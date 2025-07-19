https://ria.ru/20250719/iran-2030134159.html

Иран пригрозил выходом из договора о нераспространении ядерного оружия

Иран пригрозил выходом из договора о нераспространении ядерного оружия - РИА Новости, 19.07.2025

Иран пригрозил выходом из договора о нераспространении ядерного оружия

Иран может выйти из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и начать обогащать уран выше уровня 60% в случае продолжения санкционного давления на... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T12:27:00+03:00

2025-07-19T12:27:00+03:00

2025-07-19T12:48:00+03:00

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дэвид лэмми

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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Иран может выйти из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и начать обогащать уран выше уровня 60% в случае продолжения санкционного давления на исламскую республику, заявил официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи. "Иран на настоящий момент только приостановил добровольное исполнение дополнительного протокола, но при этом до сих пор остается членом ДНЯО, однако при продолжении санкционного давления в повестке дня может оказаться выход из договора, обогащение урана до уровня выше 60%, производство и экспорт модернизированных центрифуг и расширение отношений в ядерной сфере", - приводит его слова агентство Tasnim.В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что возобновление переговоров с США возможно, только если Вашингтон будет готов к взаимовыгодной и сбалансированной ядерной сделке. Аракчи также добавил, что "евротройка" (Великобритания, Германи и Франция) должна отказаться от идеи восстановления международных санкций и начать действовать ответственно, если хочет играть роль в переговорах по ядерной программе.Заявление Аракчи было опубликовано им в соцсети X после того, как министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии Жан-Ноэль Барро, Дэвид Лэмми и Йоханн Вадефуль в телефонном разговоре с главой МИД Ирана заявили, что могут восстановить международные санкции против Тегерана уже к концу лета.Механизм восстановления автоматически возвращает все санкции Совета безопасности ООН, снятые в соответствии с ядерной сделкой 2015 года.Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты.В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и гендиректора агентства Рафаэля Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) - международный договор, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью предотвратить расширение круга стран, обладающих ядерным оружием.

https://ria.ru/20250718/iran-2030034284.html

https://ria.ru/20250717/ssha-2029710793.html

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в мире, иран, оон, сша, великобритания, жан-ноэль барро, дэвид лэмми, аббас аракчи, магатэ