X после того, как министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии Жан-Ноэль Барро, Дэвид Лэмми и Йоханн Вадефуль в телефонном разговоре с главой МИД Ирана заявили, что могут восстановить международные санкции против Тегерана уже к концу лета.
Механизм восстановления автоматически возвращает все санкции Совета безопасности ООН, снятые в соответствии с ядерной сделкой 2015 года.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты.
В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и гендиректора агентства Рафаэля Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) - международный договор, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью предотвратить расширение круга стран, обладающих ядерным оружием.
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
США разрабатывали более сложный план удара по Ирану, утверждает NBC
17 июля, 14:58
 
В миреИранООНСШАВеликобританияЖан-Ноэль БарроДэвид ЛэммиАббас АракчиМАГАТЭ
 
 
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