Иран пригрозил выходом из договора о нераспространении ядерного оружия
Резаи: Иран может выйти из ДНЯО в случае продолжения санкционного давления
© Getty Images / NurPhoto/Morteza NikoubazlИранские флаги на фоне Тегерана
© Getty Images / NurPhoto/Morteza Nikoubazl
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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Иран может выйти из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и начать обогащать уран выше уровня 60% в случае продолжения санкционного давления на исламскую республику, заявил официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи.
"Иран на настоящий момент только приостановил добровольное исполнение дополнительного протокола, но при этом до сих пор остается членом ДНЯО, однако при продолжении санкционного давления в повестке дня может оказаться выход из договора, обогащение урана до уровня выше 60%, производство и экспорт модернизированных центрифуг и расширение отношений в ядерной сфере", - приводит его слова агентство Tasnim.
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В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что возобновление переговоров с США возможно, только если Вашингтон будет готов к взаимовыгодной и сбалансированной ядерной сделке. Аракчи также добавил, что "евротройка" (Великобритания, Германи и Франция) должна отказаться от идеи восстановления международных санкций и начать действовать ответственно, если хочет играть роль в переговорах по ядерной программе.
Заявление Аракчи было опубликовано им в соцсети X после того, как министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии Жан-Ноэль Барро, Дэвид Лэмми и Йоханн Вадефуль в телефонном разговоре с главой МИД Ирана заявили, что могут восстановить международные санкции против Тегерана уже к концу лета.
Механизм восстановления автоматически возвращает все санкции Совета безопасности ООН, снятые в соответствии с ядерной сделкой 2015 года.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты.
В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и гендиректора агентства Рафаэля Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) - международный договор, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью предотвратить расширение круга стран, обладающих ядерным оружием.